Sommaire

Le train de Noël festif et lumineux arrive bientôt au Québec - Voici les arrêts et l'horaire

Concert gratuit, lumières, et plus : ça va être tout un party! 🎄🎄

Le train de Noël du Canadian Pacifique tout illuminé.
Le train de Noël du Canadian Pacifique sera de retour pour illuminer le Québec en novembre.
cpkcrail
Éditrice Junior

Le train de Noël du Canadian Pacifique revient en 2025 pour répandre la magie du temps des Fêtes à travers le pays, et il s’arrête bien sûr au Québec! Orné de milliers de lumières colorées, ce convoi mythique reprendra la route du 19 novembre au 21 décembre, avec de nouvelles performances et encore plus d’occasions de faire briller les yeux de tous et toutes.

À lire également : Tigre Géant a sorti ses décos de Noël – Voici 11 trouvailles à moins de 20$ qu’on veut déjà

Chaque année, ce train illuminé festif parcourt le Canada et les États-Unis pour amasser des dons en argent et en denrées non périssables au profit des banques alimentaires locales. Une tradition qui allie spectacle, communauté et générosité : tout ce qu’on aime pendant les Fêtes.

Et cette année, le Québec sera à nouveau parmi les premières provinces à accueillir la tournée!

Le 19 novembre, le train de Noël fera ses deux grands arrêts à Montréal-Ouest et Beaconsfield, avec des performances gratuites du groupe Smash Mouth et de la chanteuse JJ Wilde. Les wagons illuminés s’arrêteront à la gare EXO de Montréal-Ouest à 19 h, puis à Beaconsfield à 20 h 30, où la scène extérieure prendra vie au rythme de la musique et des lumières.

Quelques jours plus tard, le 23 novembre, ce sera au tour de Lac-Mégantic, Sherbrooke et Farnham de vibrer au son des artistes Tyler Shaw et Brittany Kennell, avant que le train ne conclue son passage québécois le 24 novembre avec des arrêts à Kahnawá:ke, Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu et Lacolle.

Chaque escale dure environ 30 minutes, le temps de profiter du spectacle, de faire un don et de te laisser envelopper par l’ambiance féérique du convoi. C’est gratuit, festif et parfait pour replonger dans la magie de Noël, version locomotive.

Alors, enfile ton manteau le plus chaud et garde ta tasse de chocolat chaud à portée de main : le Train des Fêtes du CPKC s’apprête à faire scintiller le Québec.

Train de Noël du Canadian Pacific 2025

Coût : Gratuit, mais les participant.e.s qui le peuvent sont invité.e.s à offrir un don en argent ou en denrées non périssables.

Dates et Adresses :

19 novembre 2025 :
Montréal-Ouest : 19 h – Station de train de banlieue EXO Montréal-Ouest
Beaconsfield : 20 h 30 – Station de train de banlieue EXO Beaconsfield

23 novembre 2025 :
Lac-Mégantic : 12 h – Rue Cartier, entre les rues Lemieux et Maisonneuve
Sherbrooke : 16 h 45 – 795, rue de la Rand, Sherbrooke
Farnham : 20 h 30 – 191, rue Victoria, Farnham

24 novembre 2025 :
Kahnawá:ke : 17 h – Réserve Mohawk, Old Malone Road
Saint-Constant : 18 h – Station EXO Sainte-Catherine, Saint-Constant
Delson : 18 h 55 – 1, chemin de la Gare, Delson
Saint-Mathieu : 19 h 50 – École Jacques-Barclay, 368, rue Principale, Saint-Mathieu
Lacolle : 21 h – 10, rue Sainte-Marie, Lacolle

Site Internet du Train des Fêtes Canadian Pacific

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

