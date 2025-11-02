Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir cette semaine au Québec
Ce n’est pas le million, mais ça peut toujours aider.
Chaque début de mois apporte son lot de défis financiers pour de nombreuses personnes qui peinent à joindre les deux bouts. Par chance, au Québec, il est possible de recevoir le crédit d’impôt pour solidarité de Revenu Québec. Qu’est-ce que c’est? Combien peut-on recevoir? Qui peut en bénéficier? On fait le point.
Tous les mois, diverses prestations et divers crédits d’impôt sont offerts aux Québécois et Québécoises, selon leur situation matrimoniale, familiale et financière, et le crédit d’impôt pour solidarité en fait partie.
C’est quoi, le crédit d’impôt pour solidarité?
Grosso modo, le crédit d’impôt pour solidarité, c’est un petit coup de pouce du gouvernement pour les ménages à revenu faible ou moyen. En gros, c’est de l’argent qu’on te redonne pour t’aider à joindre les deux bouts.
Le montant que tu reçois dépend de ta situation au 31 décembre de l’année précédente. Donc, pour les versements entre juillet 2025 et juin 2026, tout est calculé selon ta situation du 31 décembre 2024.
Pour y avoir droit, il faut remplir toutes les conditions et avoir fait ta déclaration de revenus. Pas de déclaration, pas de crédit.
Quels sont les critères d’admissibilité?
Très bonne question! Tu pourrais recevoir le crédit d’impôt pour solidarité si, au 31 décembre 2024 :
- Tu avais 18 ans ou plus (ou tu étais mineur.e émancipé.e, parent, ou en couple);
- Tu vivais au Québec;
- Toi ou ta conjointe ou ton conjoint aviez un statut légal au Canada (citoyen.ne, résident.e permanent.e, personne protégée ou résident.e temporaire ayant habité au pays depuis au moins 18 mois).
Tu n’y as pas droit si :
- Tu étais en détention plus de 183 jours en 2024;
- Retraite Québec a versé une Allocation famille pour toi en décembre 2024 (sauf si tu as eu 18 ans ce mois-là);
- Toi ou ta conjointe ou ton conjoint étiez demandeurs ou demandeuses d’asile.
Même si tu remplis toutes les conditions, tu pourrais ne rien recevoir si ton revenu familial dépasse le maximum permis.
Combien peut-on recevoir?
Le nombre de versements dépend du montant que tu reçois :
- 800 $ ou plus : un versement chaque mois de juillet 2025 à juin 2026;
- 241 $ à 799 $ : quatre versements (juillet, octobre, janvier et avril);
- 240 $ ou moins : un seul versement en juillet 2025.
Pour être admissible, ton revenu ne doit pas dépasser 63 259 $ si tu es seul.e ou en famille monoparentale, et 68 992 $ si tu es en couple.
Revenu Québec te recommande vivement de t'inscrire au dépôt direct pour éviter les tracas.
Quand sont prévus les versements du crédit?
Les versements du crédit d’impôt pour solidarité seront faits dans les cinq premiers jours de chaque mois. Pour ce mois-ci, les fonds seront versés le 5 novembre.
Voici les prochaines dates à retenir :
- 5 décembre 2025
- 5 janvier 2026
- 5 février 2026
- 5 mars 2026
- 3 avril 2026
- 5 mai 2026
- 5 juin 2026
