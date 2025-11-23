Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Les prévisions météo pour décembre 2025 sont dévoilées et ça sent le Noël traditionnel

Une température hivernale bien de chez nous! 😎

Une personne à Montréal, en hiver.

Les prévisions météo pour décembre 2025 sont dévoilées et ça sent le Noël traditionnel à plein nez.

Petkolophoto | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Signe que l’hiver arrive à grands pas, la neige et le froid s’installent lentement, mais sûrement sur la province. Ces conditions sont-elles là pour rester? Avec toutes les prévisions météo pour décembre 2025 au Québec qu’il y a eu dans les dernières semaines, tout laisse croire à un mois véritablement hivernal, avec tout ce qu’il faut pour un décor enneigé comme on les aime.

À lire également : 9 amendes que tu peux avoir au Québec à cause de la neige

Selon les tendances météorologiques publiées le mois dernier par MétéoMédia, l’hiver 2025-2026 devrait s’installer plus franchement que les dernières années. Les spécialistes anticipent des températures près des normales ou légèrement sous celles-ci dès le début du mois.

L’Almanach des fermiers abonde en ce sens, avec ses prévisions basées sur des méthodes mathématiques et astronomiques vieilles de plus de 200 ans.

Le mois de décembre devrait offrir plusieurs épisodes neigeux, et parfois costauds. Habituellement, la province reçoit jusqu’à neuf bordées avant le 21 décembre, et rien ne laisse croire que 2025 fera exception, note MétéoMédia. Au contraire, les scénarios actuels penchent pour des conditions très favorables aux précipitations hivernales tout au long du mois.

Autour du 20 au 23 décembre, le Québec pourrait recevoir un mélange de neige et de pluie verglaçante, alors que l’est du pays serait davantage touché par la pluie intense, précise de son côté l’Almanach. Le calme reviendrait toutefois juste à temps pour Noël, avec des journées froides, mais dégagées entre le 24 et le 27 décembre.

Un Noël blanc?

Au sud du Québec, les probabilités d’avoir un tapis blanc le matin du 25 décembre sont élevées. Plus on monte vers le nord ou vers les secteurs en altitude, plus la neige devient presque assurée selon l’Almanach. Bref, les fans de Noël traditionnel ont de bonnes raisons de se réjouir cette année.

Les données régionales indiquent aussi des températures froides à très froides durant toute la semaine de Noël, ce qui aiderait à maintenir la neige déjà tombée au sol. Autrement dit, ce ne sera pas l’année où la pluie viendra jouer les trouble-fête.

Pour les passionné.e.s de sports d’hiver, décembre s’annonce particulièrement intéressant. Patin, ski, planche à neige, glissade, raquette, petites promenades dans les quartiers illuminés, tout pointe vers un mois très propice aux activités en plein air.

Voici les prévisions météo de décembre 2025, selon l’Amanach des fermiers :

1er - 3 décembre

  • Pluie et neige mouillée.

4 - 7 décembre

  • Neige plus régulière et plus abondante.

8 - 11 décembre

  • Encore de la pluie et de la neige mouillée.

12 - 15 décembre

  • Éclaircies partielles.

16 - 19 décembre

  • Grésil et neige

20 - 23 décembre

  • Verglas et neige

24 — 27 décembre

  • Temps froid et dégagé pour le congé de Noël.

28 — 31 décembre

  • Grésil et neige pour terminer l’année.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

