La date d'ouverture du Canac de 35M$ à Laval est dévoilée et c'est dans quelques jours
L'attente tire enfin à sa fin! Un peu plus d'un an après l'annonce qui avait fait jaser, Narcity peut te confirmer en primeur que la toute première quincaillerie Canac de Laval ouvrira ses portes dans quelques semaines seulement. Le personnel est officiellement embauché, et c'est au début du mois de février que tu pourras enfin magasiner dans cette nouvelle succursale tant attendue.
Malgré ses 35 adresses à travers la province, Canac n'avait toujours aucun emplacement sur l'île de Montréal ni à Laval. Jusqu'ici, les Lavallois.e.s qui souhaitaient profiter des aubaines du géant québécois de la quincaillerie devaient se rendre jusqu'à Prévost, dans les Laurentides, tandis que les Montréalais.e.s pouvaient compter sur les succursales de Saint-Hubert ou de La Prairie, en Montérégie.
La construction du premier Canac à Laval est terminée et l'entrepôt finalise le tout pour l'ouverture. Narcity Québec
Tout ça changera le vendredi 6 février 2026, date officielle de l'ouverture de l'immense entrepôt lavallois!
Il s'agit d'un moment historique pour l'entreprise québécoise : ce nouvel emplacement représente le plus important investissement jamais réalisé pour la construction d'une succursale Canac, avec une somme dépassant les 35 millions de dollars.
Où se trouve le nouveau Canac de Laval?
La nouvelle succursale est située à l'angle du boulevard du Curé-Labelle et du boulevard Saint-Elzéar Ouest. L'emplacement a été stratégiquement choisi pour sa proximité avec les autoroutes 15 et 440, offrant un accès rapide autant aux résident.e.s de Laval qu'à ceux et celles de Montréal.
Un magasin immense avec tout ce qu'il faut
Établi sur un terrain de 450 000 pi², le complexe comprend un bâtiment principal de 50 000 pi², dont 30 000 pi² entièrement dédiés à la surface de vente.
Tu y trouveras tous les produits de construction et de rénovation aux meilleurs prix : quincaillerie, plomberie, électricité, outillage, peinture, couvre-planchers, produits de finition, matériaux de construction, produits saisonniers et plus encore.
Le site comprend également un centre jardin intérieur et extérieur de 12 000 pi², une grande cour à bois extérieure, un entrepôt couvert de 41 500 pi² et 250 cases de stationnement, incluant plusieurs bornes de recharge électrique.
Ce n'est que le début pour le Grand Montréal
Après les ouvertures des succursales de Laval et Magog en 2026, Canac compte ouvrir sa 38e succursale à Anjou, directement sur l'île de Montréal. L'inauguration de cette succursale est prévue pour 2027.