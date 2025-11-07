Les ventes de maisons et condos à Québec ont explosé en octobre – Voici quoi savoir
Québec se transforme-t-elle en Montréal?
Le marché immobilier de la région de Québec a connu un mois d'octobre historique. Selon les dernières données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), les ventes résidentielles — maisons, condos et plex — ont grimpé de 16 %, atteignant 1 031 transactions. C'est un record historique pour ce mois.
La hausse touche tous les types de propriétés : les maisons unifamiliales ont bondi de 19 %, les plex de 24 % et les copropriétés de 6 %, selon les statistiques publiées le 6 novembre.
Géographiquement, la Rive-Sud de Québec a vu ses ventes augmenter de 13 %, l'Agglomération de Québec de 16 % et la Périphérie Nord de 19 %.
Malgré l'engouement des acheteurs et acheteuses, l'offre continue de s'essouffler. En octobre, les inscriptions en vigueur ont chuté de 16 % par rapport à 2024. Il ne restait que 1 187 maisons unifamiliales disponibles (-19 %), 515 copropriétés (-11 %) et 241 plex (-9 %).
Résultat : le nombre de propriétés sur le marché ne représente désormais que 35 % de la moyenne des dix dernières années. Cette rareté crée une forte compétition entre acheteurs.
Des ventes éclair et des prix en forte hausse
Le marché reste résolument favorable aux vendeurs et vendeuses. Les délais de vente se sont raccourcis de façon spectaculaire : 20 jours en moyenne pour un plex, 22 jours pour une maison unifamiliale et 31 jours pour une copropriété.
Pour te donner une idée de la rapidité, l'économiste-experte à l'APCIQ, Hélène Bégin, confiait à Narcity Québec le mois dernier que la vente d'une maison dans un marché équilibré se fait normalement en trois mois.
Du côté des prix, la montée est impressionnante : +25 % pour les plex (prix médian à 550 000 $), +17 % pour les condos (315 000 $) et +11 % pour les unifamiliales (449 900 $).
Selon Charles Brant, directeur du Service de l'analyse de marché à l'APCIQ, « le nouveau mouvement à la baisse des taux depuis septembre a déclenché des décisions déjà mûries au cours de l'été ».
Il ajoute que la baisse de l'offre accentue la compétition, ce qui « résulte en des délais écourtés et des prix en nette progression, particulièrement dans les secteurs de l'Agglomération de Québec et de la Périphérie Nord ».
À noter également une hausse importante des ventes de plex, ce qui confirme l'attrait des investisseurs et investisseuses, explique Brant.
