Ce parc près de Montréal dévoile son nouveau parcours après des ajouts de 1,5 M$ (PHOTOS)
En tout, tu peux t'amuser dans 16 500 pieds carrés où il est possible de sauter, grimper, et glisser!
Après avoir annoncé une importante transformation plus tôt cette année, le parc uplå du Mont-Saint-Grégoire est finalement prêt à dévoiler le résultat. Si tu cherchais une excuse pour passer une journée dehors cet été, cette activité risque de trouver une place dans ton calendrier. Situé à moins d'une heure de Montréal, le plus grand parc de trampolines extérieurs en Amérique du Nord accueille de nouveau les visiteurs et visiteuses avec une version entièrement repensée de son univers suspendu dans les arbres.
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Pour donner un coup de fraîcheur à l'expérience, le Groupe Trekking a investi 1,5 million de dollars dans une série d'améliorations et de nouvelles installations.
La nouvelle version d'uplå Mont-Saint-Grégoire comprend plusieurs zones de saut et de nouvelles installations suspendues dans les arbres.Courtoisie | uplå
Le résultat? Un immense terrain de jeu aérien de 16 500 pieds carrés où il est possible de sauter, grimper, glisser et explorer à travers un réseau de filets colorés installés en pleine forêt. On y retrouve maintenant dix zones de saut, dont plusieurs réparties sur deux niveaux, ainsi que de nouveaux tunnels, passerelles et glissades qui ajoutent encore plus de mouvement au parcours.
Les visiteurs et visiteuses peuvent circuler entre différentes zones grâce à de nouvelles glissades, passerelles et connexions.Courtoisie | uplå
Certaines nouveautés risquent particulièrement d'attirer l'attention. C'est notamment le cas du lounge suspendu à près de 40 pieds dans les airs, qui offre une vue imprenable sur la canopée. Une zone de lianes permet aussi de se balancer entre différentes plateformes, tandis qu'un espace consacré aux jeux de ballons invite les groupes à se lancer des défis en hauteur.
Le nouveau parcours du parc propose une immense aire de jeu aérienne de 16 500 pieds carrés.Courtoisie | uplå
Les plus jeunes ont également droit à leur dose de plaisir grâce à une nouvelle section réservée aux enfants de 5 ans et moins ainsi qu'au Village Arbre-en-Ciel, un espace coloré composé de maisonnettes et de glissades.
Parmi les nouveautés, un espace consacré aux jeux de ballons encourage les activités en groupe et le jeu libre.Courtoisie | uplå
Et si tu aimes les activités qui sortent un peu de l'ordinaire, sache qu'il est aussi possible de visiter uplå après le coucher du soleil. Une fois la nuit tombée, les installations s'illuminent de couleurs néon et l'ambiance change complètement, transformant la forêt en immense terrain de jeu lumineux.
Avec plus de 300 000 visiteurs et visiteuses depuis son ouverture, le parc était déjà populaire. Cette nouvelle mouture donne maintenant encore plus de raisons d'aller y faire un tour, même si tu y es déjà allé.e auparavant.
uplå - Arbraska Mont Saint-Grégoire
Quand : Les week-ends jusqu'au 20 juin 2026, tous les jours de l'été par la suite
Adresse : Arbraska Mont Saint-Grégoire - 45, ch. du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, QC
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