6 maisons hantées et activités d’horreur à Québec et environs pour avoir de vrais frissons
Le mois de l'Halloween s'annonce terrifiant!
À Québec, l’Halloween ne se limite pas aux citrouilles et aux déguisements! Tout au long du mois d’octobre, la ville se transforme en véritable terrain de jeu pour les amateur.trice.s de bonnes frousses, et même pour celles et ceux qui préfèrent garder leur cœur intact. Maisons hantées, jeux d’évasion et personnages tout droit sortis de tes pires cauchemars pourront te faire sursauter au moment où tu t’y attends le moins.
Que tu sois du genre à aimer avoir peur ou que tu préfères une expérience plus douce, tu trouveras forcément une activité à ton goût… et peut-être quelques frissons en bonus! Voici donc six adresses à mettre sur ta bucket list de l'Halloween.
La Maison Hantée de St-Étienne - Chicago
Prix : 9,99 $ par personne
Quand : Les 18, 24 et 31 octobre (soirée spéciale), ainsi que le 1er et le 8 novembre 2025
Adresse : 410, av. Taniata, Saint-Romuald, QC (Le lieu du stationnement sera communiqué la semaine avant l'événement)
Pourquoi tu dois y aller : Pour avoir une bonne frousse, direction la Maison Hantée de St-Étienne. Alors que l’événement en est à sa 18e édition cette année, le concept te plonge au cœur de Chicago, « entre criminalité, secrets et morts violentes ».
Le parcours, tout comme la file d’attente, se déroule à l’intérieur d’un bâtiment aux décors immersifs qui te forcent à braver des règlements de compte mafieux, un théâtre en flammes, une épidémie de choléra, un cirque tragique et bien plus encore. Et le soir de l’Halloween, une activité spéciale de Laser Game Evolution s’ajoute aux festivités. À toi de voir si tu oses aller l’essayer!
Les Promenades fantômes
Prix : À partir de 21,74 $ par personne
Quand : Quelques dates en octobre, sous réservation
Adresse :
- Spécial Halloween : Départ au Morrin Centre - 44, chaussée des Écossais, Québec, QC
- Mort en Nouvelle-France : Départ devant le 3, passage du Chien-d’Or, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux plonger dans une activité où l’histoire ne fait qu'un avec l’horreur, les Promenades Fantômes sont un incontournable à Québec. Tu peux opter pour le Spécial Halloween, qui t’amène à explorer le côté sombre et criminel de la Nouvelle-France en croisant une quinzaine de personnages aussi mystérieux qu’inquiétants, ou encore pour Mort en Nouvelle-France, un tout nouveau trajet qui t’entraîne au cœur des anciens rites funéraires, des cimetières oubliés et des enterrements d’un autre temps, le tout guidé par une personne tout à fait (plutôt) vivante.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
La marche macabre
Prix : 17 $ par personne
Quand : Les 17, 24, 25 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre 2025
Adresse : La tour Martello 2 - av. Taché, Plaines d'Abraham, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Armé.e d’une lanterne, tu exploreras les alentours des tours Martello en compagnie de personnages hauts en couleur, comme un voleur et un chasseur de trésors, qui te dévoileront les secrets les plus sombres du parc. Entre récits de discipline militaire, pendaisons publiques, origines de l’Halloween et messes noires célébrées sur les Plaines, cette promenade nocturne te plongera dans une série d’histoires troublantes qui risquent bien de te donner des frissons.
Accessibilité : L'activité n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 13 ans et plus.
Le parcours hanté du Méga Parc
Prix : À partir de 26,99 $ par personne de 44'' et plus pour l'accès illimité aux manèges et aux festivités | 10 $ pour l'accès aux activités d'Halloween sans les manèges
Quand : Le vendredi 31 octobre 2025, de 17 h à 21 h
Adresse : Méga Parc - 5401, boul. des Galeries, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette année, en plus de pouvoir profiter des manèges, tu peux aussi plonger dans l’esprit du mois de l’horreur en participant à la journée spéciale du 31 octobre au Méga Parc. Pour l’occasion, un parcours terrifiant à glacer le sang sera ouvert au public, tout comme une kermesse revisitée. Un.e DJ assurera l’ambiance musicale pendant que tu seras occupé.e à crier, que ce soit dans une attraction ou face à un personnage effrayant!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Eliviascape - « La nuit la plus longue »
Prix : 35 $ par personne
Adresse : Eliviascape - 969, rte de l’Église, Québec, QC
Nombre de participant.e.s : Deux à six
Pourquoi tu dois y aller : Tant qu'à vouloir avoir peur, pourquoi ne pas opter pour un jeu d'évasion qui donne froid dans le dos? La nuit la plus longue offre une expérience immersive durant laquelle ton groupe et toi devez réfugiez dans un manoir mystérieux, alors que quelque chose rôde dans les environs. Votre mission : sécuriser les lieux et survivre jusqu’à l’arrivée des secours.
Tu peux choisir entre la version avec ou sans jump scares, selon ton niveau de courage. L’activité est déconseillée aux jeunes enfants, mais parfaite si tu veux tester tes nerfs et vivre un moment aussi intense qu’inoubliable.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants.
Défi-Évasion - « L'atelier de la terreur »
Prix : 36,53 $ par adulte | 34,80 $ pour les étudiant.e.s
Adresse : Défi-Évasion - 2500, rue Jean-Perrin, Québec, QC
Nombre de participant.e.s : Trois à six
Pourquoi tu dois y aller : Ce scénario de jeu d'évasion est parfait pour l'Halloween, alors qu'il est recommandé aux personnes de 14 ans et plus. Ta gang et toi êtes invité.e.s à entrer dans la peau d'un groupe de collègues qui travaillent dans un atelier. Quand l'alarme sonne et que vous y allez pour vérifier la situation, la porte se referme derrière vous, et il est impossible de l'ouvrir. Vous devrez découvrir ce qu'il se passe avant qu'il ne soit trop tard... pour vous!
Accessibilité : Certaines salles sont accessibles en fauteuil roulant, il faut contacter la succursale pour plus d'informations
