Pas de location Airbnb à Montréal pendant le Grand Prix de la F1 : Voici pourquoi
Ça va faire pas mal de mécontents! 😬
Si tu vis à Montréal et que tu comptais mettre ton logement en location sur Airbnb ou toute autre plateforme du genre pendant le Grand Prix de Formule 1, prévu en mai prochain, tu risques d’être déçu d’apprendre que ce ne sera tout simplement pas possible.
À lire également : L'ex-mairesse de Montréal, Valérie Plante, a de nouveaux projets et ça concerne la télé
C'est ce qu'a confirmé à Narcity Québec le bureau de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada. La nouvelle avait d'abord été révélée par La Presse, ce jeudi 9 avril.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l’équipe de l'ex-mairesse Valérie Plante a adopté en 2025 une réglementation qui encadre la location de type Airbnb. Plutôt que d’être permise à l’année, la location d’un logement est autorisée uniquement entre le 10 juin et le 10 septembre.
L’administration Martinez Ferrada a confirmé qu'elle comptait apporter des modifications à cette réglementation, mais celles-ci ne pourront pas entrer en vigueur à temps pour l’événement de course automobile suivi à travers le monde.
En 2025, ces restrictions n’avaient pas eu d’impact sur les locations pendant le Grand Prix du Canada, puisque celui-ci se tenait le 15 juin, soit à l’intérieur de la période permise.
Or, le calendrier de 2026 a devancé la course en sol montréalais au week-end du 22 au 24 mai, soit près d’un mois avant l’entrée en vigueur de la réglementation actuelle.
Un autre évènement sportif prendra place en dehors des date de location permises, soit le Championnat du monde de vélo sur route, prévu à la fin du mois de septembre.
Quelles seront les modifications apportées?
Par courriel, l'attachée de presse du cabinet de la mairesse, Joanna Kanga, a confirmé les quelques changements que l'administration actuelle souhaite apporter d'ici l'automne.
Le tout inclut notamment l’interdiction des locations de lieux commerciaux, un nouveau balisage des locations de résidences principales et le retrait de la période spécifique pendant l’été pour une période de location 90 jours maximum à travers l'année complète.
La mairie de Montréal souhaite également augmenter le nombre d’inspecteurs et d'inspectrices, en plus de l'implantation d'une plateforme liée au 311 pour gérer les affichages illégaux de façon plus efficace.
Comment ça marche, la location Airbnb à Montréal?
Toute personne souhaitant mettre son nid familial en location doit depuis 2025 obtenir un permis municipal obligatoire, au coût de 350 $. Les documents requis devront aussi être déposés en personne au bureau de la Ville.
Attention : celles et ceux qui ne respectent pas la réglementation s’exposent à des amendes salées, pouvant atteindre 2 000 $ pour les particuliers et 4 000 $ pour les entreprises.
D'ailleurs, la location à court terme n'est pas permise partout à Montréal. Il est possible de louer dans tous les arrondissements, sauf à Lachine, Saint-Laurent et Saint-Léonard.
Les étapes à suivre
Selon le site Web de la Ville de Montréal, plusieurs étapes s'imposent avant de pouvoir officiellement louer son logement :
- Tu dois d'abord obtenir un numéro de demande de permis d’exploitation auprès de la Ville;
- Tu devras faire vérifier ton identité à un bureau d’Accès Montréal, en présentant, par exemple, une pièce d’identité avec photo ou ton dernier avis de cotisation provincial en version papier;
- Tu devras débourser les 350 $ (taxes comprises) pour l’analyse de la demande;
- Si tu es accepté.e, tu pourras ensuite demander un certificat de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ). Il faudra que tu envoies par courriel le numéro de certificat à la Ville de Montréal;
- Avant de commencer à louer ton logement, tu dois attendre de recevoir ton permis d’exploitation de la Ville. Une fois reçu, imprime-le et affiche-le dans ta fenêtre afin qu'il soit visible de la rue.
Ces cinq étapes-là seront à refaire chaque année, si tu souhaites renouveler ton permis municipal.