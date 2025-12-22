Voici tout ce qui est ouvert ou fermé les 24 et 25 décembre 2025 au Québec
Pour éviter les mauvaises surprises!
Le compte à rebours vers Noël est lancé et, entre les cadeaux à acheter et les derniers préparatifs, mieux vaut savoir ce qui est ouvert et ce qui est fermé pendant les Fêtes. Rien de pire que de se déplacer pour finalement tomber sur une porte barrée... surtout quand tu es en charge d'un ingrédient important pour le souper!
À lire également : Voici des musées de Montréal qui sont gratuits pour tous les âges durant le temps des Fêtes
Pour t’éviter les mauvaises surprises et t’aider à organiser tes emplettes de dernière minute comme tes plans des Fêtes, voici les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces et services essentiels pour les 24 et 25 décembre 2025.
Le 24 décembre (veille de Noël)
Ouvert (avec fermeture à 17 h)
- La SAQ (fermeture à 17 h) ;
- La SQDC (fermeture à 17 h) ;
- Les centres commerciaux et boutiques (fermeture à 17 h) ;
- Les épiceries à petite surface ;
- Les dépanneurs ;
- Les restaurants ;
- Les stations-service ;
- Les pharmacies (l'horaire peut varier selon l'établissement).
Ouvert (horaire habituel ou modifié)
- Les transports en commun à Montréal (la STM aura des horaires modifiés pour les autobus, le métro demeurera en activité) ;
- Les transports en commun à Québec (le RTC offrira un horaire du dimanche bonifié) ;
- Les cinémas (l'horaire peut varier) ;
- Les stations de ski (l'horaire peut varier) ;
- Les musées (l'horaire peut varier, plusieurs fermeront leurs portes le 25 décembre).
Fermé
- Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique (sauf les jardins extérieurs), l'Insectarium et le Planétarium ;
- Les écocentres de Montréal (fermés du 24 décembre au 1er janvier) ;
- La majorité des bibliothèques municipales (fermées du 24 au 26 décembre).
- La Cour municipale (fermée du 24 décembre au 4 janvier), sauf ceux du Centre de services de Québec (ouverts les 29 et 30 décembre)
Le 25 décembre 2025 (Noël)
Ouvert
- Certaines petites épiceries ;
- Les pharmacies (toute la journée, mais plusieurs pourraient modifier leur horaire) ;
- Les dépanneurs ;
- Les urgences des hôpitaux ;
- Les transports en commun à Montréal (le métro demeurera en activité, horaires modifiés pour les autobus de la STM) ;
- Le Réseau express métropolitain (REM) suivra l'horaire du dimanche ;
- Les transports en commun à Québec (le RTC roulera selon l'horaire du dimanche) ;
- Les cinémas (l'horaire peut varier) ;
- Les stations de ski (l'horaire peut varier).
Fermé
- La SAQ (fermée jusqu'à 13 h le 26 décembre) ;
- La SQDC (fermée jusqu'à 13 h le 26 décembre) ;
- Les centres commerciaux et boutiques (fermés jusqu'à 13 h le 26 décembre) ;
- Les bureaux de Postes Canada (pas de livraison de courrier) ;
- Les bureaux de Passeport Canada (services en ligne disponibles) ;
- Plusieurs CLSC et cliniques spécialisées (l'horaire peut varier selon l'établissement) ;
- Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique (sauf les jardins extérieurs), l'Insectarium et le Planétarium ;
- Plusieurs installations culturelles et sportives ;
- La majorité des bibliothèques municipales ;
- La Cour municipale (fermée du 24 décembre au 4 janvier), sauf ceux du Centre de services de Québec (ouverts les 29 et 30 décembre) ;
- Plusieurs musées.
Pour les services de santé, il est recommandé de consulter les sites Web des CLSC et cliniques spécialisées avant de se déplacer, car plusieurs auront des heures d'ouverture modifiées pendant cette période.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.