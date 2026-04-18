Les prévisions météo pour l'été au Québec sont sorties et la saison estivale sera en retard

Tout ce qu'on veut, c'est profiter des terrasses et du beau temps.🥺

Des gens qui prennent un bain de soleil.

Les prévisions météo pour l'été au Québec sont sorties et la saison estivale sera en retard.

Emad Aljumah | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu espérais un été qui démarre en force cette année, tu risques d’être un peu déçu.e. Les plus récentes données laissent croire que la saison chaude pourrait prendre son temps avant de vraiment s’installer au Québec, selon les prévisions météo de MétéoMédia pour le Québec.

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Ainsi, l’été pourrait « avoir de la difficulté à s’installer au Québec cette année », indique le média spécialisé dans ses prévisions préliminaires publiées ce 14 avril. Et derrière ce scénario moins excitant se cache un phénomène bien connu : El Niño.

Tout se joue dans le Pacifique, où les températures de l’eau influencent directement le climat mondial. Quand ces eaux sont plus chaudes que la normale, on parle de conditions El Niño, ce qui vient complètement modifier la dynamique atmosphérique, indique MétéoMédia.

Et cette année, les modèles pointent vers une transition rapide vers ce phénomène, avec même la possibilité d’un épisode particulièrement intense.

Pourquoi ça ne sent pas bon pour la chaleur

Même si El Niño peut sembler abstrait, ses effets sont bien concrets ici. En Amérique du Nord, il crée un déséquilibre assez classique.

En contexte El Niño, l'Ouest canadien se retrouve généralement « sous l'influence d'une crête dominante favorisant des températures plus chaudes, alors que le centre et l'est du pays se trouvent plus souvent qu’autrement dans un creux froid », souligne le météorologue Nicolas Lessard,

Autrement dit, pendant que l’Ouest profite d’un boost de chaleur, le Québec se retrouve plus souvent dans un air frais.

Le vrai été arriverait tard

Concrètement, ça veut dire que le début de l’été pourrait être plus calme côté températures. Les prévisions suggèrent d’ailleurs que la « tendance globale devrait être à la fraîcheur ».

À Montréal comme dans le reste du sud de la province, le mercure pourrait peiner à atteindre les normales de saison.

Si tu attends les journées où il fait enfin assez chaud pour profiter de l’extérieur sans te poser de questions, il faudra peut-être t’armer de patience. Les températures typiques de l’été, autour de 23 à 25 °C, arrivent habituellement vers la mi-juin, mais cette année, ce moment pourrait être repoussé.

Selon MétéoMédia, le scénario « le plus probable » reste une arrivée tardive de l’été, possiblement après le 18 juin. Et si l’on se fie aux moyennes des dernières années où un phénomène similaire s’est produit, ces étés n’ont pas été les plus mémorables.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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