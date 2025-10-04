Le Club Med au Québec offre 50 % de rabais sur ses séjours et c'est le rêve pour décrocher
Une escapade spontanée s'impose!
Alors que les couleurs d’automne s’installent au Québec, le Club Med Québec-Charlevoix offre jusqu’à 50 % de rabais sur des séjours de dernière minute. C’est l’occasion rêvée de profiter d’un voyage automnal entouré.e de paysages flamboyants, que ce soit en couple, en famille ou avec ton toutou, puisque les chiens sont maintenant acceptés au village!
Que tu partes pour une fin de semaine improvisée ou pour quelques jours de détente au bord du fleuve, tu profites de prix réduits valables jusqu’au 13 octobre 2025.
Côté tarifs, plusieurs disponibilités restent ouvertes pour octobre : par exemple, tu peux réserver une chambre à partir de 361 $ la nuit selon les dates choisies. Les fins de semaine affichent un peu plus cher, mais restent accessibles si tu veux prolonger le plaisir d’un coucher de soleil sur le fleuve Saint-Laurent.
Comme toujours au Club Med, tout est inclus : repas gastronomiques, collations, boissons à volonté, piscines intérieure et extérieure, spa signé Sothys, ainsi qu’une panoplie d’activités de plein air, comme la randonnée, le vélo de montagne, le kayak, le yoga ou même le tir à l’arc. Pas besoin de te casser la tête, l’expérience est clé en main.
Ce n’est pas pour rien que le Club Med Québec Charlevoix a remporté le Prix Excellence dans l’Innovation 2024, récompensant la qualité de son offre et son engagement à créer des séjours uniques en harmonie avec la nature.
Tu as donc tout intérêt à réserver rapidement, car les chambres à prix réduit risquent de s’envoler aussi vite que les feuilles d’automne.
Le Club Med Québec Charlevoix
Prix par nuit : À partir de 361 $ pour deux personnes en formule tout inclus
Adresse : 1, rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, QC
