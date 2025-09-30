30 septembre : jour férié au Québec? Voici qui a vraiment congé et pourquoi
Plusieurs établissements fédéraux et entreprises sont en congé, mais pas la majorité des Québécois.
Depuis 2021, le 30 septembre est reconnu comme jour férié à travers le Canada pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pourtant, ce congé n’est pas appliqué de la même façon partout au pays et encore moins au Québec. Alors, pourquoi certain.e.s Québécois.e.s ont congé et d’autres pas? La réponse est plus nuancée qu’on pourrait le croire.
À lire également : Ce qui est ouvert et fermé au Québec durant la Journée de la vérité et de la réconciliation
Voici l’essentiel à savoir sur cette journée dont l’application d’un jour férié, quatre ans après sa création, continue de susciter débats et incompréhensions au Canada.
Qu'est-ce que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation?
Cette journée, instaurée en 2021 par le gouvernement fédéral, vise à rendre hommage aux survivant.e.s des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leurs collectivités. C’est aussi l’occasion « de rendre hommage aux enfants qui n’ont jamais pu retourner chez eux », comme l’indique le gouvernement du Canada.
La date du 30 septembre n’est pas un hasard : elle coïncide avec la Journée du chandail orange, une initiative créée en 2013.
« Le chandail orange symbolise la perte de culture, de liberté et d’estime de soi que plusieurs enfants autochtones ont vécue. Cette journée nous rappelle que « Chaque enfant compte », peut-on lire.
Pour comprendre l’importance de cette journée, il faut saisir l’ampleur du système des pensionnats :
- Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Inuits et métis ont fréquenté ces établissements;
- 139 pensionnats ont existé au Canada, dont 12 au Québec;
- Le système a opéré pendant plus de 150 ans;
Est-ce un jour férié au Québec?
Non, le 30 septembre n’est pas un jour férié officiel au Québec. Le gouvernement de François Legault a catégoriquement refusé d’adopter cette mesure, invoquant des raisons économiques et de productivité.
« Nous avons besoin de plus de productivité », avait déclaré le premier ministre en 2021, ajoutant qu’« avoir un jour férié additionnel, peu importe le sujet, c’est très coûteux » et ne pensait pas « que ce soit nécessaire d’avoir un coût aussi élevé pour faire cette commémoration-là ».
Cette position n’a pas fait l’unanimité auprès des partis d’opposition et des leaders autochtones.
Legault a toutefois réitéré qu’il était important de se rappeler de ce qui est arrivé, entre autres dans les pensionnats.
« C’est terrible et puis on doit s’en souvenir chaque année et c’est bon qu’on ait une journée de commémoration et qu’on agisse aussi pour être certain qu’il n’y ait plus de discrimination », avait-il lancé aux journalistes.
Qui a quand même droit à un congé?
Même si ce n'est pas férié au Québec, certaines personnes ont droit à un congé payé :
- Les fonctionnaires fédéraux;
- Les employé.e.s d'entreprises fédérales;
- L'Université de Sherbrooke a choisi d'adopter ce férié pour son personnel;
- Diverses entreprises privées qui décident volontairement de fermer leurs portes.
Au Canada, qui a adopté ce jour férié?
Le Canada présente un portrait fragmenté quant à l'adoption de ce jour férié :
Provinces et territoires qui l'ont adopté :
- Colombie-Britannique
- Manitoba
- Nouvelle-Écosse
- Île-du-Prince-Édouard
- Territoires du Nord-Ouest
- Yukon
- Nunavut
Provinces qui ne l'ont pas encore adopté :
- Québec
- Ontario
- Alberta
- Saskatchewan
Au Québec, qu'est-ce qui sera fermé et ouvert?
Le 30 septembre 2025 tombe un mardi. Voici à quoi t’attendre :
Services fermés :
- Postes Canada (pas de livraison)
- Banques (mais pas les caisses populaires)
- Bureaux de passeports et de Service Canada
- Agence du revenu du Canada
Services ouverts :
- Écoles et cégeps
- Hôpitaux et services de santé
- Transport en commun selon l’horaire régulier
- Épiceries et pharmacies
- SAQ et SQDC
- Caisses populaires
- La majorité des commerces
Cet article a été mis à jour suite à sa publication originale le 10 septembre.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici comment maximiser tes congés au Québec pour avoir de plus longues vacances en 2025 ›
- Voici tous les congés fériés au Québec en 2025 pour planifier tes longs week-ends ›
- Le nouveau jour férié du 30 septembre arrive au Canada, mais ce n'est pas congé pour tous ›
- Ce qui est ouvert et fermé au Québec durant la Journée de la vérité et de la réconciliation - Narcity ›