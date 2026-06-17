Le plus grand module aquatique du Québec ouvre ce week-end au Zoo de Granby (PHOTOS)
5 millions de dollars plus tard, voilà à quoi ça ressemble! 💦
Prépare les maillots, le Zoo de Granby a une nouveauté à ne pas manquer cet été. La zone Booshikë du parc aquatique Amazoo ouvre officiellement ses portes ce samedi 20 juin, après des mois de travaux et un investissement de 5 M$, et le résultat est plutôt excitant.
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Conçue par la compagnie québécoise Vortex Aquatic Structures International Inc., la zone Booshikë remplace l'ancienne zone famille de l'Amazoo. Ce nouveau complexe devient ainsi le plus grand jeu aquatique du genre au Québec, pensé autant pour les tout-petits que pour les plus grands.
L'espace est divisé en trois univers complémentaires. L'Élévation s'adresse aux jeunes plus téméraires en quête d'action, avec des structures en hauteur, des glissades et des effets d'eau dynamiques. L'Espace Famille propose une aire de type splash pad avec des installations accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et la Lagune est dédiée aux tout-petits, dans un environnement sécuritaire et tranquille.
La zone Booshikë a été conçue pour être accessible aux personnes à mobilité réduite.Gracieuseté du Zoo de Granby
Autre point à noter : la zone a été conçue pour que les enfants à mobilité réduite puissent y jouer librement, grâce à des accès adaptés et des plateformes de transfert intégrées aux installations.
L'Élévation propose des structures en hauteur, des glissades et des effets d'eau dynamiques.Gracieuseté du Zoo de Granby
Le chantier a duré neuf mois, de septembre 2025 à juin 2026, avec l'appui du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).
La zone Booshikë s'ajoute aux autres attractions de l'Amazoo : piscines à vagues, Rivière Aventure et Descentes de l'Amazonie. Si tu cherches une sortie pour te rafraîchir cet été, voilà une très bonne raison de mettre le Zoo de Granby sur ta liste.
Zoo de Granby - Zone Booshikë
Ouverture : 20 juin 2026
Prix : Entre 15,99 $ et 59,99 $ selon l'âge et la date de visite. Consulte la billetterie en ligne pour connaître les prix en vigueur.
Adresse : 1050, boul. David-Bouchard N., Granby, QC