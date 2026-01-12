Recours collectif de 1,85 M$ contre Keurig : Tu peux réclamer jusqu'à 50 $ dès maintenant
Bien qu'on a l'habitude de se plaindre du coût du café, il semblerait que celui-ci ne te ruine pas en 2026, au contraire. Si tu as acheté des capsules K-Cup ou une machine à café Keurig au cours des neuf dernières années, tu pourrais avoir droit à une compensation en argent. Un recours collectif contre Keurig Canada vient d'être approuvé par la Cour supérieure de justice de l'Ontario, et les Canadien.ne.s admissibles peuvent maintenant réclamer leur part du règlement.
Cette action collective a été déposée contre Keurig Canada inc. en raison d'allégations selon lesquelles l'entreprise aurait fait des représentations trompeuses concernant la recyclabilité de ses capsules K-Cup et de ses machines à café. Le 8 décembre 2025, la Cour a officiellement approuvé l'entente de règlement.
Au total, Keurig versera 1,85 million $ pour dédommager la clientèle concernée au pays. Ce montant servira également à couvrir les frais d'administration et les honoraires des avocats.
Ce que tu dois savoir sur le recours collectif contre Keurig au Canada
Tu es admissible si tu as acheté des capsules K-Cup de Keurig et/ou des cafetières Keurig vendues au Canada entre le 8 juin 2016 et le 8 décembre 2025, dans des emballages contenant des représentations sur la recyclabilité.
L'indemnisation varie selon ta situation, et si tu peux fournir une preuve d'achat ou non. Si tu fais partie de ceux et celles qui conservent ou photographient leurs factures, ton organisation va payer.
Pour les capsules K-Cup : Sans preuve d'achat, tu peux recevoir un maximum de 7 $. Avec une preuve d'achat, tu pourrais recevoir jusqu'à 0,50 $ par tranche de dix capsules, jusqu'à un maximum de 50 $ par réclamation.
Pour les machines à café : Si tu fournis une preuve d'achat d'au moins une machine à café ET d'au moins une capsule achetée après la machine (les deux pendant la période visée), tu peux recevoir un maximum de 25 $.
La date limite pour soumettre ta réclamation est le 8 juillet 2026. Si tu ne déposes pas de formulaire avant cette date, tu ne pourras pas réclamer ta part du règlement.
Tu peux télécharger le formulaire de réclamation sur le site Web du règlement. Pour toute question, tu peux également contacter l'Administrateur des réclamations, Eqitas Services, par courriel à kcup@eqitas.org ou par téléphone au 1-866-413-9973.
À noter que ce règlement ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de Keurig. Il s'agit d'un compromis entre les parties pour éviter un long procès. La Cour ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé des allégations.
Une autre action collective au Québec pourrait t'intéresser
Si tu es du genre à acheter des billets de spectacle ou d'événements sportifs en ligne, une autre action collective récemment autorisée pourrait aussi te concerner.
La Cour supérieure du Québec vient d'autoriser un recours collectif contre Ticketmaster, accusée d'avoir imposé des frais abusifs et disproportionnés à sa clientèle. Dans une décision rendue le 5 janvier dernier, la juge Eleni Yiannakis a conclu que les critères requis pour intenter un tel recours étaient remplis.
Tu es potentiellement visé.e si tu as acheté des billets via Ticketmaster depuis le 26 juillet 2021 et que tu as payé des frais jugés excessifs. Fait intéressant : même si ton billet concernait un événement ailleurs au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, tu pourrais être admissible tant que l'achat a été effectué au Québec.
Si le recours est accueilli au fond, Ticketmaster pourrait être forcée de rembourser la portion des frais dépassant le coût réel des services rendus, avec intérêts.
