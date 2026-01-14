10 restos et épiceries à Montréal condamnés à des amendes du MAPAQ de 1000 $ à 4000 $
Certains manquements ont coûté cher au cours du mois de décembre.
Avant de choisir où manger ou faire tes emplettes, tu pourrais vouloir jeter un coup d'œil aux récentes infractions alimentaires relevées dans la métropole. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) vient de dévoiler son bilan de décembre, et plusieurs restaurants à Montréal ainsi que des épiceries et marchés figurent sur la liste des contrevenants.
L'organisme gouvernemental effectue des inspections régulières dans les établissements alimentaires de la province pour s'assurer que les normes d'hygiène et de salubrité sont respectées. Lorsque des manquements sont constatés, des amendes sont imposées aux commerces fautifs, et ces informations deviennent publiques.
En décembre 2025, les infractions allaient de la mauvaise conservation des denrées périssables à des problèmes « de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux », en passant par des lacunes dans l'entretien des équipements et des locaux. Les amendes distribuées varient entre 1000 $ et 4000 $, selon la gravité des manquements observés par l'équipe d'inspection du MAPAQ.
Que tu sois à la recherche d’un nouveau restaurant en ville ou que tu fasses tes courses dans un marché de quartier, ces informations pourraient influencer tes choix. Voici donc dix établissements à Montréal, des restos aux épiceries, qui ont reçu la visite du MAPAQ récemment, et pas pour les féliciter.
Il est important de noter qu’il y a un délai entre le constat de l’infraction et le moment où les responsables comparaissent devant la cour. Pour chaque lieu, on précise donc la date de l’infraction ainsi que celle du jugement.
Supermarché Épilys
Le Supermarché Épilys à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juillet et décembre 2025.
Adresse : 9204, boul. Pie-IX, Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-03-04
Date du jugement : 2025-12-09
À noter que le Supermarché Épilys a également été condamné à payer 2 300 $ d'amende du MAPAQ en juillet 2025.
Marché C & T
Le Marché C & T à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en décembre 2025.
Adresse : 12 200, boul. Laurentien, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-05-07
Date du jugement : 2025-12-02
Restaurant Sakura
Le Restaurant Sakura à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin et décembre 2025.
Adresse : 1216, rue Stanley, Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-06-04
Date du jugement : 2025-12-02
À noter que le Restaurant Sakura a également été condamné à payer 1 500 $ d'amende du MAPAQ en juin 2025.
Sushi Hanami
Le restaurant Sushi Hanami à Kirkland, sanctionné par le MAPAQ en mars et décembre 2025.
Adresse : 2762, boul. Saint-Charles, Kirkland, QC
Total des amendes : 2 300 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-04-02
Date du jugement : 2025-12-10
Le restaurant Sushi Hanami a également écopé de deux amendes du MAPAQ en mars 2025, totalisant 3 100 $.
Marché Newon - rue Jean-Talon O.
Le Marché Newon à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février ainsi qu'en décembre 2025.
Adresse : 4906, rue Jean-Talon O., Montréal, QC
Total des amendes : 1 900 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-05-21
Date du jugement : 2025-12-10
À noter que le Marché Newon sur Jean-Talon O. a également écopé d'une amende de 3 000 $ en février 2025.
Le Vieux St-Laurent
Le restaurant Le Vieux St-Laurent à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en décembre 2025.
Adresse : 3993, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-03-03
Date du jugement : 2025-12-02
Marché Frères Young
Le Marché Frères Young à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en décembre 2025.
Adresse : 1345, av. Van Horne, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d'un produit pour la vente, d'une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l'acheteur une confusion sur l'origine, la nature, la catégorie, la classe, la qualité, l'état, la quantité, la composition, la conservation ou l'utilisation sécuritaire du produit. Est assimilée à une indication inexacte, fausse ou trompeuse, l'absence d'indication ou une indication incompréhensible ou illisible sur l'un des éléments mentionnés ci-haut. »
Date de l’infraction : 2025-03-27
Date du jugement : 2025-12-15
Marché Newon - rue Sainte-Catherine O.
Le Marché Newon sur la rue Sainte-Catherine O.à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en décembre 2025.
Adresse : 1616, rue Sainte-Catherine O., app. 302, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-03-26
Date du jugement : 2025-12-09
Joséphine La Poutine (Place Versailles)
Le restaurant Joséphine La Poutine, dans la Place Versailles à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en décembre 2025.
Adresse : 7275, rue Sherbrooke E., app. 127, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-03-21
Date du jugement : 2025-12-05
Cantine Panella
La Cantine Panella à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en décembre 2025.
Adresse : 515, rue Saint-Zotique Est, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2024-09-12
Date du jugement : 2025-12-01
Est-ce que c'est sécuritaire de fréquenter un établissement sanctionné par le MAPAQ?
Une amende du MAPAQ ne veut pas nécessairement dire que tu risques une intoxication alimentaire à chaque bouchée ou à chaque achat. En réalité, la plupart des restaurants, épiceries et marchés qui se retrouvent sur cette liste ont déjà apporté les correctifs nécessaires bien avant que la sanction soit rendue publique. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont toujours en activité : une fois les modifications effectuées et approuvées par les inspecteurs et inspectrices, ces commerces répondent à nouveau aux normes sanitaires exigées par la loi.
Par contre, toutes les infractions ne se valent pas. Lorsque les manquements observés posent un danger réel et immédiat pour la santé des consommateurs et consommatrices, le MAPAQ a le pouvoir d'exiger la fermeture temporaire de l'établissement, qu'il s'agisse d'un restaurant, d'une épicerie ou d'un marché. Dans ces situations plus graves, le commerce doit impérativement régler tous les problèmes identifiés et obtenir le feu vert des autorités avant de pouvoir rouvrir ses portes au public.
