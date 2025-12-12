Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Cineplex offre un film de Noël iconique à 3,99$ dans plusieurs cinémas au Québec ce week-end

La façade d'un Cineplex.

Cineplex offre un film de Noël iconique à 3,99 $ au Québec ce week-end.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu veux profiter du temps des Fêtes sans exploser ton budget, sache que Cineplex te permet d’assister à des projections familiales pour seulement 3,99 $. Une sortie pas chère parfaite pour décrocher un peu, surtout avec les dépenses qui s’accumulent. Dans le cadre de son programme Films en famille, Cineplex propose des classiques accessibles à tous les âges, selon les cinémas participants.

À lire également : Ce parcours rempli d'immenses structures illuminées est totalement GRATUIT à Laval

Le samedi 13 décembre 2025, tu peux notamment voir The Polar Express, une histoire magique dans laquelle un jeune garçon embarque à bord d’un train mystérieux en direction du pôle Nord. Le film est présenté à 11 h, 11 h 30 ou 12 h selon l'emplacement, et certains cinémas l’offrent en format traditionnel ou en 3D.


L'affiche du film The Polar Express sur le site du Cineplex.

Le film The Polar Express joue dans plusieurs Cineplex du Québec ce week-end.
Cineplex


Parmi les salles participantes, on retrouve plusieurs adresses au Québec, dont :

  • Cinéma Cineplex Kirkland
  • Cinéma Cineplex Laval
  • Cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP
  • Cinéma Starcité Montréal
  • Cinéma Starcité Gatineau
  • Cinéma Cineplex Odeon Sainte-Foy

Les horaires peuvent changer chaque semaine, comme l’indique Cineplex, alors c’est une bonne idée de vérifier le site avant de te déplacer, question de confirmer la séance ou découvrir si d’autres titres s’ajoutent.

À noter : le prix réduit de 3,99 $ s’applique avant taxes, et Cineplex ajoute des frais de gestion de 1,50 $ pour les achats en ligne. Au total, une entrée revient donc à 6,31 $ taxes incluses, ce qui reste l’une des façons les plus abordables d’aller au cinéma en ce moment.

Une belle option pour te mettre dans l’esprit des Fêtes sans vider ton portefeuill

Films en famille au Cineplex

Prix : 3,99 $, plus les taxes et les frais de réservation des sièges en ligne

Quand : Le samedi 13 décembre 2025 entre 11 h et 12 h selon l'emplacement

Adresse : Cinémas Cineplex participants au Canada

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Cineplex

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

