Jusqu'à 816 $ seront versés cette semaine avec la pension de la Sécurité de la vieillesse
Un beau montant pour bien finir le mois! 🤑
Tu as 65 ans au compteur et as encore en tête le logo de Télé-Métropole? Ça veut dire que tu as droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de l’Agence du revenu du Canada (ARC), que tu aies passé ta vie au bureau ou non. Et dans le contexte actuel, un versement mensuel garanti, c'est loin d'être à dédaigner.
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Dans la plupart des cas, l'inscription se fait automatiquement : Service Canada consulte tes déclarations de revenus pour déterminer ton admissibilité. Si ce n'est pas ton cas, une demande manuelle reste possible en tout temps.
Petite astuce : si tu n'as pas besoin des versements immédiatement à 65 ans, tu peux choisir de les reporter jusqu'à 70 ans. Résultat? Des montants mensuels plus élevés, puisque tu accumules une bonification pour chaque mois de report.
Qui peut toucher la pension de la Sécurité de la vieillesse?
La SV est accessible à un large éventail de personnes résidant au Canada ou à l'étranger :
- Si tu vis au Canada : tu dois être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et avoir habité au pays pendant au moins 10 ans après tes 18 ans.
- Si tu vis à l'étranger : les critères sont un peu plus stricts. Il faut avoir détenu la citoyenneté ou la résidence permanente avant de quitter le Canada, et y avoir résidé au moins 20 ans après l'âge de 18 ans.
Combien peux-tu recevoir?
Voici les montants maximaux disponibles en mars :
- Personnes de 65 à 74 ans : un versement pouvant atteindre 742,31 $ mensuellement (pour un revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
- Personnes de 75 ans et plus : un montant maximal de 816,54 $ chaque mois (si le revenu de 2024 était sous 154 196 $)
Quand l'argent sera-t-il versé?
Le versement d'avril 2026 est prévu pour le 27 mars 2026. L'argent est déposé directement dans ton compte bancaire, comme chaque mois.
Pour les mois suivants, les dates de versement sont habituellement annoncées sur le site de Service Canada. On te recommande de les noter dans ton agenda!
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