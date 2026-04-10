Voici comment t'adapter à ton renouvellement hypothécaire, qui risque d'impacter ton budget
Ton taux hypothécaire risque d'augmenter et c'est une mauvaise nouvelle pour ton portefeuille.
Si tu dois renouveler ton hypothèque dans les prochains mois, tu n’es probablement pas très serein.e face à ce qui s’en vient, et tu es loin d’être seul.e dans ce bateau. Un récent sondage dresse un portrait assez révélateur de l’état d’esprit des propriétaires à l’approche de la saison des renouvellements.
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Avec la hausse du coût de la vie, force est de constater que les budgets se resserrent pour pas mal tout le monde et les priorités changent, et beaucoup de gens cherchent activement à magasiner de meilleures conditions.
Le coup de sonde réalisé par la TD auprès de plus de 1 500 Canadien.ne.s adultes révèle que près de 7 propriétaires sondé.e.s sur 10 se disent préoccupé.e.s par leur prochain renouvellement.
Et pour ceux et celles qui s’attendent à voir leurs paiements grimper, la réaction est concrète : plus de la moitié des personnes sondées affirment qu'elles devront couper dans les dépenses du ménage, tandis que près de quatre proprios sur dix envisagent de piger dans leurs économies ou de réduire leurs investissements.
En gros, le renouvellement force beaucoup de monde à revoir leur façon de gérer leur argent, même avant que le nouveau taux entre en vigueur.
Après tout, environ 60 % de l’ensemble des prêts hypothécaires en cours de remboursement au Canada devraient être renouvelés au cours de cette année, selon les estimations de la Banque du Canada.
Comparativement à décembre 2024, le versement hypothécaire mensuel moyen pourrait augmenter de 6 % pour ceux et celles qui renouvellent en 2026.
Comment s'adaptent les proprios à leur renouvellement hypothécaire?
Face à cette incertitude, la majorité des propriétaires sondé.e.s optent pour la stabilité. Selon les données de la TD, près des deux tiers prévoient renouveler à taux fixe plutôt que variable.
Les termes de cinq ans et de trois ans dominent les intentions, avec respectivement environ 30 % et 17 % des répondant.e.s qui penchent vers ces options.
Autre tendance marquante : deux propriétaires sur cinq ont l'intention de magasiner auprès d'un autre prêteur avant de signer quoi que ce soit. Autrement dit, la loyauté envers sa banque actuelle n'est plus vraiment un réflexe automatique quand les taux font mal.
Malgré tout le stress que génère le renouvellement, seuls 9 % des gens songent à entamer les discussions avec leur prêteur ou leur courtier.ère hypothécaire de façon anticipée.
Comme le rappelle la TD, commencer à magasiner jusqu'à 120 jours avant l'échéance du renouvellement peut permettre de trouver et de verrouiller un taux plus intéressant qu'à la toute dernière minute.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Que tu sois proprio ou futur.e acheteur.euse, le message qui ressort du sondage est pas mal le même : l'anticipation, ça paye.
Revoir son budget avant le renouvellement, comprendre les différences entre les produits hypothécaires disponibles et ne pas hésiter à consulter un.e professionnel.le en prêts hypothécaires tôt dans le processus, ça peut faire une différence sur tes finances.
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