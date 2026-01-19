Rafales de vent de 70 km/h : la météo du Grand Montréal compliquera ton retour du travail
Attache littéralement ta tuque avec de la broche! 💨🥶
Des bourrasques de vent et de neige se déchaîneront sur le sud du Québec ce lundi 19 janvier, principalement dans la région du Grand Montréal. Le retour à la maison en période de pointe de l’après-midi risque d’être compliqué, selon les prévisions météo d’Environnement Canada.
L’organisme fédéral a émis un avertissement de bourrasque de neige en début de soirée pour le secteur du Grand Montréal, la Montérégie, Lanaudière et les Basses-Laurentides.
De fortes averses de neige sont possibles lundi soir et pourraient réduire la visibilité à presque nulle par moments, rendant les conditions routières difficiles.
Selon les prévisions météo, seuls quelque deux centimètres devraient s’accumuler. Ce sont toutefois les rafales de vent qui viendront jouer les trouble-fêtes.
« Les rafales de vent pourraient atteindre jusqu’à 70 kilomètres à l’heure et provoquer de la poudrerie localement », indique Environnement Canada sur son site Web.
Il est suggéré de se préparer à « composer avec des conditions routières qui pourraient changer et se détériorer rapidement ».
Au cours de la journée, le mercure devrait atteindre -12 degrés Celsius, et ce, sans le refroidissement éolien. Le retour du soleil est prévu ce mardi 20 janvier, mais toujours sous un froid hivernal digne de ce nom, avec des températures pouvant atteindre -23.