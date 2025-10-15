Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Canadiens de Montréal : Zach Bolduc présenté sur du Sir Pathétik et ça fait VRAIMENT réagir

« Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. »

Zach Bolduc. Droite : Sir Pathétik.

Zach Bolduc des Canadiens de Montréal a été présenté sur du Sir Pathétik et ça fait VRAIMENT réagir el Web.

Canadiens de Montréal | Facebook, Sir Pathétik | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Les Canadiens de Montréal ont joué leur premier match de la saison au Centre Bell, ce mardi 14 octobre. Pour l’occasion, les joueurs de la franchise ont pu choisir leur propre chanson de présentation et Zachary Bolduc a opté pour nul autre que Sir Pathétik.

À lire également : Canadiens de Montréal : Tu peux avoir des billets entre 52 $ et 59 $ si tu es étudiant

Dans la journée, le numéro 76 avait laissé savoir aux journalistes qu’il avait choisi un artiste québécois pour sa présentation en soirée par le maitre de cérémonie Michel Lacroix. Si différentes personnes ont laissé planer qu’il avait opté pour du Loco Locass ou les Cowboys fringants, elles faisaient fausse route.

L’ancien des Islanders de New York s’est finalement arrêté sur un classique moderne de la musique « keb », Pour mon pays de Sir Pathétik. La foule n’a pas perdu un instant pour exploser de joie et faire vibrer le Centre Bell. Sur les réseaux sociaux, la population avait également son mot à dire.

« Incroyable intro de Zachary Bolduc au Centre Bell qui met le feu », a écrit sur le réseau X le député bloquiste Maxime Blanchette-Joncas.

« Une chanson indépendantiste. Ça prend du courage pour le faire. Bravo et respect », écrit un autre internaute.

Le rappeur lui-même a réagi au choix de Bolduc sur Facebook. « Quel honneur, écrit-il. Zachary Bolduc qui entre sur ma chanson. Go habs go!!! Le Canadien, c’est le team que j’ai choisi. »


From Your Site Articles
canadiens de montréalhabs
MontréalSportCanadaSportQuébec

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Tu peux recevoir 200 $ cette semaine au Québec avec cette prestation fédérale

    Un versement qui redonnera un coup de pouce à ton budget!

    La grève tournante de Postes Canada a commencé et voici les régions touchées

    Ton coin de pays pourrait être le prochain!

    Le gouvernement du Canada embauche à Montréal sans études à l’uni et paye jusqu’à 42,51 $/h

    Il y a aussi plusieurs avantages sociaux!

    Cuba et 5 autres destinations dans le sud visées par un avertissement de voyage du Canada

    Vaut mieux t'informer avant de planifier un séjour au soleil. ✈️

    « La Place 0-5 ans » ferme pour toujours cette semaine au Québec et voici quoi faire

    Il te reste quelques jours pour agir. ⏰

    Canadian Tire victime d'une fuite de données importante - Voici quoi savoir

    Au moins 150 000 personnes ont été touchées.

    Le train de Noël festif et lumineux arrive bientôt au Québec - Voici les arrêts et l'horaire

    Concert gratuit, lumières, et plus : ça va être tout un party! 🎄🎄

    Les Randolph te plongent dans le noir pour une soirée 14 ans+ digne d’un film d’horreur à 9$

    Jeu immersif + frissons = OUI!

    Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en octobre 2025

    Si ton ménage gagne moins de 50 000 $, tu n'as pas beaucoup de choix.

    19 de nos meilleures trouvailles à bon prix chez Costco ce mois-ci

    Les produits et deals qui volent la vedette ce mois-ci. 🍂