Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Le Club Med au Québec offre 50 % de rabais sur ses séjours et c'est le rêve pour décrocher

Une escapade spontanée s'impose!

Une personne dans un spa. Droite : Le Club Med Charlevoix.

Le Club Med au Québec offre 50 % de rabais sur ses séjours d'automne.

Club Med, @clubmed_quebeccharlevoix | Instagram
Éditrice Junior

Alors que les couleurs d’automne s’installent au Québec, le Club Med Québec-Charlevoix offre jusqu’à 50 % de rabais sur des séjours de dernière minute. C’est l’occasion rêvée de profiter d’un voyage automnal entouré.e de paysages flamboyants, que ce soit en couple, en famille ou avec ton toutou, puisque les chiens sont maintenant acceptés au village!

À lire également : Cette petite ville du Québec est parfaite pour un voyage d'automne WOW au bord de l'eau

Que tu partes pour une fin de semaine improvisée ou pour quelques jours de détente au bord du fleuve, tu profites de prix réduits valables jusqu’au 13 octobre 2025.

Côté tarifs, plusieurs disponibilités restent ouvertes pour octobre : par exemple, tu peux réserver une chambre à partir de 361 $ la nuit selon les dates choisies. Les fins de semaine affichent un peu plus cher, mais restent accessibles si tu veux prolonger le plaisir d’un coucher de soleil sur le fleuve Saint-Laurent.

Comme toujours au Club Med, tout est inclus : repas gastronomiques, collations, boissons à volonté, piscines intérieure et extérieure, spa signé Sothys, ainsi qu’une panoplie d’activités de plein air, comme la randonnée, le vélo de montagne, le kayak, le yoga ou même le tir à l’arc. Pas besoin de te casser la tête, l’expérience est clé en main.

Ce n’est pas pour rien que le Club Med Québec Charlevoix a remporté le Prix Excellence dans l’Innovation 2024, récompensant la qualité de son offre et son engagement à créer des séjours uniques en harmonie avec la nature.

Tu as donc tout intérêt à réserver rapidement, car les chambres à prix réduit risquent de s’envoler aussi vite que les feuilles d’automne.

Le Club Med Québec Charlevoix

Prix par nuit : À partir de 361 $ pour deux personnes en formule tout inclus

Adresse : 1, rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, QC

C'est ici pour la réservation

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
voyage au québecroad trip au québecclub med charlevoix
Ville de QuébecArgentCanadaQuébecArgent

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

7 resorts au Québec à booker pour des vacances de rêve sans quitter la province

Cocktails, plages et piscines scintillantes!

7 hôtels au bord de l’eau au Québec parfaits pour une escapade de rêve cet été

Avec qui tu pars? 😍

7 voyages tout inclus dans le Sud de 855 $ à 1 219 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Oublie le froid d'octobre!

Ce resort paradisiaque à 1h15 de Montréal te fait voir la vie en rose

Piscine, cocktails et plaisirs sont au programme!

Dollarama VS Walmart : On a comparé les prix pour trouver les deals de bonbons d'Halloween

Acheter en gros format n'est pas toujours moins cher. 🤯 👀 🍬

Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Un soutien financier qui est le bienvenu! 🤑

Émigration : Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays depuis janvier 2025

L'année n'est même pas terminée, encore... 🤯

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Le passage à la frontière pourrait se compliquer.

Voici le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison à Québec en octobre 2025

La capitale nationale est de moins en moins abordable, selon une experte.

19 restos à Montréal qui ont reçu 1000 $ à 7200 $ d'amendes de salubrité en septembre 2025

Plusieurs sont assez populaires. 👀

8 sentiers avec passerelles près de Montréal pour des balades d’automne féériques

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

Cet article IKEA populaire à 9,99 $ a une note de 4,8/5 et c'est idéal pour toutes les pièces

Attention, ça pourrait te créer un besoin. 👀

Dollarama vend des mini fers plats à 5 $, mais on ne sait pas jusqu’à quand

Quelque chose nous dit qu'il n'y en aura pas pendant très longtemps sur les tablettes. 🤯👀

L’argent du crédit pour la TPS/TVH est déposé aujourd’hui au Québec : Voici combien

Une belle façon de commencer octobre!💰