Cora vend des « sacs surprise » déjeuner à 4,99 $ et voici comment ça fonctionne
Un déjeuner de resto pour 5 $? Difficile à battre en 2025. 👀🔥
Aller au restaurant pour un bon déjeuner, c’est devenu un petit luxe. Mais grâce à une nouvelle initiative de Chez Cora, tu peux maintenant savourer un repas du matin à mini prix, tout en posant un geste concret pour l’environnement. C’est presque trop beau pour être vrai.
La populaire chaîne québécoise s’est associée à Too Good To Go, la plus grande plateforme mondiale de revalorisation des surplus alimentaires, pour offrir une manière à la fois délicieuse et écoresponsable de consommer de la bouffe de restaurant.
Les 30 établissements Cora du Québec, dont six à Montréal, proposent maintenant des « sacs surprise » gourmands via l’application, te permettant de déguster un déjeuner d’une valeur approximative de 15 $ pour seulement 4,99 $.
On le sait : avec Too Good To Go, c’est toujours un peu la surprise, puisqu'il s'agit d'une application qui permet de liquider les invendus. Mais Cora s’engage à offrir un « mélange équilibré » dans chaque repas. Tu pourrais donc tomber sur un assortiment de crêpes, fruits frais, patates, bacon ou saucisses, selon les invendus du jour.
Autrement dit, aucune chance d’ouvrir ton sac et d’y retrouver sept patates (même si certain.e.s ne diraient pas non). Le contenu est pensé pour former un vrai déjeuner complet.
Évidemment, j'ai donné mon corps à la science, et j'ai testé le tout.
Le déjeuner à 4,99 $ que j'ai reçu de Chez Cora avec l'application Too Good To Go. Izabelle Bee | Narcity Québec
Pour 4,99 $, je dois dire que le rapport qualité-prix est franchement intéressant. Mon sac surprise contenait une crêpe roulée au jambon, fromage et œuf, quelques fruits frais et un petit cup de sauce pâtissière.
Le seul bémol, c’est le timing. Étant donné que Too Good To Go fonctionne avec les invendus, il faut attendre en après-midi pour récupérer ton déjeuner. Pas l'idéal pour les lève-tôt.
Mais bon, si ça te permet d’économiser une dizaine de dollars et de te payer un déjeuner de resto pour moins de 5 $, ça vaut clairement le détour.
Sérieusement, qu’est-ce qu’on peut encore s’offrir au resto pour 5 $ en 2025?
Chez Cora X Too Good To Go
Coût : 4,99 $
Où : 30 établissements Cora du Québec
Quand : Selon les disponibilités sur l'application mobile
