For Pro members only Pro
Sommaire

19 émissions québécoises qui recommencent cette semaine + 4 nouveautés à ne pas manquer

Finalement, la fin des vacances se prend plutôt bien. 😍✨

Un souper presque parfait, de retour cette semaine sur Noovo. Droite : Aller-Simple, de retour cette semaine sur Noovo et Crave.

Plus d'une vingtaine d'émissions très attendues font leur retour dans nos écrans cette semaine.

@noovo.ca | Instagram
Rédactrice en chef

Ce n'est pas seulement le retour au travail qui va te tenir occupé.e cette semaine : la rentrée télé de l'hiver 2026 s'annonce bien remplie! Pas moins de 19 de nos émissions, séries et téléréalités chouchous reprennent du service au cours des prochains jours, en plus de quelques nouveautés qui s'ajoutent à la programmation. Que tu sois adepte de téléréalité, de fiction dramatique ou d'émissions de variétés, il y en aura pour tous les goûts, notamment sur ICI Télé (et ICI Tou.tv), TVA (et TVA+), Noovo et Crave.

À lire également : La téléréalité « Les Traîtres » recrute des candidats du public : voici quoi savoir

Parmi les retours les plus attendus, on retrouve des incontournables comme STAT, Indéfendable, Tout le monde en parle et Big Brother Célébrités, ainsi que l'un de mes coups de cœur de 2025 : Aller simple : La téléréalité. Les attentes sont hautes pour 2026!

Côté nouveautés, prépare-toi à découvrir des concepts qui promettent de te garder rivé.e à ton écran, que ce soit avec Indomptables, la série dramatique ancrée dans l'univers du country, ou même Nuls en chef, l'émission culinaire qui dévoilera le meilleur et surtout le pire de la cuisine avec une brochette de douze personnalités québécoises.

Bref, la semaine s'annonce assez chargée : sors le popcorn.

Voici la programmation des émissions à ne pas manquer du 5 janvier au 11 janvier 2026.

Indéfendable, saison 4 | TVA et TVA+

Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 5 janvier


Antigang | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 5 janvier


Nouveauté : Sucré givré | TVA et TVA+

Quand : Du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 5 janvier


Un souper presque parfait | Noovo et Crave

Quand : Du lundi au vendredi à 19 h 30, dès le 5 janvier


DUMAS, saison 2 | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les lundis à 20 h, dès le 5 janvier


Les Armes, saison 2 | TVA et TVA+

Quand : Les lundis à 20 h, dès le 5 janvier


Aller simple : La téléréalité, saison 2 | Noovo et Crave

Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier


Dernière seconde | TVA et TVA+

Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier


Emprises | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier


STAT, saison 4 | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les mardis à 20 h, dès le 6 janvier


Alertes, saison 6 | TVA et TVA+

Quand : Les mardis à 20 h, dès le 6 janvier


Mea Culpa | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les mardis à 21 h, dès le 6 janvier


Nouveauté : Indomptables | TVA et TVA+

Quand : Les mercredis à 20 h, dès le 7 janvier


Nouveauté : Nuls en chef | Noovo et Crave

Quand : Les mercredis à 20 h, dès le 7 janvier


Doute raisonnable, saison 5 | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les mercredis à 21 h, dès le 7 janvier


Infoman, saison 26 | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les jeudis à 19 h 30, dès le 8 janvier


L'amour est dans le pré, saison 14 | Noovo et Crave

Quand : Les jeudis à 20 h, dès le 8 janvier


Zénith, saison 4 | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les jeudis à 20 h, dès le 8 janvier


Incroyables!, saison 2 | ICI Télé

Quand : Les vendredis à 20 h, dès le 9 janvier


En direct de l'univers, saison 17 | ICI Télé

Quand : Les samedis à 19 h, dès le 10 janvier


Nouveauté : Facteur A | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les samedis à 20 h, dès le 10 janvier


Big Brother Célébrités | Noovo et Crave

Quand : Les dimanches à 18 h 30 dès le 11 janvier, du lundi au jeudi à 19 h 30, dès le 12 janvier


Tout le monde en parle | ICI Télé et ICI Tou.tv

Quand : Les dimanches à 20 h, dès le 11 janvier


  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

