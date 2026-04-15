Dollarama, Jean Coutu, Maxi : Voici les entreprises les plus réputées au Québec en 2026

Les compagnies d'ici se démarquent des géants internationaux. 🤟🏼

Un Jean Coutu.

Plusieurs compagnies québécoises sont parmi les plus réputées au Québec en 2026, sleon une étude Léger.

Jerome Cid | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Que ce soit pour faire ton épicerie chez Maxi, magasiner chez Dollarama ou équiper ton garage chez Canadian Tire, certaines marques réussissent clairement à tirer leur épingle du jeu. Voici justement les entreprises les plus aimées au Québec en 2026, selon un nouveau palmarès, et plusieurs compagnies d’ici surpassent même de grands noms internationaux.

À lire également : Ces 11 entreprises québécoises figurent parmi les meilleures PME au Canada en 2026

C’est ce qui ressort de la 29e Étude Réputation de Léger, publiée ce mercredi 15 avril, qui évalue la perception globale envers 425 entreprises présentes au pays et issues de 34 secteurs d’activité.

Ce classement pancanadien repose sur une vaste étude menée auprès de 38 000 Canadiens et Canadiennes, dont plus de 17 000 personnes du Québec, et se base sur plusieurs critères, comme la qualité des produits et services, la transparence, l’innovation ou encore l’attachement à la marque.

Dans la Belle Province, c’est le Groupe Jean Coutu qui se hisse au premier rang des entreprises les plus réputées, avec une note de 82 sur 100.

Juste derrière, on retrouve des géants bien connus du public, comme Google (2e place) et Canadian Tire (3e), qui continuent de séduire une grande partie de la population.

Le succès qu’ont connu les Canadiens de Montréal grâce aux performances de Cole Caufield, Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky, pour ne nommer que ceux-ci, a fait en sorte que l’organisation tombe dans les bonnes grâces de la population. Le CH arrive à la 9e position, alors qu’il était absent du top 10 en 2025.

Voici le top 10 des marques les plus appréciées des Québécois et Québécoises en 2026 :

1. Groupe Jean Coutu
2. Google
3. Canadian Tire
4. Interac
5. Dollarama
6. Maxi / Maxi & Cie
7. Cirque du Soleil
8. Toyota
9. Canadiens de Montréal
10. YouTube

Ce palmarès s’inscrit dans un contexte particulier, alors que le coût de la vie, l’incertitude économique et une certaine fatigue du public influencent fortement la perception des entreprises en 2026.

De nombreuses entreprises québécoises ont vu leur score dégringoler. C’est notamment le cas de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui enregistre la plus forte chute du classement avec une baisse de 33 points comparativement à 2025. La Société de transport de Montréal (STM) suit aussi la tendance, avec un recul de 12 points.

À l'échelle nationale, le Québec brille également, alors que la chaine de magasins à une piastre, Dollarama, est l'entreprise la plus réputée au Canada en 2026, devant Samsung (2e) et Costco (3e).

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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