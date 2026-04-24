Un nouveau café VIP Air Canada style « third wave » vient d'ouvrir à l'aéroport de Montréal

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Aéroport Montréal-Trudeau (YUL). Droite : Un nouveau café VIP Air Canada à l'aéroport Montréal-Trudeau.

L'aéroport Montréal-Trudeau a maintenant un nouveau café pour la clientèle VIP d'Air Canada.

YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook, Air Canada
Rédactrice en chef

Il y a toujours quelque chose de spécial à l’idée d’avoir accès à un espace VIP à l'aéroport de Montréal (YUL) avant de prendre son vol. Éviter (un peu) la foule et siroter une petite une boisson gratuite et un bon snack tranquille… le rêve. Mais ces endroits sont de plus en plus convoités, voici pourquoi on se réjouit de l'arrivée d'un petit nouveau signé Air Canada.

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Après l’ouverture du luxueux salon Aspire AMEX dans le terminal domestique il y a quelques mois, Air Canada inaugure maintenant un nouvel espace dans la zone des départs transfrontaliers de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Et, non, il ne s’agit pas d’un lounge classique, mais d’un café inspiré de la scène « third wave », dont Montréal est une référence, pouvant accueillir 62 personnes.

Le Café Air Canada se distingue donc du traditionnel et bien connu salon Feuille d’érable avec un concept à part entière : design soigné, menu distinct et ambiance chaleureuse axée sur la gastronomie locale.


Le menu du nouveau café Air Canada à YUL

Niveau menu, on retrouve des classiques montréalais, comme des sandwichs à la viande fumée, des bagels frais et des viennoiseries artisanales, dont des croissants à la crème de pistache. Des options végétariennes, sans gluten et plus légères (salades, bols) sont aussi offertes. Clin d’œil intéressant à la diversité culinaire locale : une soupe végétalienne signée Sagamité Watso, une entreprise autochtone du Québec, figure au menu. Le tout est proposé en libre-service.

Côté boissons, l’offre met en valeur des produits 100 % québécois, notamment les vins du domaine L’Orpailleur, le gin de la Distillerie du Fjord et des bières artisanales de la brasserie montréalaise RJ Brasseur.

Le nouveau caf\u00e9 Air Canada \u00e0 YUL.

Air Canada a partagé les premiers visuels de son nouveau café à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau.
Air Canada

Comment y accéder?

Comme pour la plupart des espaces VIP en aéroport, l’accès n’est pas universel, mais il ne faut pas non plus appartenir à la haute société pour en profiter, rassure-toi. Si tu voyages souvent ou que tu possèdes une carte de crédit qui maximise tes points Aéroplan, il se pourrait que tu y aies accès sans même le savoir.

La clientèle qui peut accéder au nouveau Café Air Canada :

  • Personnes qui voyagent en Classe affaires Air Canada : l'accès est inclus automatiquement avec la cabine.
  • Membres Aéroplan 50K, 75K et Super Élite : les trois niveaux de statut élevé du programme Aéroplan donnent droit d'entrée.
  • Membres Star Alliance Gold : si tu détiens un statut Gold chez un partenaire Star Alliance, tu peux également y accéder.
  • Titulaires d'une carte Aéroplan Prestige comarquée : certaines cartes de crédit donnent accès au Café Air Canada, peu importe la classe de voyage.

Autres nouveautés à surveiller

Air Canada a également inauguré un nouveau café à l’aéroport international de Vancouver plus tôt ce mois-ci. Celui-ci est inspiré du design et de la culture culinaire de la côte ouest.

Ces ouvertures s'inscrivent dans le programme d'Air Canada visant à moderniser son réseau de salons à travers le monde : d'autres rénovations et ouvertures prévues pour 2026 et au cours des prochaines années.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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