Canadiens de Montréal : Zach Bolduc présenté sur du Sir Pathétik et ça fait VRAIMENT réagir
« Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. »
Les Canadiens de Montréal ont joué leur premier match de la saison au Centre Bell, ce mardi 14 octobre. Pour l’occasion, les joueurs de la franchise ont pu choisir leur propre chanson de présentation et Zachary Bolduc a opté pour nul autre que Sir Pathétik.
À lire également : Canadiens de Montréal : Tu peux avoir des billets entre 52 $ et 59 $ si tu es étudiant
Dans la journée, le numéro 76 avait laissé savoir aux journalistes qu’il avait choisi un artiste québécois pour sa présentation en soirée par le maitre de cérémonie Michel Lacroix. Si différentes personnes ont laissé planer qu’il avait opté pour du Loco Locass ou les Cowboys fringants, elles faisaient fausse route.
L’ancien des Islanders de New York s’est finalement arrêté sur un classique moderne de la musique « keb », Pour mon pays de Sir Pathétik. La foule n’a pas perdu un instant pour exploser de joie et faire vibrer le Centre Bell. Sur les réseaux sociaux, la population avait également son mot à dire.
« Incroyable intro de Zachary Bolduc au Centre Bell qui met le feu », a écrit sur le réseau X le député bloquiste Maxime Blanchette-Joncas.
« Une chanson indépendantiste. Ça prend du courage pour le faire. Bravo et respect », écrit un autre internaute.
Le rappeur lui-même a réagi au choix de Bolduc sur Facebook. « Quel honneur, écrit-il. Zachary Bolduc qui entre sur ma chanson. Go habs go!!! Le Canadien, c’est le team que j’ai choisi. »