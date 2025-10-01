Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Des milliers d'emplois offerts à cette foire GRATUITE à Montréal ce mois-ci

Mets ton CV à jour et note la date!

​L'Événement Carrières.

Le Salon de l'emploi et de la formation continue 2025 offre des milliers d'opportunités aux Québécois.

L'Événement Carrières | Facebook
Rédaction et édition

En quête d’un emploi, d’une réorientation professionnelle ou d’un retour aux études? Inscris les 8 et 9 octobre à ton agenda : le Salon de l’emploi et de la formation continue est de retour au Palais des congrès de Montréal, et l’entrée est gratuite.

À lire également : Statistique Canada embauche sans diplôme pour le recensement et paye de 29,34$ à 31,67$/h

L’événement donne accès à des milliers de possibilités professionnelles, avec des postes offerts dans une grande variété de secteurs, dont certains sans exigence de diplôme.

Que ce soit pour explorer le marché du travail ou découvrir des parcours de formation, l’événement s’adresse autant à la relève qu’à toute personne en réflexion sur son avenir professionnel.

Le salon se tiendra le mercredi 8 octobre de 12 h à 19 h et le jeudi 9 octobre de 10 h à 18 h. Plusieurs centaines d’exposant.e.s seront sur place pour rencontrer la population en quête d’un emploi ou d’une formation.

En plus des offres d’emploi, des services gratuits seront proposés, notamment des ateliers de rédaction de CV, des conseils pour les entrevues et des séances photo professionnelles.

Le salon est divisé en plusieurs espaces thématiques pour faciliter la visite :

  • Espace Emploi : il comprend des entreprises de secteurs variés, comme l’aérospatiale, la santé, la construction, l’hôtellerie et les technologies. Certains pavillons sont organisés avec des partenaires, comme la CCQ (construction), le CAMAQ (aérospatiale) et CSMO Mines (secteur minier).
  • Espace Formation aux adultes : il regroupe des établissements d’enseignement qui offrent des programmes adaptés aux besoins actuels du marché.
  • Espace Conférences : des spécialistes y aborderont des sujets liés à la recherche d’emploi, à l’évolution de carrière et à l’intégration des personnes nouvellement arrivées au Québec.
  • Espace Régions : permet d’interagir avec des représentantes et représentants des régions, des entreprises locales, des organismes de développement économique, des établissements d’enseignement et d’autres actrices et acteurs clés. Le pavillon RDÉE y est aussi à découvrir.
  • Espace Technologie & Génie : cet espace sélectif vise à répondre aux besoins spécifiques des recruteuses et recruteurs dans les domaines techniques. Pour y accéder, certaines conditions doivent être remplies : tous les détails sont disponibles en ligne.
  • Aide à l’emploi et à l’intégration : des organismes spécialisés offriront des conseils personnalisés liés au cheminement professionnel, ainsi qu’au parcours d’immigration pour les personnes concernées.
  • Espace Services : révision de CV, évaluation linguistique, préparation à l’entrevue et photo professionnelle sont au menu pour optimiser les démarches des participantes et participants.

Bref, prévois plusieurs versions de ton CV selon les types de postes qui t’intéressent. Certains employeurs préfèrent encore la version papier, mais une version numérique (sur clé USB ou par courriel) peut aussi être utile pour établir un contact rapide et assurer un suivi après l’événement.

Salon de l'emploi et de la formation continue 2025

Prix : Entrée gratuite

Quand : Mercredi 8 octobre 2025, de 12 h à 19 h et jeudi 9 octobre 2025, de 10 h à 18 h

Où : Palais des congrès de Montréal, 1001 place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
emplois au québecfoire de l'emploi montrealsalon de l'emploipalais des congrès montréalemploi octobre 2025emploi sans diplomecv gratuit montreal
MontréalCanadaAvis et communiquésArgentQuébecArgent

Explore cette liste   👀

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Les meilleures activités GRATUITES ou à moins de 15 $ à Montréal ce week-end

À toi les sorties pas chères!

Les meilleures activités à Montréal entre 0 $ et 15 $ pour profiter de l'été ce week-end

Bouffe, musique, festivals et plus!

9 activités gratuites à Montréal en octobre pour profiter de la «sweater weather»

Bonbons, paysages d'automne et du FUN!

9 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de septembre bien rempli

Ton portefeuille va te dire merci!

Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

Un brin plus d'argent dans tes poches, on ne dit pas non! 💰

Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive cette semaine - Voici combien tu pourrais recevoir

Une centaine de dollars qui arrive cette semaine dans ton compte = OUI! 🤑

Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

Allô l'emploi payant! 💸

On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

Tu peux encore réclamer ton 100 $ (sans preuve d'achat) pour avoir payé ton pain trop cher

C’est TON argent. Réclame-le! 💰

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

Voici les gagnants de 1 000 000 $ et plus de Loto-Québec en septembre 2025 (PHOTOS)

Reconnais-tu quelqu’un dans la liste? 👀