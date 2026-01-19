Rafales de vent de 70 km/h : la météo du Grand Montréal compliquera ton retour du travail

Attache littéralement ta tuque avec de la broche! 💨🥶

Une personne à vélo dans la neige.

De la neige mêlée à de forts vents rendra la visibilité nulle dans le Grand Montréal, ce lundi 19 janvier.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Des bourrasques de vent et de neige se déchaîneront sur le sud du Québec ce lundi 19 janvier, principalement dans la région du Grand Montréal. Le retour à la maison en période de pointe de l’après-midi risque d’être compliqué, selon les prévisions météo d’Environnement Canada.

À lire également : Hiver 2025-2026 au Québec : Les prévisions sont sorties et pas mal de neige t'attend

L’organisme fédéral a émis un avertissement de bourrasque de neige en début de soirée pour le secteur du Grand Montréal, la Montérégie, Lanaudière et les Basses-Laurentides.

De fortes averses de neige sont possibles lundi soir et pourraient réduire la visibilité à presque nulle par moments, rendant les conditions routières difficiles.

Selon les prévisions météo, seuls quelque deux centimètres devraient s’accumuler. Ce sont toutefois les rafales de vent qui viendront jouer les trouble-fêtes.

« Les rafales de vent pourraient atteindre jusqu’à 70 kilomètres à l’heure et provoquer de la poudrerie localement », indique Environnement Canada sur son site Web.

Il est suggéré de se préparer à « composer avec des conditions routières qui pourraient changer et se détériorer rapidement ».

Au cours de la journée, le mercure devrait atteindre -12 degrés Celsius, et ce, sans le refroidissement éolien. Le retour du soleil est prévu ce mardi 20 janvier, mais toujours sous un froid hivernal digne de ce nom, avec des températures pouvant atteindre -23.

From Your Site Articles
météo au québecprévisions météoneige à montréalgrand montréalenvironnement canadamétéomédia
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Cette friperie à Montréal offre des morceaux chics de 10 $ à 30 $ dans un décor luxueux

Ton nouveau « spot » de trouvailles t'attend!

Les 18 candidats qui participent à Survivor Québec 4 ce printemps sont dévoilés

Tu vas reconnaître plus d'un visage! 👀

Air Canada embauche à Montréal et tu peux faire jusqu'à 33,63 $/heure sans diplôme

Prépare-toi à postuler! 💸

8 applications pour faire de GROSSES économies sur l’épicerie au Québec

Laisse les applications faire la job pour toi!

J'ai commandé l'aspirateur «dupe» de Dyson vendu plus de 10000X sur Amazon: voici mon avis

On voulait savoir s'il vaut VRAIMENT le hype.

Ce festival 100% GRATUIT avec feux d'artifice, shows et activités a lieu ce mois-ci à Laval

Pas besoin de dépenser pour avoir un week-end complètement magique! 🔥✨

Ce resto de Montréal offre un menu tapas latino-asiatique de 5 services à 45 $ par personne

Un décor intime, de la bonne bouffe et un prix alléchant!

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés cette semaine au Québec

C'est le moment parfait pour consulter ton compte bancaire! 💰

La Voix vient tout juste de commencer et un candidat fait déjà exploser les réseaux sociaux

« La Voix peut arrêter les auditions. On a notre gagnant! »

« 10 years challenge » : 16 choses survenues en 2016 et qui te feront sentir vieux

Filtre de chien sur Snapchat, Pokémon GO, District 31... il y a du « stock ».