12 de nos meilleures trouvailles à moins de 24 $ chez Tigre Géant ce mois-ci
Un peu de couleur et de douceur en ce janvier gris! 😍✨
Le temps des Fêtes semble déjà très loin derrière nous, alors que la saison estivale est encore à des années-lumière. Ce moment un peu flou et froid, entre Noël et l’arrivée des tulipes, mérite un peu de couleur et surtout de douceur. Tigre Géant ne fait pas exception et se retrouve lui aussi à mi-chemin entre la liquidation de Noël et l’arrivée de la Saint-Valentin. Les trouvailles de janvier apportent à la fois de la joie et du réconfort à ce mois plutôt froid et enneigé.
Ce mois-ci, les couleurs pastel préparent doucement leur retour, la fausse fourrure invite à la détente et les accessoires mode ajoutent un pop de couleur aux outfits d’hiver. Et le plus beau dans tout ça? Ça ne te coûtera pas cher : moins de 24 $, pour être plus exact.
Coussins en fausse fourrure
Sélection de coussins en fausse fourrure vendue au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Steph Von Rob
Prix : 15 $
Rien ne vaut un coussin bien moelleux en fausse fourrure pour régler bien des maux : une nuit d’insomnie, une peine d’amour ou même les blues du mois de janvier. On y pose la tête et le tour est joué! Offert en blanc ou en mauve pâle, ce coussin de 18 po x 18 po s’agence à merveille à tous les décors. C’est l’ajout de confort par excellence pour tenir le coup jusqu’au printemps.
Jeté en fausse fourrure
Sélection de jetés en fausse fourrure en vente au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Steph Von Rob
Prix : 15 $
La douceur de ce jeté est tout simplement inégalable, et que dire du choix de couleurs! Pour la modique somme de 15 $, ces couvertures en fausse fourrure rehausseront tes soirées cinéma à la maison tout en t’enveloppant de confort au quotidien. Impossible de s’en défaire! Imagine une sieste d’après-midi avec cette doudou et les coussins assortis en fausse fourrure, c’est de loin la meilleure idée de l’année!
Vase à fleurs en tête d'animal
Vase à fleurs en tête de vache et de zèbre en vente au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Steph Von Rob
Prix : 15 $
Toutes les raisons sont bonnes pour s’offrir un bouquet de fleurs, surtout quand le vase est aussi funky que ceux du Tigre Géant. Impossible de ne pas s’arrêter pour admirer ces deux pots à fleurs en forme de tête de zèbre et de vache, qui semblent tout droit sortis de nulle part. Un achat certes impulsif, mais tellement sympathique qu’il te donnera le sourire à tout coup.
Chandelle en pot
Sélection de chandelles en pot vendue au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Steph Von Rob
Prix : 8 $
Parlant de fleurs, l’odeur de cette chandelle en pot est franchement envoûtante. Recréer une expérience olfactive fidèle à la vraie affaire n’est pas toujours évident ; la ligne peut être mince entre fleuriste et salon funéraire! Heureusement, ce coup-ci, c’est une réussite totale. À seulement 8 $ au Tigre Géant, ça vaut vraiment la peine de faire des réserves en attendant la floraison de tes plates-bandes.
Coffret de crèmes pour les mains Betsey Johnson
Coffret de crèmes pour les mains de la marque Betsey Johnson en vente au Tigre Géant pour 8 $.
Steph Von Rob | Steph Von Rob
Prix : 8 $
Ce coffret comprend huit crèmes pour les mains et chacune d'entre elles est absolument enivrante. Les magasins Tigre Géant ne cessent de surprendre leur clientèle, notamment pour leurs dupes produits populaires, mais également pour les grandes marques, dont Betsey Johnson, qui y sont disponibles à petit prix. En plus de la qualité de ces produits hydratants, la pochette est aussi vraiment mignonne et vendue pour aussi peu que 8 $. Faudra se dépêcher avant qu'il n'en reste plus, par contre.
