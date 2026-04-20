VIA Rail embauche à Montréal avec un secondaire 5 et offre un salaire de 34,36 $/h

Ton billet vers un bon salaire!

Le logo de Via Rail Canada.

VIA Rail Canada embauche à Montréal en avril 2026.

Prashanth Bala | Dreamstime
Éditrice Junior

La société ferroviaire VIA Rail Canada embauche d'ici la fin du mois d'avril pour le poste de préposé.e.s à l’entretien dans son centre de maintenance de Pointe-Saint-Charles. Alors, si tu es en recherche d’emploi à Montréal, avec ou sans formation spécialisée très pointue, cette offre pourrait valoir le détour.

À lire également : Le gouvernement du Canada embauche sans diplôme ou avec un sec.5 et paye jusqu'à 73 595$/an

Le poste est permanent à temps plein, avec un horaire de 40 heures par semaine, et offre un salaire de 34,36 $ l’heure. À cela s’ajoutent des primes pour les quarts de soir, de nuit et les jours fériés, en plus d’un programme d’avantages sociaux complet entièrement payé par l’employeur.

Concrètement, tu seras responsable de maintenir les wagons propres, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en respectant des standards précis. Tu devras aussi t’occuper des systèmes sanitaires, comme remplir les réservoirs d’eau potable et vider les eaux usées, en plus de participer à certaines tâches techniques, comme l’alimentation électrique des trains dans la cour.

L’emploi demande notamment un DEP en entretien ou un diplôme d’études secondaires avec de l’expérience pertinente, ainsi qu’au moins un an d’expérience en entretien industriel ou commercial. Un diplôme en soudure, en mécanique ou en charpenterie est considéré comme un atout pour ce poste. Il faut aussi être disponible pour travailler sur des horaires variables, incluant les nuits et les fins de semaine, et être à l’aise de travailler à l’extérieur, peu importe les conditions météo.

En plus de conditions intéressantes, ce poste peut aussi servir de porte d’entrée vers d’autres métiers dans le domaine ferroviaire.

Tu es intéressé.e? Sache que tu as jusqu’au 26 avril 2026 pour soumettre ta candidature.

Ouvrier.ère non spécialisé.e

Salaire : 34,36 $

Employeur : VIA Rail

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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