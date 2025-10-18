7 maisons hantées et activités d'horreur à Montréal et environs pour te glacer le sang
As-tu le courage d'y aller? 👻
Si tu veux vivre des émotions fortes, histoire de plonger dans l’esprit de l’Halloween, il n’y a rien de mieux que de visiter les maisons hantées, les labyrinthes inquiétants et les expériences immersives terrifiantes qui ouvrent leurs portes à Montréal et dans les environs en octobre. Tu as donc plusieurs options qui s’offrent à toi et, pour t’aider à faire ton choix, on a déniché sept lieux dans la région qui risquent de te donner bien des frissons.
À lire également : Les Randolph te plongent dans le noir pour une soirée 14 ans+ digne d’un film d’horreur à 9$
Entre des personnages lugubres, des scénarios tordus et des expériences uniques, tes ami·e·s et toi devriez trouver l’activité parfaite pour vous amuser et lâcher quelques cris d’épouvante cette année.
La Fraisière Lauzon & Fil - Le Labyrinthe de nuit hanté
Prix : À partir de 29,99 $ plus taxes par personne de 12 ans et plus - Réservation obligatoire
Âge : Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans
Quand : Les week-end d' octobre ainsi que du 30 octobre au 2 novembre 2025 - Il est important de consulter le site Internet ou les réseaux sociaux de l'endroit avant de te déplacer, car l'activité peut être annulée en cas d'intempéries.
Adresse : Fraisière Lauzon & Fils - 11, rang Trait-Carré, Sainte-Anne-des-Plaines, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Sainte-Anne-des-Plaines, quand la nuit tombe, le calme du champ de maïs de la Fraisière Lauzon et Fils se transforme en véritable cauchemar. Des monstres et créatures morbides sortent de l’ombre pour hanter chaque recoin du labyrinthe, et ta seule arme sera une lampe de poche que ce soit pour te frayer un chemin… ou repérer ce qui te guette dans le noir.
Si tu veux vivre la peur de ta vie cette spooky season, oublie les maisons hantées (ou fais-les après!) et plonge dans ce labyrinthe d’Halloween où les jump scares se succèdent à chaque détour. Une expérience à ne pas manquer pour celles et ceux qui aiment avoir la frousse.
A/Maze Hochelaga - Kidnappé
Prix : Entre 40 $ par personne, selon la taille du groupe
Durée : 60 minutes
Nombre de personnes : Deux à six
Adresse : A/Maze Hochelaga - 4279, rue Ontario E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si la saga des films Décadence t'a marqué.e et que tu veux ressentir le même sentiment pour l'Halloween, sache que A/Maze Hochelaga à Montréal a exactement ce qu’il te faut. Le scénario Kidnappé te place dans la peau d’une victime attachée dans un sous-sol glauque, menottée et isolée de ton ou tes partenaires, aussi enfermé.e.s dans une pièce voisine. La seule façon de t’en sortir? Travailler ensemble… avant qu’il ne soit trop tard.
Ici, les détails font toute la différence : bassin rempli de seringues, chaise électrique, membres ensanglantés... l’ambiance est digne du fameux film d’horreur. Et si tu y vas les 31 octobre ou 1er novembre, un acteur se joint à l’expérience pour pousser la tension encore plus loin.
Alors, pourras-tu en sortir en un seul morceau?
La Ronde - Le Festival de la Frayeur
Prix : À partir de 55 $ pour l'accès journalier durant le Festival de la Frayeur
Âge : Fortement déconseillé aux enfants de moins de 12 ans
Quand : Les week-end jusqu'au 26 octobre, et le vendredi 24 octobre 2025
Adresse : La Ronde - 22, ch. Macdonald, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Ronde se transforme encore une fois en terrain de jeu pour les amateur.trice.s de frissons! Le parc devient une méga maison hantée à ciel ouvert, avec sept zones revisitées qui repoussent les limites de la peur : Poupées Flambées, L’île des cannibales, Royaume des damnés, Cimetière, L’InFestarium, Le Carnage des clowns et Le Camp des zombies.
Comme si ce n’était pas assez, plus de 100 créatures terrifiantes erreront librement dans les allées pour te faire crier à chaque coin. Et garde ton souffle : L’Éveil, un spectacle digne de tes pires cauchemars, réunira 50 monstres sur scène à la Place de l’Animation pour une performance à glacer le sang.
