Sommaire

Cette petite ville près de Gatineau organise un événement GRATUIT digne d'un film de Noël

Un sapin illuminé + le père Noël + une chorale + un village trop cute = un moment magique assuré.

Des personnes sous la neige au Square Old Chelsea. Droite : Le Biscotti Chelsea.

Le Square Old Chelsea organise l'événement gratuit Noël Magique ce vendredi 28 novembre.

Courtoisie du Square Old Chelsea
Rédactrice en chef

La magie de Noël s’installe aux quatre coins du Québec, et on ne manque pas d’occasions pour vivre la féérie... mais aussi pour vider son portefeuille. Entre les restos et bars thématiques, les terrasses hivernales et le Vendredi fou qui pousse à tout acheter, le temps des Fêtes peut coûter cher. Heureusement, si tu veux profiter de petites activités dignes d'un conte de Noël, et ce sans te ruiner, il y a encore plusieurs options, et l'une d'elles donne particulièrement le goût.

Direction l'Outaouais, au cœur du charmant village d'Old Chelsea près de Gatineau, le vendredi 28 novembre prochain dès 17 h, pour une soirée qui promet une ambiance chaleureuse et lumineuse avec une foule d'activités pensées pour petit.e.s et grand.e.s... et même pour ton bestie à quatre pattes!

Dès 17 h 10, tu pourras rencontrer le père Noël, maman Noël et leurs lutins qui seront sur place pour jaser avec les enfants… et les moins jeunes, parce que tout le monde a droit à un peu de magie. La soirée se poursuivra avec la prestation d’une chorale de Noël dès 18 h, histoire de te faire chanter les classiques du temps des Fêtes et réchauffer ton cœur. Est-ce que je t'ai dit que c'était digne d'un film de Noël réconfortant?

Tu pourras profiter de l'occasion pour découvrir des artisan.e.s locaux au marché de Noël et faire tes emplettes des Fêtes, mais également participer à plusieurs activités gratuites à partir de 18 h 45, comme un concours de costume pour chiens qui permettra aux pitous les plus festifs de briller. De plus, Pitou, Minou et Compagnons Chelsea présentera Pawparazzi, un photobooth festif spécialement conçu pour les chiens, avec friandises et câlins garantis.

Les plus jeunes pourront se joindre à des ateliers de bricolage animés par les lutins pour créer de jolies décorations de Noël et laisser libre cours à leur imagination.

Pour te réchauffer, tu peux aussi investir quelques dollars et te gâter avec des grilled cheese, du pâté à la viande, de la soupe réconfortante, du chocolat chaud, du Picbois (une crème alcoolisée locale à l'érable salé) et des bières.

Le point culminant de la soirée sera l'illumination du grand sapin du Square, à 18 h 15, un moment rassembleur qui promet des « awww » tous en chœur. (Dans le film Hallmark, c'est le moment où tu tombes en amour.)

Bref, un petit vendredi qui fait du bien à l'âme et donne le coup d'envoi parfait pour la saison des Fêtes.

Noël Magique à Old Chelsea 

Coût : Entrée gratuite

Quand : Le vendredi 28 novembre 2025, dès 17h

Adresse : Terrasse du Square - 248, ch. Old Chelsea, Chelsea, QC

Site Web du Square Old Chelsea


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

    Izabelle Bee
Rédactrice en chef

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

