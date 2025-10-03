Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Les maisons du Grand Montréal se vendent 23 % plus vite, même si les prix explosent encore

Les maisons du Grand Montréal se vendent plus vite qu'en 2024, même si les prix explosent.

Le marché immobilier du Grand Montréal roule à fond la caisse en ce moment. Les dernières statistiques de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) révèlent que septembre 2025 a été un mois record, avec des ventes qui explosent et des propriétés qui quittent le marché plus rapidement qu’à pareille date l’an dernier.

En septembre 2025, 3 520 ventes résidentielles ont été conclues dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, soit une augmentation de 11 % par rapport à septembre 2024, ce qui place le niveau d’activité bien au-dessus de la moyenne des 25 dernières années.

Autrement dit, si tu pensais que le marché allait ralentir avec la rentrée, détrompe-toi. Le volume total des ventes a aussi connu un bond impressionnant, atteignant plus de 2,3 milliards de dollars en un mois.

Les propriétés s’envolent plus rapidement

Autre signe que la demande est forte : les maisons restent moins longtemps sur le marché. En moyenne, il fallait 40 jours pour vendre une propriété en septembre 2025, contre 52 jours à pareille date l’an dernier.

« Un marché équilibré, c’est environ trois mois sur le marché. Là, on est à 40 jours. C’est vraiment un marché rapide », souligne en entrevue avec Narcity Québec Hélène Bégin, économiste‑experte, marché immobilier et économie du Québec à l’APCIQ.

  • RMR de Montréal
    • Unifamiliale : 40 jours contre 52 en 2024 (-23 %)
    • Copropriété : 48 jours contre 57 en 2024 (-16 %)
  • Île de Montréal
    • Unifamiliale : 52 jours contre 66 en 2024 (-21 %)
    • Copropriété : 54 jours contre 63 en 2024 (-14 %)
  • Laval
    • Unifamiliale : 42 jours contre 51 en 2024 (-18 %)
    • Copropriété : 50 jours contre 56 en 2024 (-11 %)
  • Rive-Nord de Montréal
    • Unifamiliale : 32 jours contre 45 en 2024 (-29 %)
    • Copropriété : 33 jours contre 44 en 2024 (-25 %)
  • Rive-Sud de Montréal
    • Unifamiliale : 35 jours contre 49 en 2024 (-14 %)
    • Copropriété : 42 jours contre 45 en 2024 (-7 %)
  • Vaudreuil-Soulanges
    • Unifamiliale : 52 jours contre 626 en 2024 (-16 %)
    • Copropriété : 65 jours contre 94 en 2024 (-31 %)
  • Saint-Jean-sur-Richelieu
    • Unifamiliale : 42 jours contre 54 en 2024 (-22 %)
    • Copropriété : Aucune donnée

Si les ventes se concluent rapidement, ça ne veut pas dire que tout est rose pour les acheteurs et acheteuses. « Les prix sont tellement chers que ça devient un frein à un moment donné », rappelle l’experte.

Pourquoi ça se vend si vite? D’abord parce que l’inventaire de propriétés à vendre reste limité pour répondre à la demande, même si les inscriptions ont légèrement remonté. À ça s’ajoute un manque de construction neuve depuis une dizaine d’années, alors que la population continue de croître.

Les taux d’intérêt jouent aussi leur rôle. Autour de 4,5 % à 5 % pour un terme de cinq ans, ils rendent le financement un peu plus accessible qu’au plus fort de la hausse, soutient Hélène Bégin.

Les unifamiliales en tête

Le prix médian des maisons unifamiliales dans la RMR de Montréal a grimpé à 632 500 $, soit une hausse de 7 % comparativement à l’an dernier. Ce type de propriété reste la vedette du marché, même si la copropriété et les plex suivent la tendance avec des augmentations notables, note l’APCIQ.

Les condos, par exemple, affichent maintenant un prix médian de 430 000 $, une hausse de 4 % en un an, alors que les plex de 2 à 5 logements tournent autour de 839 000 $, soit +6 %.

La différence de 200 000 $ entre une maison unifamiliale et un plex peut sembler énorme, mais le plex attire de plus en plus grâce à la possibilité de partager les coûts entre plusieurs ménages ou encore d’y loger des proches, dit Mme Bégin.

« Les jeunes familles, souvent aidées par leurs parents, n’ont pas toujours accès à l’unifamilial. Mais à trois ou quatre ménages sous le même toit, le plex devient une solution plus réaliste », précise-t-elle.