Verre à paille Diet Coke
Verres à paille Diet Coke en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Steph Von Rob
Prix : 12 $
Maintenant que les restaurants rapides offrent des pailles en papier qui se désintègrent en un claquement de doigts, rendant l’expérience un brin moins agréable, bien que plus écologique, l’achat de verres et de pailles réutilisables prend tout son sens. Les vrai.e.s fans de Coca-Cola seront ravi.es de siroter leur breuvage préféré sur glace dans un verre à l’effigie de la multinationale.
Micro sans fil karaoké Snoopy
Micro sans fil karaoké en vente au Tigre Géant pour 24 $.
Steph Von Rob | Steph Von Rob
Prix : 24 $
Le karaoké est une activité multigénérationnelle qui fait lever le party à tout coup. Nul besoin d'avoir un setup professionnel pour s'amuser : ce petit appareil sans fil, qui sert à la fois de haut-parleur et de micro, peut être utilisé partout : dans l'auto pendant une escapade entre ami.es, à la table de la cuisine pour conclure un bon repas, ou encore dans le sous-sol avec une petite lumière tamisée pour recréer l'ambiance d'une salle de karaoké.
Et que dire de son look Snoopy? Un hit à tout coup.
Ensembles de pinces pour les cheveux
Ensembles de trois pinces à cheveux vendus au Tigre Géant pour 5 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5 $ pour trois pinces
Ces magnifiques ensembles de pinces métalliques colorées pour les cheveux venaient tout juste d'être ajoutés dans la section des produits de beauté, et plusieurs client.e.s en avaient déjà ajouté à leur panier. Ces accessoires pour les cheveux sont toujours fort utiles, et le style unique de ces derniers, récemment dénichés au magasin Tigre Géant, ajoutera un petit pop à ton outfit du jour.
Boîtes d'hosties
Boites d'hosties en vente au Tigre Géant pour 1,50 $.
Steph Von Rob | Steph Von Rob
Prix : 1,50 $
Tout bon millénial a déjà mangé des retailles d'hosties en collation à l'école primaire, et non pas pour leur excellent goût, mais bien parce que c'était à la mode à l'époque. Cette surprise à mini-prix, dénichée dans l'étalage de bonbons situé à côté de la caisse, fera assurément sourire les nostalgiques de ce monde.
Lampe scintillante aux couleurs changeantes
Lampe scintillante aux couleurs changeantes vendue au Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15 $
La nostalgie des années 1990 est encore d'actualité, et les accessoires d'antan sont de retour pour le plus grand bonheur des jeunes et moins jeunes d'aujourd'hui. Ceux et celles qui n'ont jamais été hypnotisé.e.s par les lampes à lave de l'époque seront ravi.e.s de redécouvrir ce plaisir de jeunesse à travers ce modèle scintillant, disponible au Tigre Géant pour 15 $.
Quand l'expression « le bonheur est dans les petites choses » prend tout son sens!
Ours en peluche chauffant
Ours en peluche chauffant en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Après un automne chargé et un temps des Fêtes pas plus reposant, la détente est maintenant bien méritée. Qui dit repos dit aussi douceur et chaleur, et c'est en plein ce que propose cet ourson en peluche avec un petit sac chauffant intégré. Il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de réconfort quand vient l'heure du dodo, et les magasins Tigre Géant l'ont bien compris. Pour la modique somme de 12 $, cet ourson mérite une adoption imminente!
Breloques pour sacs et téléphones
Accessoires pour sacs et téléphones en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 6 $
Les accessoires pour sacs à main et téléphones sont toujours en vogue en ce début d'année, et l'ensemble des magasins Tigre Géant propose des modèles tous aussi mignons les uns que les autres. Avec l'arrivée imminente de la St-Valentin, ces breloques ornées de perles et de cœurs font de parfaites surprises pour l'élu.e de ton cœur.
