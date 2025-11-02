Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir cette semaine au Québec

Ce n’est pas le million, mais ça peut toujours aider.

La page d'accueil de Revenu Québec. Droite : de l'argent canadien.

Le crédit d'impôt pour solidarité débarquera dans ton compte en banque cette semaine au Québec.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Chaque début de mois apporte son lot de défis financiers pour de nombreuses personnes qui peinent à joindre les deux bouts. Par chance, au Québec, il est possible de recevoir le crédit d’impôt pour solidarité de Revenu Québec. Qu’est-ce que c’est? Combien peut-on recevoir? Qui peut en bénéficier? On fait le point.

À lire également : 7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en novembre 2025

Tous les mois, diverses prestations et divers crédits d’impôt sont offerts aux Québécois et Québécoises, selon leur situation matrimoniale, familiale et financière, et le crédit d’impôt pour solidarité en fait partie.

C’est quoi, le crédit d’impôt pour solidarité?

Grosso modo, le crédit d’impôt pour solidarité, c’est un petit coup de pouce du gouvernement pour les ménages à revenu faible ou moyen. En gros, c’est de l’argent qu’on te redonne pour t’aider à joindre les deux bouts.

Le montant que tu reçois dépend de ta situation au 31 décembre de l’année précédente. Donc, pour les versements entre juillet 2025 et juin 2026, tout est calculé selon ta situation du 31 décembre 2024.

Pour y avoir droit, il faut remplir toutes les conditions et avoir fait ta déclaration de revenus. Pas de déclaration, pas de crédit.

Quels sont les critères d’admissibilité?

Très bonne question! Tu pourrais recevoir le crédit d’impôt pour solidarité si, au 31 décembre 2024 :

  • Tu avais 18 ans ou plus (ou tu étais mineur.e émancipé.e, parent, ou en couple);
  • Tu vivais au Québec;
  • Toi ou ta conjointe ou ton conjoint aviez un statut légal au Canada (citoyen.ne, résident.e permanent.e, personne protégée ou résident.e temporaire ayant habité au pays depuis au moins 18 mois).

Tu n’y as pas droit si :

  • Tu étais en détention plus de 183 jours en 2024;
  • Retraite Québec a versé une Allocation famille pour toi en décembre 2024 (sauf si tu as eu 18 ans ce mois-là);
  • Toi ou ta conjointe ou ton conjoint étiez demandeurs ou demandeuses d’asile.

Même si tu remplis toutes les conditions, tu pourrais ne rien recevoir si ton revenu familial dépasse le maximum permis.

Combien peut-on recevoir?

Le nombre de versements dépend du montant que tu reçois :

  • 800 $ ou plus : un versement chaque mois de juillet 2025 à juin 2026;
  • 241 $ à 799 $ : quatre versements (juillet, octobre, janvier et avril);
  • 240 $ ou moins : un seul versement en juillet 2025.

Pour être admissible, ton revenu ne doit pas dépasser 63 259 $ si tu es seul.e ou en famille monoparentale, et 68 992 $ si tu es en couple.

Revenu Québec te recommande vivement de t'inscrire au dépôt direct pour éviter les tracas.

Quand sont prévus les versements du crédit?

Les versements du crédit d’impôt pour solidarité seront faits dans les cinq premiers jours de chaque mois. Pour ce mois-ci, les fonds seront versés le 5 novembre.

Voici les prochaines dates à retenir :

  • 5 décembre 2025
  • 5 janvier 2026
  • 5 février 2026
  • 5 mars 2026
  • 3 avril 2026
  • 5 mai 2026
  • 5 juin 2026

Pour plus d'informations sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
crédit d'impôt pour solidaritécrédits d'impôtrevenu québecfinances personnellesretraite québec
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

7 prestations et crédits d'impôt qui attendent les célibataires du Québec ce mois-ci

C'est toujours la bienvenue, quand les fins de mois sont durs. 💸

Voici les dates de paiement des prestations et crédits pour célibataires en juin au Québec

De l'argent facile directement dans tes poches!

6 prestations et crédits d'impôt que les célibataires peuvent recevoir en août au Québec

Il y a des avantages au célibat. 💸

8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

Grève à la STM : 3 plans B pour éviter le chaos à Montréal du 1er au 28 novembre

Cet article n'est pas payé par ton employeur qui veut que tu rentres quand même! 😉

8 activités gratuites à Québec pour ajouter un peu de magie à ton mois de novembre

Pas besoin de dépenser pour t'amuser! 💸✨

Ce resto de Montréal fait des soirées fondue à volonté pour 39 $

Le karaoké est aussi de la partie!

Changement d'heure : Voici pourquoi il faut profiter de ton heure d'extra selon une experte

Team « dodo » ou Team « 1 h de plus de party »?

Voici les nouveaux millionnaires de Loto-Québec en octobre 2025 (PHOTOS)

Y en a qui auront de beaux cadeaux de Noël! 😏

Voici à quoi ressemble le salaire moyen dans chaque province du Canada actuellement

Il y a des provinces plus généreuses que d'autres...

Tu peux visiter cette petite ville digne d'un conte de Noël en train à partir du Québec

Un village « cosy » digne d'un film Hallmark!

Ce resto fancy à Montréal a une table d'hôte à 65 $ pour MTLàTable et ça va charmer ta date

Une expérience gastronomique sans te ruiner? OUI SVP! 😍✨