Sommaire

Cora vend des « sacs surprise » déjeuner à 4,99 $ et voici comment ça fonctionne

Un déjeuner de resto pour 5 $? Difficile à battre en 2025. 👀🔥

Devanture du Chez Cora. Droite : Une crêpe déjeuner de Chez Cora.

Chez Cora offre des déjeuners à 4,99 $ en partenariat avec Too Good To Go.

Chez Cora, Izabelle Bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Aller au restaurant pour un bon déjeuner, c’est devenu un petit luxe. Mais grâce à une nouvelle initiative de Chez Cora, tu peux maintenant savourer un repas du matin à mini prix, tout en posant un geste concret pour l’environnement. C’est presque trop beau pour être vrai.

À lire également : Le menu gagnant de la finale de «Les Chefs» sera servi à MTLàTABLE et ça s’annonce décadent

La populaire chaîne québécoise s’est associée à Too Good To Go, la plus grande plateforme mondiale de revalorisation des surplus alimentaires, pour offrir une manière à la fois délicieuse et écoresponsable de consommer de la bouffe de restaurant.

Les 30 établissements Cora du Québec, dont six à Montréal, proposent maintenant des « sacs surprise » gourmands via l’application, te permettant de déguster un déjeuner d’une valeur approximative de 15 $ pour seulement 4,99 $.

On le sait : avec Too Good To Go, c’est toujours un peu la surprise, puisqu'il s'agit d'une application qui permet de liquider les invendus. Mais Cora s’engage à offrir un « mélange équilibré » dans chaque repas. Tu pourrais donc tomber sur un assortiment de crêpes, fruits frais, patates, bacon ou saucisses, selon les invendus du jour.

Autrement dit, aucune chance d’ouvrir ton sac et d’y retrouver sept patates (même si certain.e.s ne diraient pas non). Le contenu est pensé pour former un vrai déjeuner complet.

Évidemment, j'ai donné mon corps à la science, et j'ai testé le tout.

Une cr\u00eape d\u00e9jeuner. Droite : Une bo\u00eete avec une cr\u00eape d\u00e9jeuner et des fruits.

Le déjeuner à 4,99 $ que j'ai reçu de Chez Cora avec l'application Too Good To Go.
Izabelle Bee | Narcity Québec

Pour 4,99 $, je dois dire que le rapport qualité-prix est franchement intéressant. Mon sac surprise contenait une crêpe roulée au jambon, fromage et œuf, quelques fruits frais et un petit cup de sauce pâtissière.

Le seul bémol, c’est le timing. Étant donné que Too Good To Go fonctionne avec les invendus, il faut attendre en après-midi pour récupérer ton déjeuner. Pas l'idéal pour les lève-tôt.

Mais bon, si ça te permet d’économiser une dizaine de dollars et de te payer un déjeuner de resto pour moins de 5 $, ça vaut clairement le détour.

Sérieusement, qu’est-ce qu’on peut encore s’offrir au resto pour 5 $ en 2025?

Chez Cora X Too Good To Go 

Coût : 4,99 $

Où : 30 établissements Cora du Québec

Quand : Selon les disponibilités sur l'application mobile

Site Internet de Chez Coca

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

