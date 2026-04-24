Ces sentiers à environ 2 h de Québec offrent une vue WOW sur des eaux cristallines
Oui, tu peux même aller t'y tremper les pieds. 😍✨
La belle province déborde de paysages spectaculaires à couper le souffle et de lieux qui donnent l’impression de voyager loin, sans même quitter le territoire. Inutile de partir à l’étranger quand tant de trésors restent à explorer ici. Parmi eux, un point de vue particulièrement saisissant mérite une place sur ta bucket list de road trip au Québec cet été, dans la région de la Capitale-Nationale, à environ deux heures de route de Québec.
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Nichée entre les montagnes de Charlevoix et le fleuve Saint-Laurent, la Baie-des-Rochers à Saint-Siméon est l'un de ces coins du Québec qui t'arrête net. Un paysage de sommets boisés, une eau qui vire au turquoise selon l'humeur du soleil, et une baie où tu peux carrément tremper les pieds : tout ça gratuitement. Le rêve, quoi?
Sur place, deux trajets principaux s'offrent à toi, chacun adapté à un rythme différent.
Le Sentier de la Coulée des Mâts est de 1,8 km et dure environ une à deux heures. Il traverse toute la baie et donne accès aux meilleurs points de vue. Attends-toi à des belvédères avec petits abris ou bancs pour souffler et profiter du panorama incroyable.
Et pour les pieds dans l'eau, le Sentier de l'Anse de Sable, de 4 km (aller-retour) est incontournable, qui dure aussi une à deux heures, selon ton rythme. C'est lui qui te mène directement jusqu'à la baie, là où tu peux te poser sur le sable et te rafraîchir. Un conseil : vise la marée haute pour le spectacle complet : l'eau remonte, les couleurs s'intensifient, et c'est là que la magie opère vraiment. Une partie du trajet longe aussi une rivière bordée de jolies cascades, ce qui ajoute encore plus de magie à ta sortie.
L'accès au site est entièrement gratuit et ton pitou en laisse est le bienvenu.
À noter que la teinte turquoise de l'eau dépend de la position du soleil et des conditions météo : les plus belles couleurs apparaissent généralement en milieu de journée par temps ensoleillé.
Les sentiers de la Baie-des-Rochers
Coût : Gratuit
Adresse : Parc municipal de Baie-des-Rochers, Saint-Siméon, QC
De Saint-Siméon, suivre la route 138 vers l’est sur une distance d’environ 16 km. Il faut ensuite tourner à droite sur la rue de la Chapelle à Baie-des-Rochers et poursuivre sur 2,5 km, soit jusqu’au quai.
Cet article a été mis à jour depuis sa publication originale en 2024.