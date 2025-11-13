SHEIN commence le Vendredi fou en avance et voici 5 trouvailles pour lancer ton magasinage
Le Vendredi fou est le meilleur moment pour dénicher des aubaines et te faire plaisir comme tu le mérites. Avec la vente Black Friday Warm-Up de SHEIN, tu peux profiter à fond des soldes et prendre de l'avance sur tes emplettes.
Jusqu'au 1 décembre, la boutique virtuelle propose jusqu'à 90 % de rabais sur plus de 800 000 articles (vêtements tendance, produits de beauté, décorations intérieures, essentiels pour enfants et même cadeaux pour animaux de compagnie).
Entre le dimanche à 13 h et le mardi à 13 h (heure locale), tu profiteras également de la livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 19 $, et ce, jusqu’au 28 novembre. De quoi rendre le magasinage des Fêtes aussi élégant que sans tracas.
En magasinant pour les Fêtes, tu trouveras assurément quelques looks parfaits pour tes cocktails de bureau, tes soupers de Noël et ton réveillon du Nouvel An. Tu peux exprimer ton style en toute occasion sans vider ton compte de banque.
Voici cinq articles en solde à ne pas manquer.
Blouson en fausse fourrure
Prix : 61,65 $ (20 % de rabais)
L'hiver est bien trop long pour se limiter à un seul manteau. Heureusement, SHEIN te propose une foule d'options abordables en commençant par cette veste en fausse fourrure qui ajoutera une touche chic à ta garde-robe, sans exploser ton budget.
Tenue de sport FeatherFitᴹᴰ de GLOWMODE
Prix : 40,80 $ (20 % de rabais)
La collection GLOWMODE FeatherFitᴹᴰ mise sur des coupes épurées qui flattent la silhouette tout en offrant un confort idéal pour t'entraîner (ou simplement relaxer).
Affiche « Bisou Bisou »
Prix : 5,18 $ (18 % de rabais)
Après avoir rehaussé ta garde-robe, pourquoi ne pas profiter des rabais sur les accessoires maison et donner un coup de neuf à ta déco?
Jouets personnalisés pour animaux de compagnie
Prix : 8,24 $ (23 % de rabais)
Parce que ton ou ta meilleur.e ami.e poilu.e mérite aussi une surprise, ces jouets personnalisés sont aussi mignons qu'accessibles.
Pyjamas assortis EverLounge
Prix : 28,78 $ (23 % de rabais)
Un pyjama douillet, c'est essentiel pour survivre aux soirées froides d'hiver. Encore mieux si tu le portes en duo avec ta personne préférée en sirotant un bon chocolat chaud au bord d'un feu de foyer.
Télécharge l'application SHEIN ou visite leur site Web pour repérer les articles mentionnés plus haut et découvrir toutes les offres du moment.