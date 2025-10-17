Ce populaire Pizzéria NO.900 menacé de fermeture définitive par la Ville de Montréal
« C’est mon bébé, c’est celui qui a commencé cette belle histoire. » La toute première Pizzéria NO.900, située dans le Théâtre Outremont, à Montréal, est menacée de fermeture définitive dès l’an prochain par la Ville de Montréal. Les propriétaires de la place craignent de faire faillite si un déménagement devait se faire.
C’est du moins ce que souligne le fondateur et président des Alexandre Brunet, en entrevue avec Narcity Québec. L’équipe de la pizzéria aurait été convoquée par les services immobiliers de la Ville de Montréal dans la dernière année pour se faire annoncer la plausible mauvaise nouvelle.
Ce qu’il faut savoir, c’est que la Ville de Montréal, propriétaire du Théâtre Outremont, prévoit de mener d’importantes rénovations de fond en comble de ce haut lieu culturel montréalais, travaux qui devraient durer plus d'un an.
« On s’est dit : parfait, on ferme le temps des travaux, on revient après. C’était logique », explique Alexandre Brunet, précisant qu’il aurait profité de ce moment pour également apporter des modifications et faire des rénovations à sa succursale outremontaise, question de la rafraichir un peu.
« Ils nous ont dit que la “culture” ne voulait pas qu’on revienne après les travaux. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c’est le mot qu’ils ont utilisé », confie-t-il au bout du fil.
Une décision sans explication
Depuis, les propriétaires tentent de comprendre la décision et d’ouvrir le dialogue avec la Ville. « On a envoyé des propositions, des idées pour adapter le lieu, mais il n’y a jamais eu de réponse. Même pas un accusé de réception », raconte le restaurateur.
Le bail du local appartenant à la Ville contient une clause permettant d’évincer le locataire avec six mois de préavis. Et c’est précisément cette clause qu’elle aurait décidé d’utiliser.
« Si tout va bien, pourquoi on devrait partir? On paie notre loyer, on respecte les lieux. On s’est même assuré que notre prix au pied carré était conforme », précisant que le loyer tournait aux alentours de 3 000 $ par mois.
Faillite de la succursale en vue
Si l’administration municipale maintient sa décision, l’idée de déménager la succursale dans un local avoisinant n’est pas imaginable, car il faudrait que les propriétaires, qui ont mis la main sur la pizzéria de la rue Bernard il y a un an et demi, repartent à neuf.
« Tout est fait sur mesure. Le four est encastré, les banquettes ont été construites pour ce local-là. Rien ne se déménage. Même la chambre froide est fixée dans le sous-sol », soutient Alexandrie Brunet, évaluant les pertes des restaurateurs et investisseurs à près de 400 000 $.
C’est sans compter les employé.e.s qui perdront leur poste. « L’été, on emploie entre 25 et 30 personnes. L’hiver, environ 15. Ces gens-là vont perdre leur emploi, et les investisseurs vont perdre leur mise », dit-il.
Pizzéria NO.900 | Courtoisie
Ce que dit la Ville de Montréal
Par courriel, la Ville de Montréal a tenu à donner sa version des faits et a confirmé à Narcitiy Québec ne pas souhaiter mettre fin au bail de la populaire pizzéria de quartier.
Il est prévu que les travaux d’une « durée minimale de 15 mois » débuteront en 2027 et entraîneront la fermeture complète du bâtiment pendant cette période, faisant en sorte que le Théâtre Outremont et la Pizzéria NO.900 ne pourront pas poursuivre leurs activités.
Les travaux majeurs prévus se passeront notamment au niveau de la toiture, des murs extérieurs, des fenêtres, des espaces intérieurs, de la salle de spectacle et de son acoustique, des systèmes électromécaniques, de la plomberie et de la protection incendie.
« Nous évaluons de manière proactive des options afin de répondre aux besoins des occupants du bâtiment. Le dialogue entre la Ville et la Pizzéria NO.900 se poursuit », nous dit-on.
