Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

30 septembre : jour férié au Québec? Voici qui a vraiment congé et pourquoi

Plusieurs établissements fédéraux et entreprises sont en congé, mais pas la majorité des Québécois.

​Des manifestants devant le parlement d'Ottawa lors du mouvement #CancelCanadaDay.
Des manifestants devant le parlement d'Ottawa lors du mouvement #CancelCanadaDay.
Paul Mckinnon | Dreamstime
Rédaction et édition

Depuis 2021, le 30 septembre est reconnu comme jour férié à travers le Canada pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pourtant, ce congé n’est pas appliqué de la même façon partout au pays et encore moins au Québec. Alors, pourquoi certain.e.s Québécois.e.s ont congé et d’autres pas? La réponse est plus nuancée qu’on pourrait le croire.

À lire également : Ce qui est ouvert et fermé au Québec durant la Journée de la vérité et de la réconciliation

Voici l’essentiel à savoir sur cette journée dont l’application d’un jour férié, quatre ans après sa création, continue de susciter débats et incompréhensions au Canada.

Qu'est-ce que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation?

Cette journée, instaurée en 2021 par le gouvernement fédéral, vise à rendre hommage aux survivant.e.s des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leurs collectivités. C’est aussi l’occasion « de rendre hommage aux enfants qui n’ont jamais pu retourner chez eux », comme l’indique le gouvernement du Canada.

La date du 30 septembre n’est pas un hasard : elle coïncide avec la Journée du chandail orange, une initiative créée en 2013.

« Le chandail orange symbolise la perte de culture, de liberté et d’estime de soi que plusieurs enfants autochtones ont vécue. Cette journée nous rappelle que « Chaque enfant compte », peut-on lire.

Pour comprendre l’importance de cette journée, il faut saisir l’ampleur du système des pensionnats :

  • Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Inuits et métis ont fréquenté ces établissements;
  • 139 pensionnats ont existé au Canada, dont 12 au Québec;
  • Le système a opéré pendant plus de 150 ans;

Est-ce un jour férié au Québec?

Non, le 30 septembre n’est pas un jour férié officiel au Québec. Le gouvernement de François Legault a catégoriquement refusé d’adopter cette mesure, invoquant des raisons économiques et de productivité.

« Nous avons besoin de plus de productivité », avait déclaré le premier ministre en 2021, ajoutant qu’« avoir un jour férié additionnel, peu importe le sujet, c’est très coûteux » et ne pensait pas « que ce soit nécessaire d’avoir un coût aussi élevé pour faire cette commémoration-là ».

Cette position n’a pas fait l’unanimité auprès des partis d’opposition et des leaders autochtones.

Legault a toutefois réitéré qu’il était important de se rappeler de ce qui est arrivé, entre autres dans les pensionnats.

« C’est terrible et puis on doit s’en souvenir chaque année et c’est bon qu’on ait une journée de commémoration et qu’on agisse aussi pour être certain qu’il n’y ait plus de discrimination », avait-il lancé aux journalistes.

Qui a quand même droit à un congé?

Même si ce n'est pas férié au Québec, certaines personnes ont droit à un congé payé :

  • Les fonctionnaires fédéraux;
  • Les employé.e.s d'entreprises fédérales;
  • L'Université de Sherbrooke a choisi d'adopter ce férié pour son personnel;
  • Diverses entreprises privées qui décident volontairement de fermer leurs portes.

Au Canada, qui a adopté ce jour férié?

Le Canada présente un portrait fragmenté quant à l'adoption de ce jour férié :

Provinces et territoires qui l'ont adopté :

  • Colombie-Britannique
  • Manitoba
  • Nouvelle-Écosse
  • Île-du-Prince-Édouard
  • Territoires du Nord-Ouest
  • Yukon
  • Nunavut

Provinces qui ne l'ont pas encore adopté :

  • Québec
  • Ontario
  • Alberta
  • Saskatchewan

Au Québec, qu'est-ce qui sera fermé et ouvert?

Le 30 septembre 2025 tombe un mardi. Voici à quoi t’attendre :

Services fermés :

Services ouverts :

  • Écoles et cégeps
  • Hôpitaux et services de santé
  • Transport en commun selon l’horaire régulier
  • Épiceries et pharmacies
  • SAQ et SQDC
  • Caisses populaires
  • La majorité des commerces
Il faut dire que le Québec soulignera tout de même la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Par exemple, l’Assemblée nationale devrait être illuminée en orange, des activités de sensibilisation peuvent prendre place dans les écoles et des cérémonies de commémoration seront organisées par les communautés autochtones.

Cet article a été mis à jour suite à sa publication originale le 10 septembre.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
jour férié au québec30 septembre québecjournée nationale de la vérité et de la réconciliationjour férié canada 2025ouvert ou fermé 30 septembrecongé fédéral québecférié canadafrançois legault
QuébecCanadaAvis et communiqués

Explore cette liste   👀

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Tu peux avoir des semaines de 4 jours 50% du temps d'ici juillet avec 1 seul congé bien placé

À toi les longs week-ends et semaines qui passent en un clin d'œil!

Fête du Canada 2025 : Voici ce qui est ouvert et fermé au Québec

Tu auras été averti!

9 activités complètement GRATUITES à Québec pour un mois d'octobre bien rempli

À toi les sorties à 0 $!

Voici ce qui sera ouvert et fermé au Québec pour la Journée nationale des patriotes 2025

Question de bien planifier ton long week-end!

Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

Un brin plus d'argent dans tes poches, on ne dit pas non! 💰

Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive cette semaine - Voici combien tu pourrais recevoir

Une centaine de dollars qui arrive cette semaine dans ton compte = OUI! 🤑

Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

Allô l'emploi payant! 💸

On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

Tu peux encore réclamer ton 100 $ (sans preuve d'achat) pour avoir payé ton pain trop cher

C’est TON argent. Réclame-le! 💰

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

Voici les gagnants de 1 000 000 $ et plus de Loto-Québec en septembre 2025 (PHOTOS)

Reconnais-tu quelqu’un dans la liste? 👀