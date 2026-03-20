Cette promo spéciale au Costco permet d'avoir une adhésion Exécutive à 130 $ gratuitement
Ça vaut le coup de t'informer!
Tu pensais changer des électroménagers ou refaire un coin de ta maison? Il y a justement une offre chez Costco qui peut valoir le détour en ce moment. En gros, Costco propose une promo qui te permet de repartir avec une adhésion en prime, à condition de faire un achat assez important. Si tu dépenses 1 000 $ ou plus sur des électroménagers Hisense participants dans une même commande, tu peux recevoir une adhésion Exécutive à offrir en cadeau.
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Ce qu’il faut comprendre, c’est que cette adhésion n’est pas donnée sous forme de carte directement, mais plutôt comme un crédit équivalent. La valeur du cadeau correspond à 130 $ (plus taxes), soit le prix de l’abonnement Exécutif, que tu peux appliquer sur une nouvelle adhésion, un renouvellement ou pour un abonnement qui est expiré depuis un bon moment.
Avec l’adhésion Exécutive, les membres obtiennent notamment une remise annuelle de 2 % sur tes achats admissibles, pouvant aller jusqu’à 1 250 $ par année, en plus d’un crédit mensuel de 10 $ pour la livraison le jour même ou via Instacart. À ça s’ajoutent des rabais supplémentaires sur plusieurs services Costco, des offres exclusives réservées aux membres, ainsi que l’accès au magasinage en ligne et en entrepôt. L’adhésion inclut aussi deux cartes pour ton foyer, et elle est couverte par une garantie de satisfaction, ce qui veut dire que tu peux être remboursé si jamais ça ne te convient pas.
L’offre est valide pour les commandes passées jusqu’au 12 avril 2026, et tu dois atteindre le seuil de 1 000 $ avant taxes sur des produits Hisense admissibles. Tu peux aussi combiner plusieurs articles dans la même commande pour y arriver, ce qui est pratique si tu magasines plus d’un appareil.
Une fois l’achat effectué, tu recevras un bon d’adhésion que tu devras présenter au comptoir des membres dans un Costco au Canada pour l’activer. À noter que ce n’est pas échangeable contre de l’argent et qu’un seul bon est émis par commande admissible.
Autre détail intéressant, cette promo peut être jumelée à d’autres offres sur les électroménagers Hisense, ce qui peut augmenter encore plus la valeur totale que tu vas chercher.
Bref, si tu avais déjà en tête de t’équiper ou de remplacer un appareil, ça peut être une façon assez stratégique de rentabiliser ton achat tout en réglant (ou renouvelant) ton abonnement Costco en même temps.
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