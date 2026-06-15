Prix de l'essence au Québec : Voici ce que l'accord de paix avec l'Iran changera pour toi

Faut-il s'attendre à une baisse drastique du litre? 🥹

​Pompe à essence Esso.

La fin de la guerre en Iran fera-t-elle baisser le prix de l'essence au Québec?

Oasisamuel | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Donald Trump a annoncé ce dimanche 14 juin que les États-Unis étaient parvenus à un accord avec l'Iran pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient. Si le début du conflit a fait grimper le prix de l'essence au Québec, les automobilistes de la province devraient pouvoir s'attendre à une baisse du coût du litre de carburant, mais pas dès demain matin.

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« J'autorise pleinement la réouverture du détroit d'Ormuz sans droits de passage et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval américain. Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots! », a écrit le président Trump sur le réseau Truth Social.

Or, ça ne coulera peut-être pas « à flots » tout de suite, comme le souhaite Donald Trump. Qui plus est, le prix à la pompe ne devrait pas redescendre aussi rapidement qu'il a grimpé au cours de l'hiver dernier, estiment plusieurs spécialistes du secteur.

En entrevue à LCN le dimanche 14 juin, Yvan Cliche, fellow et chercheur au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal, expliquait que les marchés misaient sur un règlement rapide du conflit.

Cette anticipation a contribué à limiter la hausse du prix du pétrole, qui demeure moins importante que ce qu'elle aurait pu être si les marchés avaient adopté une vision plus pessimiste de la situation.

Cette confiance devrait éventuellement se refléter à la pompe. « Assurément, ça va baisser, mais [...] c’est un marché qui est très réactif, qui réagit d’heure en heure », a-t-il indiqué.

À titre d'exemple, depuis l'annonce de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, le prix du pétrole brut WTI a reculé d'environ 5 %, tandis que celui du Brent de la mer du Nord a perdu près de 4,8 %. En se négociant autour de 80 à 83 dollars américains, les deux références ont d'ailleurs atteint leur plus bas niveau depuis avril dernier, selon CNBC.

Ça va prendre du temps

Depuis le début de la guerre, des milliers de navires sont coincés dans le détroit d'Ormuz, seule voie maritime permettant au pétrole iranien d'atteindre les marchés internationaux depuis le golfe Persique. En temps normal, près de 20 % du pétrole consommé dans le monde y transite.

Cette situation a forcé les entreprises pétrolières à puiser dans leurs réserves. Reconstituer ces stocks risque toutefois de prendre « beaucoup de temps », selon M. Cliche. Même si de nombreux navires peuvent désormais reprendre leur route, la congestion maritime ne se résorbera pas du jour au lendemain.

Daniel Evans, responsable mondial de la recherche sur les carburants et le raffinage chez S&P Global Energy, partage cette analyse.

En entrevue avec l'Agence France-Presse, il a souligné que le retour à la normale sera graduel, notamment parce que les navires avancent lentement et mettent souvent plusieurs mois à atteindre leur destination.

À cela s'ajoute la reprise de la production pétrolière. Selon lui, l'arrêt temporaire de certaines activités d'extraction pourrait ralentir le retour à l'équilibre du marché et, par conséquent, la baisse des prix, puisqu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour remettre l'ensemble des opérations en marche.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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