Matt Lang, Loud, Trudy, Kaïn et plus à ce festival 100 % gratuit près de Montréal cet été
Pas besoin de payer des passes de festival à une centaine de dollars pour profiter de concerts incroyables cet été! 😍
Si ta bucket list de l’été 2026 commence à se remplir, sors ton agenda parce que tu as plusieurs dates importantes à noter. Le festival 100 % gratuit POP ton été est de retour pour une 10e édition à Lanaudière et, pour souligner le tout, une programmation complètement incroyable est annoncée. Loud, Trudy, Matt Lang, Kaïn, Éric Lapointe, Bon Enfant et plusieurs autres gros noms de l’industrie, mais aussi plusieurs spectacles et activités de tous genres sont à l’agenda. Qui a dit qu’il n’y avait rien de gratuit dans la vie?
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Du 4 juin au 22 août 2026, le festival prendra ses quartiers dans plusieurs parcs de Terrebonne pour une série de spectacles musicaux, de soirées d’humour et de fêtes familiales, le tout sans débourser un seul dollar. Que tu habites la région ou non, tu as de bonnes raisons de t’y déplacer!
Des concerts de tous les styles
Le 4 juin, sors tes bottes de cowboy et ton chapeau : ce seront d’abord les artistes Matt Lang et Trudy Simoneau (qui vient tout juste de sortir une nouvelle chanson) qui ouvriront le bal lors d’une soirée de lancement aux saveurs country au parc Louis-Gilles-Ouimet. Le lendemain, au même endroit, place au rap et au hip-hop avec les populaires rappeurs montréalais Loud et Rymz.
Au parc des Vignobles, les 9 et 10 juillet, Bon Enfant et Billie du Page prendront l’affiche le jeudi, suivis de Kaïn (dans le cadre de sa tournée d’adieu et de Classe Moyenne) le vendredi. Un moment à ne pas manquer pour les fans du groupe.
Enfin, au parc Philippe-Villeneuve, les 20 et 21 août, la programmation ne déçoit pas avec Éric Lapointe, accompagné de son frère Hugo Lapointe, le jeudi. Le vendredi, deux spectacles sont prévus : Brigitte Boisjoli et Sylvie DesGroseilliers (hommages à Elvis et Tina).
Des fêtes familiales s'ajoutent à la programmation
Tandis que les jeudis et vendredis sont consacrés aux spectacles musicaux variés, les samedis, eux, sont réservés aux familles!
Trois journées gratuites remplies d’animations, de jeux et, grande nouveauté cette année, de spectacles musicaux pour les petits et les grands auront lieu les 6 juin (parc Louis-Gilles-Ouimet), 11 juillet (parc des Vignobles) ainsi que le 22 août (parc Philippe-Villeneuve). Et OUI, ça aussi, c’est gratuit!
Les soirées d'humour reviennent sous une nouvelle formule
Cette année, POP ton été propose une toute nouvelle formule pour les soirées d’humour avec la Tournée Escale, une expérience conviviale et immersive présentée sur une scène nomade, animée par Rolly Assal.
Trois soirées gratuites sont au programme : le 18 juin au parc Louis-Laberge, le 16 juillet au parc Philippe-Villeneuve et le 13 août au parc des Vignes.
Bref, sors ton agenda, tu as tout un été de spectacles à planifier!
Le festival POP ton été à Terrebonne
Prix : Gratuit, nourriture et boissons à vendre sur place
Quand : Du 4 juin au 22 août 2026 - Les événements ont lieu beau temps, mauvais temps, à l’exception de conditions météorologiques extrêmes pouvant mettre en danger les personnes ou les équipements.
Adresse : Plusieurs parcs à Terrebonne
Accessibilité : Il y aura une zone réservée aux personnes à mobilité réduite devant le grand chapiteau, une zone de débarcadère ainsi qu’un stationnement disponible à proximité des sites des grandes soirées musicales et des fêtes familiales. Des toilettes accessibles seront également mises à la disposition.