Sommaire

Les ventes de maisons et condos à Québec ont explosé en octobre – Voici quoi savoir

Québec se transforme-t-elle en Montréal?

Vue sur Québec.

La vente de maisons et condos à Québec a explosé en octobre 2025

Shawn Ccf | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le marché immobilier de la région de Québec a connu un mois d'octobre historique. Selon les dernières données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), les ventes résidentielles — maisons, condos et plex — ont grimpé de 16 %, atteignant 1 031 transactions. C'est un record historique pour ce mois.

À lire également : On a cherché les 6 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en novembre 2025

La hausse touche tous les types de propriétés : les maisons unifamiliales ont bondi de 19 %, les plex de 24 % et les copropriétés de 6 %, selon les statistiques publiées le 6 novembre.

Géographiquement, la Rive-Sud de Québec a vu ses ventes augmenter de 13 %, l'Agglomération de Québec de 16 % et la Périphérie Nord de 19 %.

Malgré l'engouement des acheteurs et acheteuses, l'offre continue de s'essouffler. En octobre, les inscriptions en vigueur ont chuté de 16 % par rapport à 2024. Il ne restait que 1 187 maisons unifamiliales disponibles (-19 %), 515 copropriétés (-11 %) et 241 plex (-9 %).

Résultat : le nombre de propriétés sur le marché ne représente désormais que 35 % de la moyenne des dix dernières années. Cette rareté crée une forte compétition entre acheteurs.

Des ventes éclair et des prix en forte hausse

Le marché reste résolument favorable aux vendeurs et vendeuses. Les délais de vente se sont raccourcis de façon spectaculaire : 20 jours en moyenne pour un plex, 22 jours pour une maison unifamiliale et 31 jours pour une copropriété.

Pour te donner une idée de la rapidité, l'économiste-experte à l'APCIQ, Hélène Bégin, confiait à Narcity Québec le mois dernier que la vente d'une maison dans un marché équilibré se fait normalement en trois mois.

Du côté des prix, la montée est impressionnante : +25 % pour les plex (prix médian à 550 000 $), +17 % pour les condos (315 000 $) et +11 % pour les unifamiliales (449 900 $).

Selon Charles Brant, directeur du Service de l'analyse de marché à l'APCIQ, « le nouveau mouvement à la baisse des taux depuis septembre a déclenché des décisions déjà mûries au cours de l'été ».

Il ajoute que la baisse de l'offre accentue la compétition, ce qui « résulte en des délais écourtés et des prix en nette progression, particulièrement dans les secteurs de l'Agglomération de Québec et de la Périphérie Nord ».

À noter également une hausse importante des ventes de plex, ce qui confirme l'attrait des investisseurs et investisseuses, explique Brant.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

marché immobilier au québecmaisons à vendre au québecmaison à vendre à québecassociation professionnelle des courtiers immobiliers du québecapciq
Ville de QuébecCanadaMarché immobilierMarché immobilierQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

