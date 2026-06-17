Le plus grand module aquatique du Québec ouvre ce week-end au Zoo de Granby (PHOTOS)

5 millions de dollars plus tard, voilà à quoi ça ressemble! 💦

La nouvelle zone Booshikë au Zoo de Granby.

La nouvelle zone aquatique du Zoo de Granby ouvre ce samedi 20 juin 2026.

Gracieuseté du Zoo de Granby
Éditrice sénior, Nouvelles

Prépare les maillots, le Zoo de Granby a une nouveauté à ne pas manquer cet été. La zone Booshikë du parc aquatique Amazoo ouvre officiellement ses portes ce samedi 20 juin, après des mois de travaux et un investissement de 5 M$, et le résultat est plutôt excitant.

À lire également : Le Zoo de Granby dévoile sa toute nouvelle zone aquatique à 5 M$ et c'est immense (PHOTOS)

Conçue par la compagnie québécoise Vortex Aquatic Structures International Inc., la zone Booshikë remplace l'ancienne zone famille de l'Amazoo. Ce nouveau complexe devient ainsi le plus grand jeu aquatique du genre au Québec, pensé autant pour les tout-petits que pour les plus grands.

L'espace est divisé en trois univers complémentaires. L'Élévation s'adresse aux jeunes plus téméraires en quête d'action, avec des structures en hauteur, des glissades et des effets d'eau dynamiques. L'Espace Famille propose une aire de type splash pad avec des installations accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et la Lagune est dédiée aux tout-petits, dans un environnement sécuritaire et tranquille.

La section Lagune. Droite : L'espace Famille de la zone Booshik\u00eb. La zone Booshikë a été conçue pour être accessible aux personnes à mobilité réduite.Gracieuseté du Zoo de Granby

Autre point à noter : la zone a été conçue pour que les enfants à mobilité réduite puissent y jouer librement, grâce à des accès adaptés et des plateformes de transfert intégrées aux installations.

L'espace \u00c9l\u00e9vation de la zone Booshik\u00eb au Zoo de Granby. L'Élévation propose des structures en hauteur, des glissades et des effets d'eau dynamiques.Gracieuseté du Zoo de Granby

Le chantier a duré neuf mois, de septembre 2025 à juin 2026, avec l'appui du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

La zone Booshikë s'ajoute aux autres attractions de l'Amazoo : piscines à vagues, Rivière Aventure et Descentes de l'Amazonie. Si tu cherches une sortie pour te rafraîchir cet été, voilà une très bonne raison de mettre le Zoo de Granby sur ta liste.

Zoo de Granby - Zone Booshikë

Ouverture : 20 juin 2026

Prix : Entre 15,99 $ et 59,99 $ selon l'âge et la date de visite. Consulte la billetterie en ligne pour connaître les prix en vigueur.

Adresse : 1050, boul. David-Bouchard N., Granby, QC

Site Web du Zoo de Granby

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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