Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

La Banque Laurentienne a été vendue et ça va directement impacter ton compte

Attends-toi à des changements radicaux!

Une devanture d'une Banque Laurentienne.

La Banque Laurentienne a annoncé qu'elle sera rachetée par deux institutions bancaires canadiennes.

Jerome Cid | DreamstimeJerome Cid | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Du changement s’en vient dans le monde bancaire du Québec, alors que la Banque Laurentienne a annoncé qu’elle sera rachetée dans une transaction évaluée à environ 1,9 milliard de dollars. On t'explique ce qui risque de changer pour toi, si tu es membre de cette institution fondée à Montréal il y a plus de 175 ans.

À lire également : Remises en argent, taux d’intérêt : Voici les meilleures cartes de crédit au Canada en 2026

« Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'accélération des spécialisations commerciales de la Banque Laurentienne, comme nous l'avons annoncé dans notre plan stratégique 2024 », a déclaré par communiqué Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

Selon lui « allier nos forces avec la Banque Fairstone nous permettra de faire croître davantage nos activités commerciales spécialisées, tout en conservant notre image de marque et notre siège social à Montréal ».

Concrètement, tout ce qui touche les services bancaires pour les clients et clientes du quotidien sera transféré à une autre entité. Et si tu fais partie de la clientèle, ça risque d’avoir un impact bien réel sur ton compte.


Qui rachète quoi?

Deux joueurs prennent le relais. D’un côté, la Banque Nationale va mettre la main sur les portefeuilles destinés aux particuliers et particulières ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises.

En gros, si tu avais un compte, un prêt ou un dépôt à la Laurentienne, tout va migrer vers la Banque Nationale. La Laurentienne précise que les clients et clientes vont profiter « d’une gamme élargie de produits financiers, ainsi que d’un accès à [un] vaste réseau de succursales ».

De l’autre côté, la Banque Fairstone du Canada, connue pour ses solutions de prêts, achète toutes les actions ordinaires de la Banque Laurentienne et devient propriétaire de la banque en tant que telle pour la transformer en banque commerciale spécialisée.

Ce que ça change pour toi

Pour l’instant, la Laurentienne affirme que « les parties prenantes ne devraient pas constater de changements immédiats ».

La banque montréalaise confirme toutefois que ses 56 succursales au Québec vont fermer au moment de la conversion. Si tu es habitué ou habituée d’y aller en personne, il faudra faire ton deuil.

Une fois la transition terminée, tu vas te retrouver comme client ou cliente de la Banque Nationale, avec sa propre application, ses cartes et ses services. Et selon la direction, tu profiteras de « services numériques de pointe », ce qui pourrait être un upgrade intéressant pour plusieurs.

Pourquoi la Banque Laurentienne fait ça?

La banque veut accélérer son virage vers un modèle 100 % commercial. Elle entend se concentrer sur les prêts commerciaux, l’immobilier, le financement d’inventaire et d’équipement. Bref, elle abandonne la banque du quotidien pour miser sur ce qui rapporte davantage.

Chez Fairstone, son chef de la direction, Scott Wood, affirme être « ravi de continuer à établir leur présence grâce à l’expertise de la Laurentienne », ajoutant que l’acquisition « renforce la position concurrentielle de la Banque Fairstone ».

La Laurentienne devra gérer elle-même la fermeture de ses succursales ainsi que la réaffectation de ses équipes. Une fois les transactions finalisées, les employés et employées pourront postuler via un canal réservé à la Banque Nationale.

Si tout se déroule comme prévu, la clôture est attendue d’ici la fin de 2026, à condition que les transactions soient approuvées par au moins les deux tiers des actionnaires de la Banque Laurentienne.

En attendant, tout fonctionne normalement, mais on peut s’attendre à une transition progressive et à pas mal de changements dans l’expérience bancaire. Tu devras dire adieu à ta carte bleue et dorée pour accueillir une toute nouvelle carte rouge.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
banque nationale du canadabanque du canada
QuébecNouvellesCanada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Un nouveau Costco ouvre cette semaine à Québec et il est différent des Costco réguliers

Tu y retrouveras des items qu'il n'y a pas dans les autres entrepôts!

Jusqu’à 200 $ attendent certains Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Ce versement tombe juste avant les Fêtes!

Arnaud et Lauriane s'ouvrent sur leur victoire controversée à OD et la grande finale décevante

Est-ce qu’ils se connaissaient avant l’émission? Ils commentent enfin la rumeur!

Le service sur la ligne orange du métro de Montréal est rétabli

Un début d'heure de pointe à se tirer les cheveux!

7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées ce mois-ci

En masse d'argent pour gâter les petits-enfants à Noël! 🎄

Rappels importants : 29 aliments à éviter au Québec - Vérifie ton frigo

Morceaux de plastique, de métal, bactérie E. coli, Salmonella...Il y a plusieurs choses que tu ne veux pas manger là-dedans!

Cet aspirateur sans fil a une note de 5/5 étoiles sur Amazon et il est à 75 % de rabais

À moins de 150 $, ça vaut la peine!

7 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Décembre pourrait te réserver de belles surprises financières. 💰

8 marchés de Noël dignes d’un conte à visiter sur la Rive-Nord de Montréal

Ta prochaine sortie du week-end! ❄️🎄

9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026

Des hausses qui ne peuvent que faire du bien au porte-monnaie!