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5 incontournables de la saison estivale pour un été inoubliable au cœur de la Mauricie

Des festivals, des spectacles et du charme : bienvenue à Trois-Rivières.

Festival à Trois-Rivières

Été à Trois-Rivières

Cyrille Faré | Courtoisie, Festivoix | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Le temps se réchauffe et l'envie de prendre la route vers des aventures et évènements culturels se font sentir. À mi-chemin entre Montréal et Québec, Trois-Rivières est la destination idéale pour profiter de toute la douceur de l'été.

Avec son quartier historique et ses voisinages bordés de cours d'eau, la ville dégage un charme envoûtant. Par-dessus tout, la Cité de Laviolette propose plusieurs attraits culturels durant la saison estivale.

Voici quelques activités que tu dois absolument ajouter à ton itinéraire cet été.

Spectacle à l’Amphithéâtre Cogeco

Luc Levesque | Courtoisie

Niché au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l'Amphithéâtre Cogeco est un espace extérieur couvert avec une vue imprenable sur le pont Laviolette. Dès ton arrivée, tu peux t'installer sur la terrasse ou l'espace gazonné pendant qu'une scène extérieure te met dans l'ambiance avant le show. Franchement, il y a pire comme façon de passer une soirée d'été.

Au programme cet été : 50 spectacles, dont Bryan Adams, Sylvain Cossette et Louis-Jean Cormier accompagné de l'Orchestre FILMharmonique. Et si t'as jamais vu Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants, c'est le moment — ce sont leurs toutes dernières représentations.

Festival International DANSEncore

Luc Levesque | Courtoisie

Du 4 au 7 juin 2026, le Festival International DANSEncore est l'occasion d'apprécier des performances de danse de tous les styles. Plus de 160 artistes du Canada, de la France, de la Suisse et de l'Espagne participeront à cette fin de semaine effervescente. Pour couronner le tout, un Gala spectaculaire aura lieu à l’Amphithéâtre Cogeco. Une montagne de prouesses et d’émotions t’attendent.

Le FestiVoix de Trois-Rivières

Cyrille Faré | Courtoisie

Ce festival de musique incontournable lance l’été avec plus de 130 spectacles d’artistes internationaux et d'icônes québécoises. Du 25 juin au 5 juillet 2026, tu peux assister à des prestations d'Angine de Poitrine, Bran Van 3000 Élektrio, Papa Roach, Lost Frequencies, Cœur de Pirate, Roxane Bruneau et bien plus.

Paradis perdus du Cirque du Soleil

Cirque du Soleil | Courtoisie

Le Cirque du Soleil explore l'univers exubérant de Jean Leloup dans un spectacle inouï qui t'entraîne dans un royaume étrange au cœur de la forêt, où marginaux.ales et créatures de la nuit se réfugient. En tout, 22 représentations auront lieu du 15 juillet au 15 août.

Le festival d’humour TRIP

Cyrille Faré | Courtoisie

Du 4 au 6 septembre, ce festival propose 3 jours de célébration au centre-ville de Trois-Rivières. Tu vivras des expériences uniques, surprenantes et audacieuses, qui te feront rire de mille et une façons. Stand-up, drag queens, podcast, théâtre, chanson et cirque sont au programme pour ce rendez-vous sensationnel où l'humour règne.

Pour en savoir plus sur chacun des événements, consulte les sites du Festival International DANSEncore, du FestiVoix de Trois-Rivières, de Paradis perdus du Cirque du Soleil, du festival d'humour TRIP et de l'Amphithéâtre Cogeco.

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