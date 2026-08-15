Heated Rivalry saison 2 : Voici tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant
Plusieurs Québécois s'ajoutent à la distribution! 🔥
La série canadienne de l'heure, et vrai succès mondial, Heated Rivalry, revient pour une deuxième saison et les fans suivent avec impatience chaque nouveau développement sur la production. Crave vient d'ailleurs de dévoiler une vague de nouveaux visages qui s'ajoutent à la distribution et on peut dire que le Québec est encore à l'honneur.
À lire également : Le chalet de «Heated Rivalry» sera bientôt à louer et il est à quelques heures de Montréal
Lieux de tournage, date de sortie, nouveaux et anciens personnages : voici tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur la saison 2 de Heated Rivalry. Attache tes patins, ça part!
Quelle est la date de sortie de la saison 2 de Heated Rivalry?
Pas de date exacte encore, mais la deuxième saison de la série est attendue au printemps 2027 sur Crave.
Qui seront les personnages principaux?
Le couple chéri de Shane Hollander (Hudson Williams) et Ilya Rozanov (Connor Storrie) sera bien entendu de retour. Comme la série est inspirée de la saga de livres Game Changers par Rachel Reid, l'intrigue de la seconde saison intègrera des éléments de plusieurs de ces romans, dont Tough Guy, Role Model et The Long Game pour élargir l'univers autour de Shane et Ilya.
D'ailleurs, Justice Smith et Charlie Gillespie avaient déjà été confirmés au sein de la distribution plus tôt cet été, dans les rôles de Harris Drover et Troy Barrett, les deux vedettes de Role Model. Ceux-ci devraient occuper une place centrale dans l'histoire cette saison.
Qui sont les autres acteurs et actrices qui s'ajoutent à la distribution?
Le 13 août 2026, le diffuseur a annoncé une vague d'acteurs et actrices qui s'ajoutent à la distribution, dont plusieurs du Canada, et même du Québec.
En effet, le Québécois Robert Naylor, que tu as pu voir dans Mile End Kicks, 19-2 et Alertes : Pelletier, jouera le rôle de Wyatt Hayes, le gardien de but partant des Centaurs d'Ottawa, la nouvelle équipe d'Ilya Rozanov. Edvin Ryding (Young Royals) interprètera quant à lui Luca Haas, un autre coéquipier des Centaurs.
La Montréalaise Emily Hampshire, reconnue pour son rôle de Stevie Budd dans Schitt's Creek, se glissera dans la peau de Vanessa. L'humoriste ontarienne Sabrina Jalees sera Farah Jalali, l'agente sportive de Shane et Ilya, puis la drag queen Priyanka, qui a remporté la première édition de Canada's Drag Race, jouera Tarek.
Est-ce que les autres acteurs et actrices du Québec seront de retour?
Si François Arnaud a marqué la première saison en jouant Scott Hunter, plusieurs se demandent à présent s'il reprendra son rôle dans la série. En entrevue avec le magazine WWD, l'acteur est resté plutôt discret sur les détails, mais a tout de même laissé entendre qu'on reverra son personnage : « Je peux vous dire qu'il y aura plus de Scott, mais je ne peux pas vous dire sous quelle forme. Il y a différentes choses en jeu [...] il y aura définitivement plus de Scott et Kip. » Son agente a d'ailleurs confirmé la même chose à Narcity, précisant qu'il faudra attendre l'annonce officielle de Crave pour savoir sous quelle forme Scott, et son partenaire Kip (Robbie G.K.), referont leur apparition.
Pour ce qui est de Sophie Nélisse, qui incarne Rose Landry dans la première saison, elle a aussi confirmé son retour. En entrevue, en février dernier, l'actrice montréalaise a expliqué qu'on devrait voir davantage de scènes en personne entre Rose et Shane, plutôt que les échanges téléphoniques qu'on retrouve dans les romans. Rose, une actrice qui fréquente brièvement Shane avant de devenir l'une de ses plus proches confidentes, semble donc destinée à occuper une place encore plus grande dans l'histoire de la deuxième saison.
Benjamin Roy, quant à lui, est déjà de retour sur le plateau de tournage de la seconde saison. Tu peux donc t'attendre à revoir plus de JJ, l'un des coéquipiers de Shane Hollander dans les Metros de Montréal.
Où et quand se déroule le tournage?
Le tournage de la deuxième saison de Heated Rivalry doit se dérouler à Toronto et à Montréal principalement. Les plateaux sont déjà en branle, car quelques-uns des membres de l'équipe ont déjà partagé quelques clichés sur leurs réseaux sociaux. Reste à l'affût, tu pourrais croiser tes joueurs de hockey préférés dans ta rue!
D'ailleurs, le 4 août dernier, la production a d'ailleurs publié un message sur Instagram demandant aux fans de respecter l'espace de l'équipe pendant le tournage. « Si vous tombez sur l'un de nos lieux de tournage, donnez à notre distribution et à notre équipe l'espace nécessaire pour faire ce qu'ils font de mieux », peut-on y lire. Preuve que le tournage bat déjà son plein, et que les admirateurs sont nombreux à guetter chaque occasion d'apercevoir les acteurs sur le terrain.