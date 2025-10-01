Des milliers d'emplois offerts à cette foire GRATUITE à Montréal ce mois-ci
Mets ton CV à jour et note la date!
En quête d’un emploi, d’une réorientation professionnelle ou d’un retour aux études? Inscris les 8 et 9 octobre à ton agenda : le Salon de l’emploi et de la formation continue est de retour au Palais des congrès de Montréal, et l’entrée est gratuite.
À lire également : Statistique Canada embauche sans diplôme pour le recensement et paye de 29,34$ à 31,67$/h
L’événement donne accès à des milliers de possibilités professionnelles, avec des postes offerts dans une grande variété de secteurs, dont certains sans exigence de diplôme.
Que ce soit pour explorer le marché du travail ou découvrir des parcours de formation, l’événement s’adresse autant à la relève qu’à toute personne en réflexion sur son avenir professionnel.
Le salon se tiendra le mercredi 8 octobre de 12 h à 19 h et le jeudi 9 octobre de 10 h à 18 h. Plusieurs centaines d’exposant.e.s seront sur place pour rencontrer la population en quête d’un emploi ou d’une formation.
En plus des offres d’emploi, des services gratuits seront proposés, notamment des ateliers de rédaction de CV, des conseils pour les entrevues et des séances photo professionnelles.
Le salon est divisé en plusieurs espaces thématiques pour faciliter la visite :
- Espace Emploi : il comprend des entreprises de secteurs variés, comme l’aérospatiale, la santé, la construction, l’hôtellerie et les technologies. Certains pavillons sont organisés avec des partenaires, comme la CCQ (construction), le CAMAQ (aérospatiale) et CSMO Mines (secteur minier).
- Espace Formation aux adultes : il regroupe des établissements d’enseignement qui offrent des programmes adaptés aux besoins actuels du marché.
- Espace Conférences : des spécialistes y aborderont des sujets liés à la recherche d’emploi, à l’évolution de carrière et à l’intégration des personnes nouvellement arrivées au Québec.
- Espace Régions : permet d’interagir avec des représentantes et représentants des régions, des entreprises locales, des organismes de développement économique, des établissements d’enseignement et d’autres actrices et acteurs clés. Le pavillon RDÉE y est aussi à découvrir.
- Espace Technologie & Génie : cet espace sélectif vise à répondre aux besoins spécifiques des recruteuses et recruteurs dans les domaines techniques. Pour y accéder, certaines conditions doivent être remplies : tous les détails sont disponibles en ligne.
- Aide à l’emploi et à l’intégration : des organismes spécialisés offriront des conseils personnalisés liés au cheminement professionnel, ainsi qu’au parcours d’immigration pour les personnes concernées.
- Espace Services : révision de CV, évaluation linguistique, préparation à l’entrevue et photo professionnelle sont au menu pour optimiser les démarches des participantes et participants.
Bref, prévois plusieurs versions de ton CV selon les types de postes qui t’intéressent. Certains employeurs préfèrent encore la version papier, mais une version numérique (sur clé USB ou par courriel) peut aussi être utile pour établir un contact rapide et assurer un suivi après l’événement.
Salon de l'emploi et de la formation continue 2025
Prix : Entrée gratuite
Quand : Mercredi 8 octobre 2025, de 12 h à 19 h et jeudi 9 octobre 2025, de 10 h à 18 h
Où : Palais des congrès de Montréal, 1001 place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
