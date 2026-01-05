19 émissions québécoises qui recommencent cette semaine + 4 nouveautés à ne pas manquer
Finalement, la fin des vacances se prend plutôt bien. 😍✨
Ce n'est pas seulement le retour au travail qui va te tenir occupé.e cette semaine : la rentrée télé de l'hiver 2026 s'annonce bien remplie! Pas moins de 19 de nos émissions, séries et téléréalités chouchous reprennent du service au cours des prochains jours, en plus de quelques nouveautés qui s'ajoutent à la programmation. Que tu sois adepte de téléréalité, de fiction dramatique ou d'émissions de variétés, il y en aura pour tous les goûts, notamment sur ICI Télé (et ICI Tou.tv), TVA (et TVA+), Noovo et Crave.
À lire également : La téléréalité « Les Traîtres » recrute des candidats du public : voici quoi savoir
Parmi les retours les plus attendus, on retrouve des incontournables comme STAT, Indéfendable, Tout le monde en parle et Big Brother Célébrités, ainsi que l'un de mes coups de cœur de 2025 : Aller simple : La téléréalité. Les attentes sont hautes pour 2026!
Côté nouveautés, prépare-toi à découvrir des concepts qui promettent de te garder rivé.e à ton écran, que ce soit avec Indomptables, la série dramatique ancrée dans l'univers du country, ou même Nuls en chef, l'émission culinaire qui dévoilera le meilleur et surtout le pire de la cuisine avec une brochette de douze personnalités québécoises.
Bref, la semaine s'annonce assez chargée : sors le popcorn.
Voici la programmation des émissions à ne pas manquer du 5 janvier au 11 janvier 2026.
Indéfendable, saison 4 | TVA et TVA+
Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 5 janvier
Antigang | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 5 janvier
Nouveauté : Sucré givré | TVA et TVA+
Quand : Du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 5 janvier
Un souper presque parfait | Noovo et Crave
Quand : Du lundi au vendredi à 19 h 30, dès le 5 janvier
DUMAS, saison 2 | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les lundis à 20 h, dès le 5 janvier
Les Armes, saison 2 | TVA et TVA+
Quand : Les lundis à 20 h, dès le 5 janvier
Aller simple : La téléréalité, saison 2 | Noovo et Crave
Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier
Dernière seconde | TVA et TVA+
Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier
Emprises | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier
STAT, saison 4 | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les mardis à 20 h, dès le 6 janvier
Alertes, saison 6 | TVA et TVA+
Quand : Les mardis à 20 h, dès le 6 janvier
Mea Culpa | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les mardis à 21 h, dès le 6 janvier
Nouveauté : Indomptables | TVA et TVA+
Quand : Les mercredis à 20 h, dès le 7 janvier
Nouveauté : Nuls en chef | Noovo et Crave
Quand : Les mercredis à 20 h, dès le 7 janvier
Doute raisonnable, saison 5 | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les mercredis à 21 h, dès le 7 janvier
Infoman, saison 26 | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les jeudis à 19 h 30, dès le 8 janvier
L'amour est dans le pré, saison 14 | Noovo et Crave
Quand : Les jeudis à 20 h, dès le 8 janvier
Zénith, saison 4 | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les jeudis à 20 h, dès le 8 janvier
Incroyables!, saison 2 | ICI Télé
Quand : Les vendredis à 20 h, dès le 9 janvier
En direct de l'univers, saison 17 | ICI Télé
Quand : Les samedis à 19 h, dès le 10 janvier
Nouveauté : Facteur A | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les samedis à 20 h, dès le 10 janvier
Big Brother Célébrités | Noovo et Crave
Quand : Les dimanches à 18 h 30 dès le 11 janvier, du lundi au jeudi à 19 h 30, dès le 12 janvier
Tout le monde en parle | ICI Télé et ICI Tou.tv
Quand : Les dimanches à 20 h, dès le 11 janvier