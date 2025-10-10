Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le père Noël débarque sur une pièce de monnaie canadienne qui s'illumine dans le noir

Une pièce magique qui capture toute la féerie du pôle Nord 🎅✨

Des deux dollars canadiens.

La Monnaie royale canadienne a lancé une toute nouvelle pièce à l'effigie du père Noël.

Brad Calkins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le père Noël a son propre code postal (H0H 0H0), sa propre tournée mondiale annuelle, et maintenant, il a sa propre piastre officielle au Canada. La Monnaie royale canadienne a dévoilé une pièce de collection qui met en vedette le bonhomme rouge le plus célèbre du monde.

À lire également : Cette pièce de monnaie canadienne en œil de dinosaure est aussi unique que bizarre

Baptisée « Lettre au père Noël », cette pièce de 20 $ en argent pur à 99,99 % immortalise un moment magique : le père Noël accompagné d'un de ses fidèles rennes, ramassant les lettres des enfants dans sa boîte aux lettres légendaire marquée « H0H 0H0 ».

L'artiste canadienne Lisa Thomson-Khan a créé une véritable œuvre d'art miniature. On aperçoit papa Noël en pleine action, sous un ciel étoilé du pôle Nord, accomplissant sa mission sacrée de lire les souhaits des enfants du monde entier.

Voici où ça devient vraiment féerique : la pièce possède un secret illuminé. Grâce à une technologie spéciale, certains éléments du décor s'allument dans l'obscurité quand tu utilises la lampe à lumière noire fournie avec ton achat.

La pi\u00e8ce \u00e0 la lumi\u00e8re. Droite : la m\u00eame pi\u00e8ce, mais illumin\u00e9e dans le noir.

Le monde du père Noël prend vie dans le noir.
Monnaie royale canadienne

Dans la noirceur, la lune brille, les lumières de Noël scintillent, le lampadaire s'allume et même les lettres destinées au père Noël deviennent lumineuses. C'est comme tenir une mini scène du pôle Nord dans le creux de ta main, un petit bout de la magie de Noël que le père Noël lui-même approuverait.

Cette pièce collector de 1 oz d'argent fin est offerte au prix de 144,95 $. Elle arrive dans un élégant boîtier noir à double coque orné du logo de la Monnaie royale canadienne, parfait pour l'offrir en cadeau ou la conserver précieusement.

Attention : le père Noël n'en a fait produire que 7 500 exemplaires. Chaque pièce est accompagnée d'un certificat numéroté d'authenticité, ce qui en fait un objet de collection recherché pour les amateurs de Noël et de numismatique.

Au verso, on retrouve le roi Charles III, gravé par l'artiste Steven Rosati, donnant à cette pièce son statut de monnaie légale canadienne.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

