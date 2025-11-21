Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le couple gagnant d'OD Chypre déjà couronné?

Que tu boycottes le vote ou non, un couple va bien devoir repartir avec les 500 000 $. 🫣

Les finalistes d'Occupation Double Chypre.

Tout porte à croire qu'Arnaud et Lauriane vont remporter Occupation Double Chypre.

Occupation Double | Noovo
Rédactrice en chef

Difficile de faire semblant : si tu suis Occupation Double Chypre, tu vois venir la victoire de Lauriane et Arnaud comme un coucher de soleil sur la Méditerranée. Une grande finale annoncée, un duo couronné, et pourtant un goût particulièrement amer qui reste en bouche. Plusieurs fans, et même des exclu.e.s, ne digèrent pas l’idée que le couple, ainsi que les deux autres duos formés d'Alexandra et Anthony et de Mathis et Cindy se soient faufilés jusqu'à la fin.

À lire également : OD Chypre : Les fans réagissent par milliers aux 3 couples finalistes et ça ne passe pas

D’ailleurs, plus tôt cette semaine, des centaines de téléspectateurs ont carrément appelé au boycott. Oui, oui. Un boycott du vote OD. Ça fait changement des pétitions habituelles.

Mais qu'on soit d'accord ou pas avec la manière de jouer à OD en 2025, et qu'on décide de voter pareil ou non, le résultat est le même : le couple élu remportera un prix d'une valeur d'un demi-million de dollars, rien de moins. Pour 500 000 $, userais-tu de manipulation et de stratégie devant des milliers de téléspectateur.trice.s? Pour plusieurs, la réponse est clairement OUI (on salue Naomi qui l'a appris à ses dépens).

Cette semaine, les discussions allaient bon train sur les scénarios possibles. Et disons-le : le choix n’était pas simple. Il y a clairement deux clans qui s’affrontent cette année : ceux et celles qui veulent couronner l’amour à tout prix (s'il y en a), et les personnes qui assument pleinement leur vote stratégique. Deux visions, deux vibes, et zéro consensus.


Alexandra et Anthony

Un duo qui n’a jamais vraiment réussi à nous convaincre qu’il formait un couple, malgré le « je t'aime OD » dit plus tôt dans l'aventure. Bien qu'Anthony semble avoir eu un réel attachement, quand tu entends Alexandra demander à celui qu'on connaît sur les réseaux sociaux comme @Achillefps de lui laisser de l’air et que tu apprends qu’il dormait sur le divan pour préserver sa bulle, disons que ça n’inspire pas l’élan romantique.

Pas facile d’imaginer ce tandem recevoir un très généreux prix de couple gagnant. Est-ce possible de faire chambre à part dans le fameux chalet situé au Domaine Pine Hill d’une valeur de 450 000 $?


Mathis et Cindy

Cindy a somme toute, à mon avis, un beau parcours et une personnalité attachante malgré ses crises de larmes ici et là. On ne peut lui reprocher de manquer d'authenticité. Sauf que, dans ce duo, c'est Mathis qui refroidit les fans.

En effet, l'homme qui s'est fait évincer plus tôt dans l'aventure a eu une idylle avec une autre exclue, Laurie, et a interrompu sa petite amourette pour retourner « jouer à OD » lorsque l'opportunité s'est présentée. À son retour dans les maisons, il a manqué d'honnêteté envers sa nouvelle partenaire (de vie ou de jeu, on ne sait pas trop), et nombreux sont les fans qui ne croient pas à cette union pour ces raisons.

Là pour jouer ou réellement en amour, comme ils le clament à l'écran? Seul le temps nous le dira! Tout porte à croire qu'ils seront en 2e position, parce que certain.e.s risquent tout de même de voter « pour l'amour ». Mais, qui sait, le dernier épisode peut toujours influencer le vote.

Lauriane et Arnaud

Et là arrivent Lauriane et Arnaud : le couple qui a maîtrisé la stratégie comme d’autres maîtrisent l’art du papillonnage. Arnaud a le mérite d’être transparent : il est joueur, et il l’assume. Bon, il nie être manipulateur — ça, c’est discutable — mais il ne se cache pas derrière un faux romantisme, ce que d'autres reprochent à Mathis.

Paradoxalement, c’est peut-être ça qui a fini par charmer le public. S’il a été détesté tout au long de la saison parce qu'il tirait les ficelles et faisait éliminer des couples dits solides, plusieurs se disent maintenant : « Tant qu’à choisir, aussi bien récompenser celui qui a usé de ruse et de finesse pour arriver à ses fins. » Quand les choix sont minces, la logique change.

Quand vient le temps de parler de leur couple, disons que les deux restent plutôt nébuleux. Arnaud et Lauriane prennent leur temps, avancent à leur rythme et laissent les choses aller. Pas de grandes déclarations, pas de promesses trop sucrées. Juste un duo qui surfe sur la vibe du moment sans dire aux caméras s'il y a un réel potentiel après l'aventure. On se doute que ça veut dire qu'ils resteront en bons termes (après la vente de leur chalet?).


Une finale différente des dernières années

Ce dimanche 23 novembre dès 18 h 30, les dés seront jetés. Le couple gagnant sera enfin dévoilé en direct, devant tous.tes les candidat.e.s, dans une formule plus intime qu’à l’habitude. Occupation Double promet un moment brut, sans flafla, où chaque regard comptera.

Et les premières impressions seront partagées presque aussitôt sur les médias sociaux de l’émission, histoire que personne n’ait le temps de respirer et changer de discours entre deux révélations.

Le dévoilement s'annonce intéressant, tandis que les exclu.e.s semblent majoritairement insatisfait.e.s de cette finalité. Vont-ils et elles célébrer avec leurs ancien.ne.s colocataires? À suivre.


Tout le monde est prêt à « cook »

Cette année, on va prendre les impressions à chaud. Par le passé, plusieurs ont reproché aux candidat.e.s d'Occupation Double de laver leur linge sale en privé, et arriver à L’Heure de vérité sans contenu. La prod semble avoir noté la même chose, puisque l’enregistrement se fera directement après la finale. Pas de festivités ou de gros after party : on règle les comptes pour de vrai.

L’Heure de vérité sera diffusée le dimanche 30 novembre. Garde ton popcorn pas trop loin, plusieurs sont prêt à « cook » les finalistes.

Et toi, tu votes pour quel couple?

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

