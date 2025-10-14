Le train de Noël festif et lumineux arrive bientôt au Québec - Voici les arrêts et l'horaire
Concert gratuit, lumières, et plus : ça va être tout un party! 🎄🎄
Le train de Noël du Canadian Pacifique revient en 2025 pour répandre la magie du temps des Fêtes à travers le pays, et il s’arrête bien sûr au Québec! Orné de milliers de lumières colorées, ce convoi mythique reprendra la route du 19 novembre au 21 décembre, avec de nouvelles performances et encore plus d’occasions de faire briller les yeux de tous et toutes.
Chaque année, ce train illuminé festif parcourt le Canada et les États-Unis pour amasser des dons en argent et en denrées non périssables au profit des banques alimentaires locales. Une tradition qui allie spectacle, communauté et générosité : tout ce qu’on aime pendant les Fêtes.
Et cette année, le Québec sera à nouveau parmi les premières provinces à accueillir la tournée!
Le 19 novembre, le train de Noël fera ses deux grands arrêts à Montréal-Ouest et Beaconsfield, avec des performances gratuites du groupe Smash Mouth et de la chanteuse JJ Wilde. Les wagons illuminés s’arrêteront à la gare EXO de Montréal-Ouest à 19 h, puis à Beaconsfield à 20 h 30, où la scène extérieure prendra vie au rythme de la musique et des lumières.
Quelques jours plus tard, le 23 novembre, ce sera au tour de Lac-Mégantic, Sherbrooke et Farnham de vibrer au son des artistes Tyler Shaw et Brittany Kennell, avant que le train ne conclue son passage québécois le 24 novembre avec des arrêts à Kahnawá:ke, Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu et Lacolle.
Chaque escale dure environ 30 minutes, le temps de profiter du spectacle, de faire un don et de te laisser envelopper par l’ambiance féérique du convoi. C’est gratuit, festif et parfait pour replonger dans la magie de Noël, version locomotive.
Alors, enfile ton manteau le plus chaud et garde ta tasse de chocolat chaud à portée de main : le Train des Fêtes du CPKC s’apprête à faire scintiller le Québec.
Train de Noël du Canadian Pacific 2025
Coût : Gratuit, mais les participant.e.s qui le peuvent sont invité.e.s à offrir un don en argent ou en denrées non périssables.
Dates et Adresses :
19 novembre 2025 :
Montréal-Ouest : 19 h – Station de train de banlieue EXO Montréal-Ouest
Beaconsfield : 20 h 30 – Station de train de banlieue EXO Beaconsfield
23 novembre 2025 :
Lac-Mégantic : 12 h – Rue Cartier, entre les rues Lemieux et Maisonneuve
Sherbrooke : 16 h 45 – 795, rue de la Rand, Sherbrooke
Farnham : 20 h 30 – 191, rue Victoria, Farnham
24 novembre 2025 :
Kahnawá:ke : 17 h – Réserve Mohawk, Old Malone Road
Saint-Constant : 18 h – Station EXO Sainte-Catherine, Saint-Constant
Delson : 18 h 55 – 1, chemin de la Gare, Delson
Saint-Mathieu : 19 h 50 – École Jacques-Barclay, 368, rue Principale, Saint-Mathieu
Lacolle : 21 h – 10, rue Sainte-Marie, Lacolle
