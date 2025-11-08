Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce « resort» au Québec offre suite, circuit thermal, 2 repas et plus pour 199 $/personne

Ce n'est pas plus cher qu'une journée spa et resto!

Florence à dans une chambre de L'Estérel Resort. Droite : Le circuit thermal de L'Estérel Resort.

L'Estérel Resort offre une promotion en novembre.

@lulinski | Instagram, @esterelresort | Instagram
Éditrice Junior

Si tu rêves d’une petite pause cocooning avant l’hiver, voici une offre qui pourrait bien te convaincre de partir sur un coup de tête. Niché au cœur des Laurentides, l’Estérel Resort combine luxe, nature et détente dans un décor enchanteur. Le plus beau dans tout ça? Une promotion te permet de te dorloter, manger et dormir dans une suite pour moins de 200 $ par personne.

À lire également : Cette jolie petite ville à 3 h de Montréal est (littéralement) digne d'un film de Noël

Imagine-toi en train de relaxer dans un spa nordique quatre saisons avant de regagner une suite avec foyer et vue sur le lac : le genre de moment parfait pour décrocher avant la frénésie des Fêtes.

Tout au long du mois de novembre, tu peux profiter d’un forfait complet à partir de 199 $ par personne, en occupation double, valide du dimanche au jeudi. Il comprend une nuit dans une suite spacieuse, un repas du soir deux services au restaurant Le Voilier, une demi-bouteille de vin (sélection du sommelier), un petit-déjeuner buffet, ainsi que l’accès au Lido Thermal lors des journées d’arrivée et de départ.

Le départ tardif à 14 h, un latte ou cappuccino offert au Bar Nespresso, la location de peignoirs et serviettes, ainsi que les pourboires sont aussi inclus.

Avec toutes ces attentions et un cadre aussi paisible, difficile de trouver meilleure façon de se ressourcer avant l’hiver. Que ce soit en couple ou entre ami.e.s, c’est l’occasion parfaite de t’offrir un moment de détente totale sans quitter le Québec.

Séjour à l'Estérel Resort  

Prix par nuit : À partir de 199 $ par personne en occupation double

Adresse : 39, boul. Fridolin-Simard, Estérel, QC

C'est ici pour la réservation

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

