Voici tout ce qui est ouvert ou fermé ce 26 décembre 2025 au Québec
Planifie tes sorties pour éviter les déplacements inutiles!
Le lendemain de Noël arrive à grands pas et tu as peut-être envie de profiter des aubaines du Boxing Day ou simplement de faire quelques courses. Avant de sortir de chez toi, il vaut mieux vérifier ce qui est ouvert ou fermé ce 26 décembre 2025 au Québec, car plusieurs commerces et services fonctionnent selon des horaires modifiés.
Que tu cherches à dénicher des rabais dans les centres commerciaux, à faire ton épicerie ou à vérifier si ton service de transport en commun roule normalement, voici un guide complet des ouvertures et fermetures pour cette journée.
Garde en tête que certains établissements non régis par la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux peuvent avoir des horaires particuliers. Il est donc prudent de téléphoner ou de consulter leurs sites Web avant de te déplacer, surtout pour les commerces de quartier qui pourraient avoir fermé boutique pour la période des Fêtes.
Ce qui sera ouvert le 26 décembre 2026
Bonne nouvelle pour les amateur.rice.s de magasinage et les personnes qui ont besoin de faire quelques emplettes, car plusieurs commerces et services seront accessibles.
Voici la liste des établissements qui devraient ouvrir leurs portes :
- Les épiceries et supermarchés - ouverts à partir de 13 h;
- Les succursales de la SAQ - ouvertes dès 13 h;
- Les succursales de la SQDC - accessibles à partir de 13 h;
- Les centres commerciaux et boutiques - Ouverture généralement à 13 h;
- Les restaurants et les bars;
- Les pharmacies;
- Les stations-service;
- Les réseaux de transport en commun - selon un horaire modifié;
- Les musées et attractions culturelles;
- Les gyms et centres d'entraînement;
- Les lieux de culte;
- Les salons de coiffure et d'esthétique;
- Les casinos;
- Les hôpitaux et urgences;
- Certaines salles de cinéma.
Ce qui sera fermé le 26 décembre 2026
Si tu as des démarches administratives ou bancaires à effectuer, il faudra reporter ça à plus tard ou t'y prendre d'avance. Plusieurs services gouvernementaux et institutions financières seront fermés ce jeudi.
Voici ce qui ne sera pas accessible :
- Les banques et caisses populaires
- Les bureaux de Postes Canada;
- Les bibliothèques municipales;
- Les bureaux des ministères et services gouvernementaux;
- Les points de service de la SAAQ;
- Les écocentres;
- Les palais de justice.
