La Banque Laurentienne a été vendue et ça va directement impacter ton compte
Attends-toi à des changements radicaux!
Du changement s’en vient dans le monde bancaire du Québec, alors que la Banque Laurentienne a annoncé qu’elle sera rachetée dans une transaction évaluée à environ 1,9 milliard de dollars. On t'explique ce qui risque de changer pour toi, si tu es membre de cette institution fondée à Montréal il y a plus de 175 ans.
« Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'accélération des spécialisations commerciales de la Banque Laurentienne, comme nous l'avons annoncé dans notre plan stratégique 2024 », a déclaré par communiqué Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne.
Selon lui « allier nos forces avec la Banque Fairstone nous permettra de faire croître davantage nos activités commerciales spécialisées, tout en conservant notre image de marque et notre siège social à Montréal ».
Concrètement, tout ce qui touche les services bancaires pour les clients et clientes du quotidien sera transféré à une autre entité. Et si tu fais partie de la clientèle, ça risque d’avoir un impact bien réel sur ton compte.
Qui rachète quoi?
Deux joueurs prennent le relais. D’un côté, la Banque Nationale va mettre la main sur les portefeuilles destinés aux particuliers et particulières ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises.
En gros, si tu avais un compte, un prêt ou un dépôt à la Laurentienne, tout va migrer vers la Banque Nationale. La Laurentienne précise que les clients et clientes vont profiter « d’une gamme élargie de produits financiers, ainsi que d’un accès à [un] vaste réseau de succursales ».
De l’autre côté, la Banque Fairstone du Canada, connue pour ses solutions de prêts, achète toutes les actions ordinaires de la Banque Laurentienne et devient propriétaire de la banque en tant que telle pour la transformer en banque commerciale spécialisée.
Ce que ça change pour toi
Pour l’instant, la Laurentienne affirme que « les parties prenantes ne devraient pas constater de changements immédiats ».
La banque montréalaise confirme toutefois que ses 56 succursales au Québec vont fermer au moment de la conversion. Si tu es habitué ou habituée d’y aller en personne, il faudra faire ton deuil.
Une fois la transition terminée, tu vas te retrouver comme client ou cliente de la Banque Nationale, avec sa propre application, ses cartes et ses services. Et selon la direction, tu profiteras de « services numériques de pointe », ce qui pourrait être un upgrade intéressant pour plusieurs.
Pourquoi la Banque Laurentienne fait ça?
La banque veut accélérer son virage vers un modèle 100 % commercial. Elle entend se concentrer sur les prêts commerciaux, l’immobilier, le financement d’inventaire et d’équipement. Bref, elle abandonne la banque du quotidien pour miser sur ce qui rapporte davantage.
Chez Fairstone, son chef de la direction, Scott Wood, affirme être « ravi de continuer à établir leur présence grâce à l’expertise de la Laurentienne », ajoutant que l’acquisition « renforce la position concurrentielle de la Banque Fairstone ».
La Laurentienne devra gérer elle-même la fermeture de ses succursales ainsi que la réaffectation de ses équipes. Une fois les transactions finalisées, les employés et employées pourront postuler via un canal réservé à la Banque Nationale.
Si tout se déroule comme prévu, la clôture est attendue d’ici la fin de 2026, à condition que les transactions soient approuvées par au moins les deux tiers des actionnaires de la Banque Laurentienne.
En attendant, tout fonctionne normalement, mais on peut s’attendre à une transition progressive et à pas mal de changements dans l’expérience bancaire. Tu devras dire adieu à ta carte bleue et dorée pour accueillir une toute nouvelle carte rouge.
