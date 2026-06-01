Ce parc près de Montréal dévoile son nouveau parcours après des ajouts de 1,5 M$ (PHOTOS)

En tout, tu peux t'amuser dans 16 500 pieds carrés où il est possible de sauter, grimper, et glisser!

Des personnes explorent les différents niveaux du parcours de filets suspendus d'uplå Mont-Saint-Grégoire.

Le parc uplå de Mont-Saint-Grégoire offre un parcours amélioré.

Courtoisie | uplå
Éditrice Junior

Après avoir annoncé une importante transformation plus tôt cette année, le parc uplå du Mont-Saint-Grégoire est finalement prêt à dévoiler le résultat. Si tu cherchais une excuse pour passer une journée dehors cet été, cette activité risque de trouver une place dans ton calendrier. Situé à moins d'une heure de Montréal, le plus grand parc de trampolines extérieurs en Amérique du Nord accueille de nouveau les visiteurs et visiteuses avec une version entièrement repensée de son univers suspendu dans les arbres.

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Pour donner un coup de fraîcheur à l'expérience, le Groupe Trekking a investi 1,5 million de dollars dans une série d'améliorations et de nouvelles installations.

Vue a\u00e9rienne du parc upl\u00e5 Mont-Saint-Gr\u00e9goire avec ses filets suspendus color\u00e9s install\u00e9s au c\u0153ur de la for\u00eat. La nouvelle version d'uplå Mont-Saint-Grégoire comprend plusieurs zones de saut et de nouvelles installations suspendues dans les arbres.Courtoisie | uplå

Le résultat? Un immense terrain de jeu aérien de 16 500 pieds carrés où il est possible de sauter, grimper, glisser et explorer à travers un réseau de filets colorés installés en pleine forêt. On y retrouve maintenant dix zones de saut, dont plusieurs réparties sur deux niveaux, ainsi que de nouveaux tunnels, passerelles et glissades qui ajoutent encore plus de mouvement au parcours.

Une glissade jaune relie deux sections du parcours de filets suspendus au parc upl\u00e5 Mont-Saint-Gr\u00e9goire. Les visiteurs et visiteuses peuvent circuler entre différentes zones grâce à de nouvelles glissades, passerelles et connexions.Courtoisie | uplå

Certaines nouveautés risquent particulièrement d'attirer l'attention. C'est notamment le cas du lounge suspendu à près de 40 pieds dans les airs, qui offre une vue imprenable sur la canopée. Une zone de lianes permet aussi de se balancer entre différentes plateformes, tandis qu'un espace consacré aux jeux de ballons invite les groupes à se lancer des défis en hauteur.

Des personnes explorent les diff\u00e9rents niveaux du parcours de filets suspendus d'upl\u00e5 Mont-Saint-Gr\u00e9goire. Le nouveau parcours du parc propose une immense aire de jeu aérienne de 16 500 pieds carrés.Courtoisie | uplå

Les plus jeunes ont également droit à leur dose de plaisir grâce à une nouvelle section réservée aux enfants de 5 ans et moins ainsi qu'au Village Arbre-en-Ciel, un espace coloré composé de maisonnettes et de glissades.

Une zone de jeux de ballons am\u00e9nag\u00e9e dans les filets suspendus du parc upl\u00e5 Mont-Saint-Gr\u00e9goire. Parmi les nouveautés, un espace consacré aux jeux de ballons encourage les activités en groupe et le jeu libre.Courtoisie | uplå

Et si tu aimes les activités qui sortent un peu de l'ordinaire, sache qu'il est aussi possible de visiter uplå après le coucher du soleil. Une fois la nuit tombée, les installations s'illuminent de couleurs néon et l'ambiance change complètement, transformant la forêt en immense terrain de jeu lumineux.

Avec plus de 300 000 visiteurs et visiteuses depuis son ouverture, le parc était déjà populaire. Cette nouvelle mouture donne maintenant encore plus de raisons d'aller y faire un tour, même si tu y es déjà allé.e auparavant.

uplå - Arbraska Mont Saint-Grégoire

Quand : Les week-ends jusqu'au 20 juin 2026, tous les jours de l'été par la suite

Adresse : Arbraska Mont Saint-Grégoire - 45, ch. du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, QC

Site Internet d'uplå Mont Saint-Grégoire


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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