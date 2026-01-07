Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce Maxi à LaSalle fermera définitivement ses portes dans quelques semaines

Bye bye, les économies à cette adresse.

La devanture d'un maxi.

Une succursale de Maxi, située à LaSalle, dans le sud-ouest de Montréal, fermera ses portes en février prochain.

Éditeur Junior, Nouvelles

À peine couronnée épicerie préférée des Québécois et des Québécoises en 2025, Maxi a annoncé, dans les dernières semaines, la fermeture de l’une de ses succursales au sud-ouest de Montréal en février prochain. Résultat : les Montréalais et Montréalaises touché.e.s par cette décision devront maintenant se trouver un nouvel endroit pour faire leurs emplettes.

À lire également : L'épicerie Maxi a officiellement détrôné Costco au Québec en 2025 - Voici pourquoi

Le Maxi du Carrefour Angrignon, dans le sud-ouest de l'île, n’a pas annoncé officiellement sa fermeture en grande pompe par Loblaw, propriétaire des bannières Maxi et Maxi & Cie au Québec. Ce sont plutôt des citoyens et citoyennes concerné.e.s qui ont relayé l’information sur les réseaux sociaux.

Jointe par Narcity Québec, Geneviève Poirier, gestionnaire principale des communications chez Loblaw, a confirmé la nouvelle, affirmant que l'entreprise revoyait régulièrement ses activités afin de s'assurer « d'avoir les bons magasins, aux bons endroits ».

« Après un examen approfondi de l'ensemble de nos opérations, et compte tenu de l'échéance à venir de notre bail au Carrefour Angrignon, nous avons conclu que la population était déjà bien desservie par nos magasins Maxi sur Laurendeau, Dollard et Newman, situés à proximité », écrit-elle dans une missive transmise par courriel.

Selon ses dires, des investissements « considérables » auraient été requis pour moderniser la succursale, « ce qui aurait compromis sa viabilité à long terme ».

« Cette considération a également été un facteur déterminant dans notre décision de ne pas renouveler ce bail », indique Mme Poirier.

Aucune information concernant ce qui adviendra des employé.e.s n’avait encore été mentionnée au moment d’écrire ces lignes.

Selon les données de novembre 2025 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, 49 personnes perdront leur emploi en raison de la fermeture, qui, elle, est prévue le 7 février prochain à 18h.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

