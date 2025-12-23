Un Noël blanc : jusqu'à 10 cm de neige attendus au Québec d'ici mercredi soir
N’attends pas à cet après-midi pour terminer tes achats de Noël. ❄️
Rassure-toi : ce ne sera pas une grosse tempête qui t'empêchera de finaliser les préparatifs du réveillon, mais certains secteurs du sud-ouest et du centre du Québec auront bel et bien droit à un tapis blanc à temps pour Noël. Ce sont jusqu'à 10 centimètres de neige sont attendus d'ici mercredi sous des températures plus froides, selon les prévisions météo d'Environnement Canada ce 23 décembre.
Un clipper de l’Alberta va traverser rapidement le Québec entre mardi et mercredi matin. C’est un système météo qui ne traîne pas, mais qui va quand même laisser une bonne couche de neige derrière lui. Ce n’est pas une tempête, mais les conditions sur les routes pourraient être compliquées, surtout mardi en fin de journée.
Les régions comme Lanaudière, la Mauricie, le Centre-du-Québec, la Capitale-Nationale et le Saguenay vont recevoir de la neige poudreuse. Ce type de neige est léger, facile à pelleter, mais aussi très facile à déplacer avec le vent. Résultat : les routes pourraient redevenir enneigées très rapidement après le déneigement. Si tu as prévu des achats de dernière minute ou des déplacements pour les Fêtes, pense à prendre un peu d’avance et à adapter ta conduite.
Prévisions pour Montréal
À Montréal, on a un début de journée nuageux avec un risque de bruine verglaçante, suivi de la neige qui doit commencer vers midi. On prévoit entre 2 et 4 cm aujourd’hui, avec un maximum de -5 °C et un ressenti autour de -14.
En soirée et pendant la nuit, la neige continue avec une accumulation de 5 cm et des vents qui vont tourner du nord-est au nord-ouest à 20 km/h. La température va rester stable autour de -6 °C, avec un ressenti de -13.
Mercredi, il y aura une alternance de soleil et de nuages avec encore 30 % de probabilité d’averses de neige le matin. Il fera -1 °C, mais on ressentira -12 au lever.
Jeudi, jour de Noël, de la neige est attendue encore une fois avec un maximum de -3 °C. Le ciel va se dégager la nuit et la température va chuter à -16 °C
Prévisions pour Québec
À Québec, c’est sensiblement la même situation. Ce matin, le ciel est couvert avec une faible chance d’averses de neige. De la neige légère devrait commencer en fin d’après-midi avec des vents du nord-est à 20 km/h. Il fera autour de -9 °C, avec un ressenti de -20 en matinée.
En soirée, une accumulation de 5 cm est attendue, les vents pourraient souffler jusqu’à 40 km/h en rafale, et la température restera près de -7 °C, avec un ressenti d’environ -17.
Mercredi, le ciel restera nuageux avec encore 60 % de probabilité de neige le matin. Les températures seront stables autour de -6 °C, avec un ressenti de -14 au réveil.
Jeudi, la neige se poursuit avec un maximum de -7 °C et un ciel plus dégagé la nuit, avec une baisse marquée jusqu’à -18 °C
Prévisions pour les Cantons-de-l'Est
À Sherbrooke, on pourrait se rendre à un peu plus de 10 cm de neige au cours des prochains jours.
Le ciel est aussi couvert ce matin, avec 40 % de probabilité de neige et un risque de bruine verglaçante. De la faible neige devrait commencer en milieu de journée. Il fera environ -4 °C avec un ressenti de -15 en début de matinée.
Ce soir et cette nuit, on attend de 5 à 10 cm de neige, sans changement majeur côté température. Il fera autour de -4 °C, avec un refroidissement éolien proche de -9.
Mercredi, la neige devrait cesser vers midi, mais le ciel restera généralement nuageux avec encore des chances d’averses. Il fera près de -5 °C toute la journée avec un ressenti autour de -11. De la neige est de retour en soirée.
Jeudi, pour Noël, la neige continue, avec un maximum de -6 °C, puis le ciel va se dégager en soirée avec une nuit très froide autour de -19 °C
Bref, entre mardi après-midi et mercredi matin, une bonne partie du Québec va recevoir de la neige. Même si ce n’est pas une tempête majeure, les routes vont être partiellement enneigées et la visibilité pourrait être réduite par moment. Si tu dois sortir, prends ton temps et sois prudent.e sur les routes.
