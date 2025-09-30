Ce qui est ouvert et fermé au Québec durant la Journée de la vérité et de la réconciliation
Pourras-tu faire ton passeport ou aller à la banque?
Le 30 septembre est reconnu depuis 2021 comme jour férié à travers le Canada, alors qu'on souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Toutefois, ce n'est pas le cas au Québec. Il y a toutefois des exceptions quant à savoir quels établissements sont ouverts ou fermés en ce jour de commémoration.
Pour les néophytes, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est dédiée à l’histoire des pensionnats autochtones et la mémoire des enfants qui y sont disparu.e.s. Elle concorde avec la journée du chandail orange, qui découle également d’une initiative des Premières Nations, créée en 2013.
Si c’est férié en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse, par exemple, ça ne l’est pas Québec. D’ailleurs, même si ce n’est pas un jour de congé payé pour les Québécois et les Québécoises, ce l’est pour certaines personnes, notamment les fonctionnaires du gouvernement canadien et les employé.e.s d’entreprises fédérales.
Voici ce qui est ouvert ou fermé au Québec en ce 30 septembre :
Ouvert
- Écoles et cégeps
- Hôpitaux et services de santé
- Transport en commun selon l’horaire régulier
- Épiceries et pharmacies
- SAQ et SQDC
- Caisses populaires
- La majorité des commerces
Fermé
- Postes Canada
- Banques
- Bureaux de passeports et de Service Canada
- Agence du revenu du Canada
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
