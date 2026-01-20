L'inflation grimpe encore au Canada et voici les produits qui ont le plus augmenté

L'inflation grimpe encore au Canada et le panier d'épicerie est durement touché, surtout au Québec.

En passant à la caisse à l’épicerie, tu ne te trompes pas : le coût de la vie continue d’augmenter. Les plus récentes données de Statistique Canada révèlent d’ailleurs que les prix de plusieurs produits essentiels progressent encore plus rapidement au Québec que dans l’ensemble du Canada, ce qui complique encore la tâche des ménages qui essaient de joindre les deux bouts.

Selon l’organisme fédéral, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,4 % au pays en décembre 2025, une légère hausse par rapport à novembre (0,2 %). Au Québec, l’histoire est différente : l’inflation atteint 3,2 %, un taux nettement plus élevé que la moyenne nationale.

Le panier des Québécois et Québécoises est donc plus inflationniste que le reste du pays. C’est particulièrement vrai pour la volaille, le poisson, les œufs, les légumes frais et les légumes transformés augmentent.

Les services alimentaires racontent une histoire différente. Les prix des aliments achetés au restaurant augmentent légèrement au Canada, mais reculent très légèrement au Québec, ce qui suggère une pression un peu moins forte sur les menus québécois à la fin de 2025.

Voici les hausses des produits d’épicerie au pays en décembre 2025, selon les données de Statistique Canada :

  • Aliments achetés en magasin
    • Hausse de 5,0 % sur un an au Canada
  • Viande
    • Hausse de 8,5 % sur un an
  • Bœuf frais ou surgelé
    • Hausse marquée de 16,8 %
  • Croustilles et autres produits de collation
    • Hausse de 7,9 %
  • Confiseries
    • Hausse très forte de 14,2 %
  • Café
    • Hausse spectaculaire de 30,8 %
  • Aliments achetés au restaurant
    • Hausse de 8,5 % sur un an
  • Boissons alcoolisées servies dans un établissement avec permis
    • Hausse de 6,5 %
  • Boissons alcoolisées achetées en magasin
    • Hausse de 5,6 %

Au Québec, la hausse des prix en décembre 2025 s’explique en grande partie par un effet de comparaison. Le congé temporaire de TPS et de TVH à la fin de 2024 avait fait baisser certains prix, notamment au restaurant et pour quelques produits d’épicerie.

Un an plus tard, la comparaison avec cette période plus « douce » gonfle mécaniquement la hausse annuelle, surtout du côté de l’alimentation hors foyer.

Cela dit, la pression est aussi bien réelle à l’épicerie. Les aliments achetés en magasin continuent d’augmenter, tirés par des produits comme le bœuf et surtout le café, dont le prix grimpe fortement sur un an.

Les restaurants refilent ces hausses sur leurs menus, pendant que la baisse du prix de l’essence vient limiter les dégâts sans réussir à compenser la hausse du coût de manger et de boire au Québec.

