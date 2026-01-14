Non-respect de contrat : Voici les 3 pires compagnies de télécoms au Canada en 2025

Une façade d'une succursale Rogers.

Rogers fait partie des trois entreprises de télécommunications qui respectent le moins leurs contrat au Canaa, en 2026.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Changer de forfait, que ce soit pour un téléphone cellulaire, l’internet ou le câble, signer un contrat ou accepter une promotion devrait être simple. Or, c’est loin d’être toujours le cas. À travers le Canada, plusieurs entreprises de télécommunications sont accusées de ne pas respecter leurs engagements, au grand dam de leur clientèle.

Selon le Rapport annuel 2024-2025 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), publié ce mercredi 14 janvier, les problèmes de non-respect des contrats ont explosé au cours de la dernière année.

Au total, 23 647 plaintes ont été acceptées, ce qui représente une hausse de 17 % sur un an.

La CPRST indique également que certaines plaintes ont mené à des violations confirmées des codes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Il est notamment question de contrats modifiés sans consentement, de conditions essentielles mal divulguées ou encore de services facturés après leur annulation.

En 2025, les ruptures de contrat se sont imposées comme l’un des principaux motifs de plaintes en télécommunications, avec une augmentation de 121 % en un an. Les quatre grandes entreprises nationales, Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron, concentrent 95 % de toutes les plaintes acceptées, une proportion en hausse de 2 % par rapport à l’année précédente.

Voici les trois compagnies canadiennes ayant reçu le plus de plaintes en 2025 :

  1. Rogers/Shaw - 5 826 plaintes
  2. TELUS - 4 394 plaintes
  3. Bell - 3 664 plaintes

À elles seules, les trois marques qui reçoivent le plus de plaintes concentrent 65 % de toutes celles acceptées par la CPRST en 2024-2025. Parmi elles, TELUS se démarque par une hausse marquée de 78 %, alors que Rogers et Shaw ainsi que Bell affichent des augmentations plus près de la moyenne du secteur, soit environ 17 % pour l’ensemble des fournisseurs.

De son côté, Vidéotron, l’une des entreprises les plus populaires au Québec, tire relativement bien son épingle du jeu. La compagnie a fait l’objet de 394 plaintes acceptées, ce qui représente 1,7 % de l’ensemble des plaintes recensées à l’échelle nationale dans le rapport.

