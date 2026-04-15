Jusqu'à 80 % de rabais : Liquidation Marie offrira l'épicerie en ligne et voici quoi savoir

Épargner à même le confort de ton divan? OUI! 🙌

Liquidation Marie.

La chaine d'épicerie au rabais Liquidation Marie offrira bientôt la livraison en ligne.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce ne sont plus seulement les grandes chaînes d’épicerie du Québec qui devront surveiller Liquidation Marie. L’entreprise souhaite offrir la livraison d’épicerie en ligne dès 2026, venant ainsi concurrencer des joueurs comme FoodHero, Flashfood et Escomptes St-Jean.

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Sur son site Web, l’enseigne indique qu’il sera « bientôt » possible de visiter sa boutique en ligne, « avec les mêmes produits de qualité à prix liquidation que vous adorez en magasin ».

« Économisez jusqu’à 80 % sur vos achats alimentaires, livrés directement chez vous », peut-on lire.

Contactée par Narcity Québec, Marie-Ève Breton, fondatrice de la chaîne dont la première succursale a vu le jour en 2012, a confirmé que son projet d’offrir la livraison en ligne devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année 2026.

« On travaille activement pour mettre en place le plus rapidement possible la vente en ligne. On espère le faire d’ici la fin de l’année, mais j’avoue que de rester à des prix compétitifs avec la livraison sera un défi de taille », confie-t-elle.

Le projet étant encore embryonnaire, Mme Breton n’est pas en mesure de préciser de quelle façon la livraison en ligne sera offerte sans faire grimper drastiquement la facture de la clientèle.

Après tout, ce service entraîne des coûts, que ce soit pour l’entretien d’une flotte de camions et les dépenses liées à l’essence si l’entreprise gère elle-même la livraison, ou encore si elle fait appel à un service tiers comme Instacart ou Uber Eats.

« On a pas encore décidé, dit-elle. Je veux vraiment être sure de mon affaire », ajoute-t-elle, précisant que sa priorité pour sa bannière est de rester « pas cher ».

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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