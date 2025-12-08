Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ sont versés aux Québécois cette semaine
Un versement qui tombe pile pour les fêtes! 🎁
Cette semaine, un nouveau versement de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) est déposé dans les comptes bancaires des familles québécoises admissibles. Ce programme de l'Agence du revenu du Canada (ARC) représente un soutien financier essentiel pour les parents qui font face à un coût de la vie de plus en plus élevé... et ça finit bien l'année.
L'allocation canadienne pour enfants constitue un programme fédéral non imposable conçu pour alléger la charge financière des familles à travers le pays. On va se le dire, fonder une famille vient avec des besoins financiers particuliers.
Cette aide est disponible dès la naissance d'un bébé et est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge vénérable de 18 ans.
Pour être admissible, tu dois assumer la responsabilité principale des soins et de l'éducation de l'enfant dans ton quotidien. Dans la plupart des cas, l'inscription se fait automatiquement : il te suffit de déclarer la naissance de ton enfant pour que la demande soit initiée.
Quel montant peux-tu espérer recevoir cette semaine?
Le montant de ton ACE dépend de deux facteurs principaux : l'âge de tes enfants et le revenu familial net ajusté de ton ménage. Pour les familles aux revenus plus modestes, ce soutien mensuel représente un élément crucial du budget familial.
Si le revenu net de ton ménage pour l'année 2024 est inférieur à 37 487 $, tu pourrais bénéficier des montants maximaux suivants :
- 7 997 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
- 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)
Si ton revenu familial dépasse ce seuil, tu peux tout de même être admissible à l'allocation. Les montants versés diminuent graduellement en fonction de l'échelle de revenu. De nombreuses familles de la classe moyenne continuent de recevoir des paiements, même s'ils sont réduits.
Dans les cas de garde partagée (répartition 60 %/40 %), le versement est séparé également entre les deux parents. Chacun·e reçoit la moitié du montant total, calculé selon sa propre situation financière.
Date du versement : 12 décembre 2025
Dès juillet 2026, l’ARC ajustera automatiquement les versements en fonction des revenus déclarés pour 2025. Les familles pourront recevoir jusqu'à 679,75 $ par mois pour les enfants de moins de 6 ans et 562,33 $ mensuellement pour chaque enfant de 6 à 17 ans.
Tu souhaites en savoir plus sur l'allocation canadienne pour enfants? Visite la page officielle de l'ARC pour obtenir tous les renseignements nécessaires.
À noter que si tu n'as pas encore activé le dépôt direct auprès de l'ARC, c'est le moment idéal pour le faire. Cette option te permet de recevoir ton allocation directement dans ton compte bancaire à chaque période de paiement, ce qui élimine les délais liés à l'envoi postal d'un chèque.
À quel point l'allocation canadienne pour enfants fait-elle une différence dans ton budget mensuel?
