Le père Noël débarque sur une pièce de monnaie canadienne qui s'illumine dans le noir
Une pièce magique qui capture toute la féerie du pôle Nord 🎅✨
Le père Noël a son propre code postal (H0H 0H0), sa propre tournée mondiale annuelle, et maintenant, il a sa propre piastre officielle au Canada. La Monnaie royale canadienne a dévoilé une pièce de collection qui met en vedette le bonhomme rouge le plus célèbre du monde.
À lire également : Cette pièce de monnaie canadienne en œil de dinosaure est aussi unique que bizarre
Baptisée « Lettre au père Noël », cette pièce de 20 $ en argent pur à 99,99 % immortalise un moment magique : le père Noël accompagné d'un de ses fidèles rennes, ramassant les lettres des enfants dans sa boîte aux lettres légendaire marquée « H0H 0H0 ».
L'artiste canadienne Lisa Thomson-Khan a créé une véritable œuvre d'art miniature. On aperçoit papa Noël en pleine action, sous un ciel étoilé du pôle Nord, accomplissant sa mission sacrée de lire les souhaits des enfants du monde entier.
Voici où ça devient vraiment féerique : la pièce possède un secret illuminé. Grâce à une technologie spéciale, certains éléments du décor s'allument dans l'obscurité quand tu utilises la lampe à lumière noire fournie avec ton achat.
Le monde du père Noël prend vie dans le noir.Monnaie royale canadienne
Dans la noirceur, la lune brille, les lumières de Noël scintillent, le lampadaire s'allume et même les lettres destinées au père Noël deviennent lumineuses. C'est comme tenir une mini scène du pôle Nord dans le creux de ta main, un petit bout de la magie de Noël que le père Noël lui-même approuverait.
Cette pièce collector de 1 oz d'argent fin est offerte au prix de 144,95 $. Elle arrive dans un élégant boîtier noir à double coque orné du logo de la Monnaie royale canadienne, parfait pour l'offrir en cadeau ou la conserver précieusement.
Attention : le père Noël n'en a fait produire que 7 500 exemplaires. Chaque pièce est accompagnée d'un certificat numéroté d'authenticité, ce qui en fait un objet de collection recherché pour les amateurs de Noël et de numismatique.
Au verso, on retrouve le roi Charles III, gravé par l'artiste Steven Rosati, donnant à cette pièce son statut de monnaie légale canadienne.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- 7 pièces de monnaie rares qui valent jusqu’à 320 000 $ et que tu as peut-être chez toi ›
- Voici la nouvelle pièce de 2$ de la Monnaie royale qui ne te ruinera pas pour une collection ›
- Le Canada a dévoilé une nouvelle pièce noire avec un dinosaure et voici comment l'obtenir ›
- Cette nouvelle pièce de monnaie canadienne en œil de dinosaure est aussi unique que bizarre ›
- La Monnaie royale canadienne lance une nouvelle « vieille » pièce avec le roi George VI ›
- Une nouvelle pièce de monnaie est dévoilée au Canada et elle allume dans le noir (VIDÉO) ›
- Une nouvelle pièce de monnaie canadienne a l'air d'un 25 ¢, mais les gens la paient 135 $ ›
- Cette nouvelle pièce canadienne a l'air d'un «10 sous» normal, mais elle vaut pas mal plus ›
- 6 pièces de 1 $ et 2 $ qui vont détonner dans ton portefeuille en 2025 ›
- Cette nouvelle pièce de monnaie canadienne est toute noire et voici comment l'obtenir ›
- Cette nouvelle pièce de monnaie canadienne est faite d'or pur et elle brille (PHOTOS) ›
- 8 pièces de monnaie canadiennes rares que tu peux trouver dans ton portefeuille ›
- Le Train de Noël tout illuminé revient bientôt au Québec - Voici tous les arrêts - Narcity ›