La Belle de Coteau-du-Lac - Le Domaine Maudit & L’Abominable Labyrinthe
Prix : De 25 $ à 40 $ par adulte pour le combo « Domaine Maudit & L’Abominable Labyrinthe», selon la journée
Âge : Non spécifié
Quand : Les 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 octobre et 1er novembre 2025
Adresse : La Belle de Coteau-du-Lac - 75, rte 201, Coteau-du-Lac, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Festiv’Halloween de La Belle de Coteau-du-Lac revient en force pour la saison 2025, et prépare-toi à avoir la peur de ta vie. Dès la tombée de la nuit, un labyrinthe lugubre t’attend, illuminé de lueurs étranges et peuplé de personnages sinistres prêts à te faire sursauter à chaque détour.
Et si ton cœur tient encore le coup, direction Le Domaine Maudit, un parcours intérieur et extérieur qui te plonge dans un univers d’horreur total. Entre hangars ancestraux, sous-bois terrifiant et créatures monstrueuses surgissant de nulle part, tu risques de ne pas ressortir indemne (ou du moins, sans crier un peu).
Randolph Pubs Ludiques - Soirée Hantise
Prix : 9 $ plus taxes pour la soirée (14 ans et plus, 18 ans au Centropolis et au Quartier latin) | 31,99 $ pour le jeu
Âge : 14 ans et plus, 18 ans pour Centropolis et Quartier Latin
Quand : Le mercredi 29 octobre 2025, à 18 h et 20 h
Adresse : Tous les Randolph Pubs Ludiques
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux changer des maisons hantées classiques cette année, les pubs Randolph ont prévu quelque chose d’encore plus immersif. Le 29 octobre, leurs locaux se transformeront en véritables repaires d’esprits tourmentés pour accueillir Hantise, un tout nouveau jeu d’horreur qui promet une soirée aussi mystérieuse que terrifiante.
Ici, pas question de simplement crier dans un couloir sombre. Toi et ton groupe devrez survivre. Dans cette expérience coopérative, une personne joue le Maître de cérémonie, pendant que les autres deviennent des médiums plongé.e.s dans le noir complet. Vous aurez sept tours pour accomplir des rituels et tenter de repousser un esprit maléfique avant qu’il ne prenne le contrôle.
Mais attention : à chaque manche, certain.e.s joueur.euse.s seront possédé.e.s, et les autres devront tout risquer pour les sauver. Une expérience parfaite pour les adeptes de frissons.
Universum - Hôtel Dracula
Prix : 29,90 $ par adulte le week-end (plus un rabais de 15 % les 11 et 12 octobre seulement)
Âgw : L’âge minimum recommandé est de 10 ans
Quand : Tous les jours jusqu'à la fin octobre 2025, sous réservation (ouvert le lundi 13 octobre 2025)
Adresse : Universum - 1610, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : En 2025, les maisons hantées prennent un tournant virtuel avec l'expérience Hôtel Dracula. Durant le scénario qui dure environ 30 minutes, toi et ton groupe êtes convié.e.s à un souper dans le manoir du vampire le plus célèbre de l’histoire. Avec ton, casque de réalité virtuelle sur les yeux, tu exploreras des couloirs sombres, des salles étrangement calmes et des recoins hantés où chaque ombre cache peut-être un danger.
Cette aventure te plonge dans une maison hantée grandeur nature, mais en version virtuelle et juste assez réaliste pour te faire sursauter sans te donner de cauchemars à vie. Si tu tripes sur les jeux d’évasion, les expériences immersives et les ambiances macabres, c’est clairement une activité à mettre sur ta liste cette saison.
Malefycia - Canal 9
Prix : Entre 99 $ et 139 $ par adulte
Âge : 18 ans et plus
Quand : Douze soirées du 3 au 31 octobre 2025
Adresse : 303, boul. Saint-Joseph, Montréal (Lachine), QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce parcours hanté est du côté plus dispendieux, mais ce n’est pas pour rien. Cette expérience très immersive est réservée aux personnes ayant 18 ans et plus, puisque les thèmes abordés sont pensés pour être les plus choquants possible. Tu dois t’attendre à voir du gore, des scènes bouleversantes et à subir le tout non seulement par la vue, mais aussi par le toucher, le goût, l’odorat et l’ouïe.
Pour cette édition, le thème te plonge dans une version terriblement tordue de la nostalgie de la télé qui a bercé ta jeunesse. Tu veux vivre un vrai cauchemar? C’est l’endroit où aller… si tu l’oses.
- Tu peux parcourir ce labyrinthe hanté la nuit près de Laval et c’est digne d’un cauchemar ›
- Une maison hantée 18+ à Montréal transforme la nostalgie télé en horreur dès ce week-end ›
- Les Randolph te plongent dans le noir pour une soirée 14 ans+ digne d’un film d’horreur à 9$ ›
- Ce jeu d'évasion «creepy» à Montréal est l'un des meilleurs au Québec selon un vrai expert ›